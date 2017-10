Atlanta acogerá el MLS All-Star 2018

@MLS

El impacto del Atlanta United FC en la Major League Soccer durante su primera año ha sido uno de los mejores que se recuerda. Ya no sólo en el aspecto futbolístico, sino también en lo que concierne a la afición. Esto se ha visto reflejado en dos ocasiones en las que el Mercedes-Benz Stadium, superó el récord de aficionados.

Primero fue en el partido de Atlanta United FC ante Orlando City SC en el que introdujo a 70.425 espectadores, rompiendo un récord histórico, que un mes después volvería a superar. Fue en el último partido de la temporada ante Toronto FC, recibiendo a 71.814 espectadores.

Estos hechos han llevado a la MLS a anunciar la ciudad de Atlanta como la próxima sede del MLS All-Star 2018. Esta se disputará en el majestuoso Mercedes-Benz Stadium. Este evento reúne todos los años a los mejores jugadores de la competición ante un equipo de talla mundial. El pasado año el rival fue el Real Madrid, aunque para la próxima temporada no se conoce aún el equipo al que se enfrentará.

“Nos sentimos orgullosos de llevar el MLS All-Star 2018 a Atlanta, una ciudad y equipo que ha arrasado en su primera participación en la Major League Soccer”, dijo el Comisionado de la MLS, Don Garber. “El éxito de Atlanta United lo ha convertido en uno de los equipos de expansión más impresionantes en la historia de los deportes profesionales. Además, es prueba de la visión y liderazgo de Arthur Blank y del increíble equipo que ha formado dentro y fuera de la cancha. Atlanta y su afición se han ganado la oportunidad de organizar el MLS All-Star Week para demostrar su pasión por el soccer”.

El Mercedes-Benz Stadium es uno de los estadios de nueva generación que se estrenarán en esta nueva temporada. En él juegan sus partidos como local los Atlanta United, además de compartirlo con la franquicia de la National Football League (NFL), de la misma ciudad, los Altanta Falcons. La fecha de inauguración del estadio estaba estipulada para este mes de marzo, pero retrasos en la construcción han hecho que el monumental proyecto abriese sus puertas en la última parte de la temporada. Se conoce que la capacidad para partidos de la MLS es para unos 29.322 espectadores, aunque para los partidos de los Atlanta Falcons será de unos 71.000. Para eventos especiales como la Super Bowl o una FIFA Copa del Mundo, el aforo se verá ampliad hasta los 83.000 espectadores.

Considerado como una joya arquitectónica en el mundo del deporte, el Mercedes-Benz Stadium es un estadio de primera categoría, que cuenta con un techo retráctil y una tecnología y sostenibilidad innovadora.

“Estamos orgullosos de poder organizar el MLS All-Star Game 2018 en el Mercedes-Benz Stadium”, dijo el propietario de Atlanta United, Arthur Blank. “Junto con los eventos como el Super Bowl, College Football Playoff National Championship y NCAA Final Four, ser escogidos también como sede del MLS All-Star Game cumple con nuestra promesa de traer los eventos deportivos más grandes a Atlanta. Los aficionados de Atlanta United y del soccer a lo largo de Atlanta son increíblemente dinámicos y apasionados. Ellos, sin duda, tendrán un papel importante en hacer de este un MLS All-Star Game inolvidable para la liga, nuestra ciudad y estadio”.

Además, Atlanta será sede de una semana llena de actividades en torno al partido, incluyendo conciertos, iniciativas de servicio a la comunidad, eventos con jugadores y un partido que contará con la presencia de algunos de los mejores jugadores jóvenes de la liga.

“Estamos honrados de que nuestra ciudad, con una población vibrante y diversa, y un profundo amor por el fútbol, haya sido elegida como sede para el 2018 MLS All-Star Game”, dijo el alcalde de Atlanta Kasim Reed. “La gente de Atlanta espera con ansias el evento para poder mostrarle al mundo nuestra ciudad y el Mercedes-Benz Stadium el próximo verano”.

El Equipo de las Estrellas de la MLS será dirigido por el técnico de Atlanta United, Gerardo Martino. Todas las temporadas, el entrenador del equipo que acoge este partido, es el encargado de dirigir al combinado ‘emelesero’. Esta será la primera ocasión en la que un entrenador de reconocimiento mundial como el ‘Tata’ sea el encargado de tener esta responsabilidad.

Partidos MLS All-Star

1996: East 3, West 2 (E. Rutherford, New Jersey)

1997: East 5, West 4 (E. Rutherford, New Jersey)

1998: MLS USA 6, MLS World 1 (Orlando, Florida)

1999: West 6, East 4 (San Diego, Calif.)

2000: East 9, West 4 (Columbus, Ohio)

2001: East 6, West 6 (San Jose, California)

2002: MLS 3, U.S. National Team 2 (Washington, D.C.)

2003: MLS 3, CD Guadalajara 1 (Carson, California)

2004: East 3, West 2 (Washington, D.C.)

2005: MLS 4, Fulham FC 1 (Columbus, Ohio)

2006: MLS 1, Chelsea FC 0 (Bridgeview, Illinois)

2007: MLS 2, Celtic FC 0 (Commerce City, Colorado)

2008: MLS 3, West Ham United FC 2 (Toronto, Ont., Canada)

2009: MLS 1, Everton FC 1 (Everton 4-3 pen) (Sandy, Utah)

2010: MLS 2, Manchester United FC 5 (Houston, Texas)

2011: MLS 0, Manchester United FC 4 (Harrison, New Jersey)

2012: MLS 3, Chelsea FC 2 (Chester, Pennsylvania)

2013: MLS 1, AS Roma 3 (Kansas City, Kansas City)

2014: MLS 2, FC Bayern Munich 1 (Portland, Oregon)

2015: MLS 2, Tottenham Hotspur 1 (Denver, Colorado)

2016: Arsenal 2, MLS 1 (San José, California)

2017: MLS 1, Real Madrid 1 (Real Madrid 2-4 penalti) (Chicago, Illinois)