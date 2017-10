Previa New York Red Bulls – Toronto FC: una final anticipada

Gerard Faigés (VAVEL.com)

Viendo la tabla clasificatoria, por como acabaron estos equipos, parece uno de los enfrentamientos más desiguales de esta Semifinal de Conferencia Este. Pero nada más lejos de la realidad. Se trata de un claro choque de estilos en el que el ganador se decidirá por pequeños detalles. La fiabilidad contra la sorpresa, ¿quién se llevará el primer envite?

El conjunto local se ha visto reforzado en estos PlayOff´s tras lograr el pase a estas semifinales, después de un gran partido en la ronda anterior. Los ‘taurinos’ han logrado consolidar un modelo de juego en las últimas semanas que le ha permitido tener esta mejora y afrontar la pretemporada con ambición.

Los visitantes comienzan el asalto a la MLS Cup en una temporada en la que se ha convertido en el claro favorito para ganarla. La espectacular temporada y la derrota del pasado año en la final ha sometido al equipo a una presión en la que se mueve con bastante firmeza. En esta eliminatoria tendrá que luchar contra su rival y contra sí mismo.

Primera prueba de fuego

El New York Red Bulls es ahora mismo uno de los equipos más peligrosos de los PlayOff´s, aunque muchos no cuenten con ellos. Consiguió superar la Knockout Round ante un Chicago Fire que acusó la ausencia en la post temporada durante muchos años, con un partido muy serio y sabiendo explotar sus cualidades. Esta victoria les reforzó para afrontar con una nueva esperanza esta parte tan importante de la temporada.

Pero en estos momentos, el doble partido es algo que no beneficia a los locales, Con un rival tan difícil como los canadienses, son 180 minutos como mínimo en los que no podrá cometer errores y tratar de aprovechar los de estos. Y es en este tipo de juego en el que los neoyorkinos se encuentran más cómodos.

El llegar con la vitola de equipo menor ahora mismo le confiere la posibilidad de no tener presión y sacar provechó del estilo que Jesse Marsch ha implantado en las últimas semanas. Cuando mejor se encuentran los Red Bulls es esperando a su rival y tratando de recuperar el balón para salir a la contra. De esa manera, ante un rival que gusta del control de la pelota, tendrán muchas posibilidades de sacar un resultado favorable.

usatoday.com

En este partido cobrara mucha importancia un jugador que apenas hace ruido mediático, pero es vital para el juego de estos. Felipe Martins se ha convertido en el motor del equipo de la bebida energética. Por sus pies pasa todo el juego de su equipo, siendo el protagonista en la creación de la misma, aunque en ocasiones también se le puede ver trabajando en el aspecto defensivo.

El conjunto de neoyorkino tendrá muy pocas bajas para este partido. A las ya conocidas del central Gideon Baah, que no ha llegado a debutar en este año y Mike Grella, que hace unos meses se anunció su baja por una lesión en la rodilla. Otra de las ausencias, aunque no por una largo tiempo, es al del central Aurelien Collin, con una fascitis plantar. También está la posibilidad de que el lateral Kemar Lawrence no juegue este partido aunque no está del todo descartado.

Son confianzas

El Toronto FC comienza unos esperanzadores PlayOff´s en los que son los máximos favoritos para llevarse la MLS Cup en poco más de un mes. Después de un año espectacular en la que han conseguido batir el récord de puntos en una temporada regular con 69, afrontan el momento más importante de la misma. Cinco partidos que comienzan en New Jersey ante un rival que llega en clara dinámica ascendente.

Tras haber tenido una semana de descanso con respecto a su rival, los canadienses saben de su superioridad ante estos, pero hay algo que puede jugarles una mala pasada, que se confíen. A pesar de que su rival no realizase un buen año, el final que tuvo y la confianza recibida, podría ser un problema.

El entrenador de los canadienses tiene un difícil reto ante ellos. El juego de su rival es completamente diferente al suyo, lo que provocará que este choque de estilos se decida en detalles. Una de las zonas que Toronto deberá reforzar son las bandas. Al jugar con un sistema de tres centrales, los carriles exteriores quedan descubiertos con las constantes subidas de los laterales. Esta circunstancia, con el peligro de los jugadores de banda de los neoyorkinos y su juego a la contra, provocará que una de las claves esté en esta zona.

torontofc.ca

Para esta ida de semifinales de conferencia este, hay un jugador que llega en un estado de forma espectacular. Se trata del delantero Jozy Altidore que está cuajando su mejor actuación en la competición con 16 goles. El estadounidense logró de manera efectiva echarse le equipo a sus espaldas durante las lesiones de Giovinco.

Por primera vez en muchas semanas, el preparador tendrá a todo el plantel listo para ser convocado. La enfermería se encuentra completamente vacía.

Fortín en New Jersey

El favoritismo local en los enfrentamientos entre ambos equipos ha quedado patente desde que los canadienses llegasen a la MLS. Con cinco victorias, los locales son el equipo que más puntos consiguió, mientras que su rival sólo lo hizo en tres. En seis ocasiones, el resultado finalizó en igualada.

En el último partido entre ambos equipos disputado en New Jersey, el New York Red Bulls consiguió un punto muy importante que a pesar de que pareciese poco. En la primera mitad el juego de ambos equipos estuvo muy igualado, pero fueron los locales los que lograron adelantarse en el marcador. La segunda parte estuco más disputada, con los dos equipos teniendo continuas llegadas a la portería del rival. Sin embaro fue el conjunto canadiense el que consiguió anotar, y a punto estuvo de haber dado al vuelta al marcador, sino llega a ser porque el portero local detuvo un penal.

Arbitrará Drew Fischer

El partido se disputará en el Red Bull Arena de Harrison (New Jersey). Su diseño está basado en los estadios de nueva generación europeos, y este en especial se asemeja tanto por dentro como por fuera al Allianz Arena. Ha sido uno de los estadios más utilizados para disputar partidos internacionales, gracias a su privilegiada situación, cerca de Nueva York. También conocido como ‘The Cathedral of American Soccer’, el estadio estuvo programado para inaugurarse en 2008, pero a causa de unos retrasos, se inauguró en 2010. Tiene una capacidad total de 25.189 espectadores. Se trata del segundo estadio específico para el soccer más grande de los Estados Unidos, después del StubHub Center de Los Angeles.

El colegiado del partido será uno de los pocos canadienses que forman el plantel, Drew Fischer. Lleva casi diez años impartiendo justicia en todas las categorías del soccer estadounidense, aunque en la MLS sólo desde 2012, con un total de 66 encuentros. Desde hace dos años es colegiado designado por la FIFA para partidos internacionales y a participado en el MLS All-Star 2013 como cuarto árbitro.

Posibles Onces