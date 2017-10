Chicago desperdicia su oportunidad de oro

Los Fire salieron con una alineación bastante diferente a la habitual, con la cabeza puesta en los partidos decisivos de la temporada. Aun así, eso les hizo no ser lo bastante competitivos y tener que jugar en 3 días, cuando pudieran haberlo hecho en 8, pasando directamente como 2os de la conferencia este. Aunque han perdido la oportunidad, los Fire han demostrado ser un buen equipo que puede dar guerra en la fase final de la temporada. Su primer escalón será el New York Red Bulls, que visitará el Toyota Park esta semana en la primera ronda de la fase final, que se decide a partido único.

El primer tanto local llegó pronto en el partido (a los 82 segundos) por parte de Leonardo, que cabeceó al fondo de la red un potente saque de banda del panameño Adolfo Machado, cuyo balón llegó a la altura del primer palo en el área de meta. Los de Texas aprovecharon la fuerza en el saque de banda del lateral y a punto estuvieron de repetir la jugada en el minuto 70, aunque en esa ocasión un defensa de los Fire sacó el balón en la línea de gol.

El partido no tuvo más oportunidades hasta el minuto 32, en el que Chicago consiguió crear su primera ocasión de peligro. Un partido bastante flojo de los de Illinois que teniendo en cuenta lo que podían lograr, no salieron lo bastante concentrados al partido. Su rival directo para la segunda plaza, el New York City, sólo estuvo por delante en el marcador durante 14 minutos, y una victoria de Chicago Fire les hubiera metido en la segunda plaza, con la ventaja de pasar directamente a semifinales de PlayOff’s sin jugársela dentro de 3 días ante New York Red Bulls.

Houston salió con ventaja en la segunda parte y sabiendo de la derrota por 2 goles de Sporting Kansas City, que les permitía sobrepasarlos alcanzando la cuarta plaza.

Romell Quioto, en el 68 culminó en gol una buena jugada individual, aunque su balón entró llorando en la portería después de una combinación entre fortuna para el delantero y desafortunada actuación del portero Richard Sanchez, el tercer portero del equipo. El delantero fue substituido justo después del gol.

Con el equipo bastante desubicado, los Chicago Fire fueron débiles en defensa y dejaban muchos huecos para los rápidos extremos de Houston Dynamo. Así llegó el tercero, con una larga carrera por la banda derecha de Andrew Wegner que colocó el balón en el corazón del área pequeña para que Mauro Manotas sólo tuviera que empujarla al fondo de las mallas. El gol significaba el décimo tanto para el colombiano esta temporada y una estadística histórica: es la primera temporada para los Houston Dynamo que 3 jugadores alcanzan 10 goles o más (Erick Torres, 14 y Alberth Elis, 10).

@HoustonDynamo

Con el tercer gol, Houston no quiso arriesgar y se dedicó a matar el partido, con múltiples pases y pocos toques. Los de Texas sabían del resultado en Utah, donde Kansas iba 2 goles por debajo. Eso les permite adelantarlos en la tabla y jugar el partido de PlayOff’s en casa. Con este partido, los Dymano dejan muy buenas sensaciones de boca a su afición de cara a los PlayOff’s. Un conjunto que supo anular a un rival a priori mejor, jugando un juego amplio y robando balones en zona ofensiva, finalizando y creando, manteniendo la posesión del balón. Grandes cosas se esperan de este equipo.

Golden boot

Por otra parte, Nemanja Nikolic ha conseguido el Golden boot con 24 tantos, 2 menos que el español David Villa, que aunque consiguió 2 goles en el empate de su equipo ante Columbus Crew, no llegó a alcanzar al serbio de Chicago Fire. El serbio no consiguió marcar en este partido, aunque estuvo muy cerca en el minuto 85 con un magnífico disparo con rosca que se fue literalmente la cruz de la escuadra tocando el travesaño y el poste por la parte de dentro, pero sin llegar a entrar completamente el balón. Hubiera sido un auténtico golazo de crack. Con este premio individual, Nikolic consigue ser el primer jugador en conseguirlo para los Chicago Fire.