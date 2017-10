Previa FC Dallas – Los Angeles Galaxy: sólo vale ganar y esperar

Google Plus

Último encuentro de la temporada para estos equipos en donde a pesar de jugarse cosas diferentes, ambos intentarán cerrar con victoria. Aunque conseguir los tres puntos, no sea suficiente para que ninguno arregle la campaña que han realizado. Dos equipos llamados a estar arriba en la clasificación y que se encuentran abajo.

El conjunto local tiene que ganar y esperar. El más segundo semestre de la temporada le ha llevado a perder una gran ventaja que tenía y salir de los puestos de PlayOff´s en la penúltima jornada. Actualmente sus opciones pasan por ganar y esperar los resultados de sus rivales directos.

Los visitantes dieron su temporada por finalizada hace unas semanas, pero eso no quiere decir que lleguen a tierras texanas de vacaciones. Finalizar esta temporada en la que se quedan fuera de PlayOff´s tras nueve años consiguiéndolo de forma continua, con una victoria, sería una buena nota para un equipo que mucho deberá cambiar en 2018.

Último tren para los PlayOff´s

El FC Dallas confirmó su mal momento en la penúltima jornada, saliendo por primera vez en la temporada de los puestos de PlayOff´s, justo en el momento crítico. A falta de un partido, han caído al séptimo puesto después de ganar un partido de los últimos 14 disputados. Para poder clasificar a la post temporada necesitan ganar este partido y esperar a que San Jose Earthquakes (rival directo), empate o pierda su partido.

Los problemas del equipo no hacen que se sea muy optimista para lograr la clasificación. Muchos de sus mejores jugadores no pasan por el mejor estado de forma y eso ha hecho que el equipo se resienta. Algunos como Mauro Díaz que todavía no ha recuperado su mejor nivel desde la lesión o los delanteros que lleva muchas semanas sin marcar, han sido claves para este bajón. Esto ha dejado el mando del equipo a jóvenes jugadores que todavía carecen de experiencia al máximo nivel competitivo.

A pesar de ello, los ‘Hoops’ siguen siendo un equipo muy peligroso. Desde hace un par de temporadas han demostrado que tiene jugadores suficientemente válidos para lograr grandes objetivos. Pero deben mejorar. Está en juego una temporada a un partido.

Todas las esperanzas de los texanos para conseguir la victoria pasan por Mauro Díaz. Fue hace un año cuando el ‘Playmaker’ argentino sufrió la grave lesión en el tendón de Aquiles, que le llevó a perderse los PlayOff’ s y el inicio de la presente temporada. La recuperación de su nivel en este partido sería un buena noticia, ya no sólo para afrontar una posible post temporada, sino también para la siguiente campaña.

Los ‘Hoops’ tienen la suerte para este último partido de no contar con bajas, lo que hará que Óscar Pareja pueda contar con los jugadores que estén en mejor estado de forma para buscar la victoria que les permita pelear por los PlayOff´s.

Todavía no hay vacaciones

Aunque Los Angeles Galaxy se quedasen fuera de sus opciones de post temporada hace varias semanas, el equipo todavía no está de vacaciones, a pesar de que muchos o crean. En las últimas tres semanas ha conseguido buenos resultados, si tenemos en cuenta la anterior racha que le llevó a perder una gran cantidad de partidos de manera consecutiva. El acabar la campaña con una victoria y de paso, castigar a un rival directo en años anteriores sin post temporada, sería un buen objetivo para estos.

Tras nueve años consecutivos clasificándose para los PlayOff’s, esta será la primera vez que los californianos se queden fuera de la mismos. Estos resultados han creado un terremoto en la franquicia que obligará a que para la próxima temporada tengan que reforzarse y cambiar la dinámica. Desde el inicio del año se vio que el equipo no carburaba y que la post temporada se alejaba. Han sido 17 derrotas las que han llevado al equipo a posiblemente, acabar en a última posición de la clasificación en la Conferencia Oeste.

Si hay un jugador que puede ayudar al equipo a lograr la victoria, es el francés Romain Alessandrini. El extremo ha sido el único futbolista de los californianos que ha mantenido un mismo nivel, llevándole a ser el máximo jugador del equipo. Formó una gran sociedad durante muchos encuentros con Giovani dos Santos, pero el rendimiento del mexicano no estuvo a la altura. Se espera que en la próxima temporada, Alessandrini sea el pilar del equipo en el ataque.

A diferencia de su rival, los californianos sí que cuentan con varios jugadores lesionados, algunos de ellos que no han llegado a debutar en la presente temporada, y que parecían piezas importantes para el equipo. Estos jugadores son Robbie Rogers, Sebastian Lletget y Baggio Husidic, que no hay podido vestir la camiseta del Galaxy en este 2017. A estos, se les unieron en las últimas semanas Pele Van Anholt con una lesión de rodilla, Daniel Steres con molestias en la espalda y Bradford Jamieson IV con el abductor tocado.

Territorio por conquistar

Estos rivales son de los más longevos en la competición, por lo que sus enfrentamientos llevan dándose desde el principio de la competición. En total, se han visto las caras en 34 ocasiones en Texas, con un claro favoritismo para el equipo local con 21 victorias. Los californianos sólo se llevaron los tres puntos en nueve ocasiones, mientras que fueron siete las veces que el empate fue el final de sus enfrentamientos.

La última ocasión en la que ambos equipos se enfrentaron en tierras texanas fue en las últimas fechas de la temporada regular del pasado año. En esa ocasión, los locales se llevaron los tres puntos gracias a un gol de Zimmerman en la primera mitad. En los segundos 45 minutos el equipo californiano trató de igualar el resultado para asegurarse los PlayOff´s, pero no consiguieron revertir la situación.

Arbitrará Jose Carlos Rivero

Este encuentro se disputará en el Toyota Stadium. Es uno de los pocos estadios específicos para el fútbol, y en los últimos años ha acogido partidos de la NCAA Division I. Además será la sede del National Soccer Hall of Fame, que lleva construyéndose en él desde principios de la pasada temporada. Fue inaugurado en el año 2005 bajo el nombre de Pizza Hut Park, con una capacidad para 20.500 espectadores. A lo largo de ocho temporadas se mantuvo bajo esta denominación, hasta que en 2012, cambio su nombre por el actual, Toyota Stadium.

El árbitro del partido será el estadounidense José Carlos Rivero. Es uno de los árbitros que menos tiempo lleva dirigiendo en la competición, para ser más exactos, 68 partidos desde 2012. Hasta el momento su mayor logro en la carrera arbitral ha sido dirigir partidos en los PlayOff´s.

Posibles Onces