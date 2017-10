Líderes del Oeste y campeones de Cascadia

Google Plus

Fin a la temporada regular de la Major League Soccer. Con el 'Decision Day' de este domingo se cierra la primera fase de esta temporada, para dar paso a los playoffs. Hubo de todo, pero especialmente goles. Se batió el récord de tantos anotados en el mismo día en la competición. Pero si hubo un partido en el que había mucho en juego, fue el que se disputaría en el Providence Park, un templo de culto al fútbol en el 'soccer'. El liderazgo de la Conferencia Oeste y la corona de la región de Cascadia. Esos dos cetros se disputaban Portland Timbers y Vancouver Whitecaps.

En los locales, Caleb Porter no se guardó ningún as en la manga. Puso su mejor mano en liza, sin novedades. Lo quería todo. Y como suele suceder, si eres ambicioso acabas obteniendo el premio buscado. Un triunfo que les ahorraría la famosa primera ronda del knockout. Además, a nadie se le pasaba por la cabeza dejar una pieza tan clave como Diego Valeri en el banquillo, luchando por la Bota de Oro del curso. Mientras que los Caps de Carl Robinson tampoco incluiría en su once grandes sorpresas, pero sí trajo consigo la suplencia del colombiano Fredy Montero, siendo Shea el punta de la franquicia canadiense tras la entrada de Ibini-Isei en la banda derecha.

Así recibieron a los suyos la 'Timber Army' del Providence Park. / Foto: timbers.com

Media hora, efecto champagne

Con unos primeros minutos de tanteo en el verde del Providence Park, se podía presenciar a unos Portland Timbers mucho más cómodos que sus rivales en el día de ayer. Sin embargo, tras unas primeras intentonas sin éxito por parte de los de Oregón, Yordi Reyna, de falta, puso un 'caramelo' perfecto desde la zona de tres cuartos para que el costarricense Waston solamente se elevase y colocase la testa para batir a Attinella y hacer el 0-1 -cierto que Mabiala falla en la marca-.

Del frío al infierno. Tan solo tres minutos pasaron desde que los aficionados Timbers quedasen helados, viendo como Vancouver les dejaba fuera de los dos primeros puestos y sin la corona de Cascadia, a la mismísima euforia. En un momento de acción-reacción, los pupilos de Porter no se dejaron poner la soga en el cuello. Nagbe ejecutó un lanzamiento preciso y colocado desde el pico del área, el cual fue repelido a duras penas -pero mal- por Marinovic. La bola quedó muerta en el segundo palo, desde donde Ridgewell la empujaría al fondo de la meta, devolviendo las tablas al luminoso y, por consiguiente, al segundo puesto de la Conferencia.

Así, de forma inmediata, el control y el peligro del encuentro volvió a ser del bando de los leñadores. En apenas cinco minutos disfrutaron de tres claras ocasiones para ponerse por delante. Primero fue Diego Valeri, quien no acertó con su disparo desde el vértice izquierdo. Posteriormente, en una contra bien trenzada de los locales, Blanco también mandó lejos de la meta canadiense su chut, solo ante la mirada de Marinovic. Y en la tercera, sería de nuevo el '10' argentino el protagonista, pero su intento, cuando los aficionados locales ya cantaban el gol, lo sacó bajo palos el mismo Nerwinski.

Con este resultado al descanso, unido al 1-0 de Seattle Sounders ante Colorado Rapids, dejaba la parte alta muy igualada. Por tanto, en esos momentos eran Vancouver y los esmeraldas quienes pasaban de forma directa a las semifinales, dejando en terca posición a Portland. La presión la tenían los de Oregón. Ganar o ganar, no les quedaba otra.

Mattocks desata la locura en el Providence Park

Tal fue la charla de motivación en el entretiempo, que tan solo dos minutos después de que Allen Chapman hiciese sonar su silbato, sellarían la remontada. Blanco perforó la defensa blue and white filtrando un magistral pase para que Andriuškevičius, con el pase de la 'muerte', se la pusiese a placer a Mattocks. En ese instante, se detuvo el tiempo en el Providence Park. Todos se levantaban de sus asientos para ver el desenlace de la jugada. También se paraban los corazones en el CenturyLink Field de Seattle. El jamaicano disparó como pudo, con el alma de todos los Timbers empujando, haciendo inútil el escorzo del defensa Parker. 2-1 y Portland se situaba líder de la Conferencia Oeste, a la par que sacaban a Vancouver Whitecaps de los dos primeros puestos.

Los jugadores celebran el gol de Mattocks. / Foto: timbers.com

Con el tanto del dos a uno, se abrió todavía más el duelo. Los visitantes necesitaban, al menos, un empate para volver a recuperar su privilegiada plaza. Así, con el equipo más volcado, los huecos atrás eran cada vez más visibles. Sería el propio Mattocks quien tuvo en sus botas la sentencia con el 3-1, pero su disparo, tras una maravillosa jugada individual, dejando atrás a Waston con una gran bicicleta, lo acabó despejando Marinovic. Con el paso de los minutos, y con la noticia del 2-0 de Seattle, Portland Timbers volvió a disfrutar de dos nuevas ocasiones, aunque el chut de Sebastián Blanco -en ambas jugadas- pasó lamiendo el poste izquierdo de la portería canadiense. Mientras, Vancouver Whitecaps no daba señales de vida desde el cero a uno, dando una pobre imagen, de equipo que no se jugaba prácticamente nada, cuando era todo lo contrario.

Los de Robinson tuvieron una última, una calcada a la del 0-1. Reyna volvía a poner en juego el cuero con una falta lejana, pero esta vez, el cabezazo de Waston fue repelido bajo la misma línea de gol por Ridgewell. Así se puso fin al partido. Los Portland Timbers tenían una celebración doble: campeones de la Cascadia Cup y líderes de la Conferencia Oeste. Una jornada redonda tanto para ellos como para Seattle Sounders, quienes tras su 3-0 a Colorado Rapids se situaron en la segunda posición. En cambio, los perdedores fueron Vancouver Whitecaps, los cuales llegaban primeros, pero sus tres jornadas sin ganar (un empate y dos derrotas) les han penalizado, dejándoles terceros, teniendo que disputar la knockout round. Se tendrán que ver las caras en su feudo, el BC Place, ante San José Earthquakes.