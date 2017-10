Seattle cumple con sufrimiento

Google Plus

En el Decision Day de esta temporada regular de la Major League Soccer, uno de los partidos mas trascendentes era el que enfrentaba a Seattle Sounders FC contra Colorado Rapids, ya que los primeros se jugaban acabar esta fase regular entre los dos primeros de la conferencia oeste, con la importancia de cara al playoff que eso supone, consiguiendo su objetivo, que tenían al alcance con solo ganar, puesto que el enfrentamiento entre sus otros dos rivales para esta lucha entre si, Whitecaps y Poltland, les otorgaba esta ventaja de depender de si mismos.

Ante tal tesitura, jugando el partido en tu propio campo, con mas de cuarenta y cuatro mil almas empujando y ante un rival que no se jugaba nada, todo hacía indicar que el partido se resolvería de cara para Seattle de una manera más o menos sencilla, y viendo el marcador podría pensarse que fue así, pero ni mucho menos, hasta el punto que Frei, portero de estos Sounders tuvo que erigirse como héroe para salvar a su equipo de un resultado que les hubiese condenado al tercer puesto.

Bruin empuja a portería la pelota. // Imagen: Seattle Sounders

Pronto se demostró quien se jugaba algo importante, y Seattle se adelantó antes de los primeros diez minutos, balón en profundidad a banda derecha, el lateral diestro, Leerdam, entra completamente libre de marca para que tan solo tenga que ejecutar el pase de la muerte hacía Bruin que dentro del área pequeña empuja la pelota al interior de la portería visitante. Uno cero y el partido encarrilado desde el principio, pero las cosas se torcerían pronto para los locales.

Nadie imaginaría que el jugador estrella del equipo que tanto se jugaba cometiese la acción que a punto estuvo de condenar a su equipo, y es que Clint Dempsey, veterano jugador estadounidense, y faro guía de estos Sounders, lanzó su codo contra un rival, el colegiado hizo uso del VAR y acto seguido le mostró la tarjeta roja. De esta forma se quedarían con diez poniendo en peligro lo que se avecinaba como una clara victoria.

Frei en una acción del partido. // Imagen: Seattle Sounders

Y ante la adversidad apareció Frei, salvando el empate antes del descanso en una jugada en la que con un pase por encima de la defensa, Stefan Aigner se queda absolutamente solo dentro del área, controla con el pecho y deja la pelota perfecta para golpear de media volea, el gol se podía intuir, sin embargo el portero local achicó espacios, aguanto el sitio y atajó de manera excepcional el balón, no dando ni siquiera opción a rechace alguno.

Colorado siguió empujando y al poco de empezar la segunda mitad contó con la otra ocasión mas clara, Shipp hace una mano dentro del área, tan evidente que no hubo lugar a dudas, el árbitro, Chris Penso, que se caracteriza por no dudar ante situaciones difíciles, no le volvió a temblar el pulso y señaló la pena máxima. El encargado de ejecutarla sería Badji, y tanto la quiso ajustar a la cepa del poste derecho de Frei que acabo estrellando la pelota contra el propio palo. Segunda oportunidad para empatar que desperdiciaba Rapids.

Hasta aquí llegarían las posibilidades de Colorado, Seattle tiene una clara llegada al área rival, siendo derribado su delantero, de nuevo Penso, implacable señala penalti, y ante las protestas de un defensor visitante, Sjoberg, le muestra la tarjeta roja directa. No hubo empate a goles, si a expulsiones debido al central sueco. En este caso Lodeiro si acertaría a trasformar el penalti, dos a cero, igualdad en los jugadores y partido resuelto.

Lodeiro lanza el penalti. // Imagen: Seattle Sounders

Todavía habría otra ocasión para que Lodeiro se proclamase mejor jugador del encuentro, contra en el tiempo añadido en la que supera a Howard con un buen disparo de pierna derecha, poniendo el tercero en el marcador y consiguiendo así una sufrida victoria con un marcador excesivamente abultado que no refleja lo sucedido en el terreno de juego.

De esta forma Colorado termina su temporada como segundo peor equipo del oeste, tan solo mejor que Galaxy, y Seattle finaliza la temporada regular segundo de la misma clasificación del oeste, librando así la primera ronda de playoff y quedando a la espera de rival entre las eliminatorias disputadas entre los equipos clasificados entre el tercero y el sexto.