Ryan Hollingshead, MLS WORKS Humanitario del Año 2017

La Major League Soccer ha comenzado a entregar los premios de final de temporada. En estos se reconoce en diferentes campos a los futbolistas más destacados del año. El primero de ellos en anunciarse ha sido el MLS WORKS Humanitario del Año 2017, en el que se reconoce al jugador que haya tenido un mayor trabajo social de manera desinteresada, ha sido el centrocampista FC Dallas, Ryan Hollingshead.

El futbolista de 26 años puso en riesgo su vida y carrera para ayudar al prójimo a principios del presente año. Durante la noche del 6 de enero, en Irving, Texas, Hollinghsead iba de camino para ayudar a un amigo que había tenido un accidente, pero se encontró con otro. Un auto había chocado y el pasajero se encontraba tirado en medio de la carretera y sin luces. El jugador se bajó de su coche para ayudar al accidentado, pero otro coche se lo llevó por delante, desplazándole más de nueve metros, que le dejaron tres vértebras del cuello fracturadas.

Casi 130 días después, Hollingshead saltaba al terreno de juego, ovacionado por la afición de Dallas. Jugó sus primeros minutos del año en el empate de su equipo ante el New York City FC, tras los que ha disputado 19 más, nueve de ellos de titular.

“Nuestros clubes, socios y aficionados están comprometidos con hacer una diferencia en nuestras Comunidades y nos sentimos orgullosos de tener jugadores en la liga que se jueguen un rol tan importante y con tanto esfuerzo”, dijo JoAnn Neale, jefa de responsabilidad social de la Major League Soccer. “El acto generoso ejemplifica lo que es ser humanitario. Como el MLS WORKS Humanitario del Año, es un honor reconocer este tipo de sacrificio y dedicación hacia la Comunidad de Dallas”.

Hollingshead fue escogido por FC Dallas como la vigésima selección del MLS SuperDraft 2013. Debutó en mayo de 2014, aunque su mejor temporada fue en 2015, participando en un total de 62 partidos durante estas dos campañas.

“En nombre de AdvoCare, estoy emocionado de poder felicitar a Ryan Hollingshead, por ser nombrado MLS WORKS Humanitario del Año”, dijo Allison Levy. “AdvoCare se fundó para apoyar a quienes lo necesiten y para aportar por el bien de la Comunidad. Estamos orgullosos de asociarnos con MLS WORKS para presentarle este reconocimiento especial a Ryan, quien ha ido más allá para ejemplificar sus cualidades”.

En reconocimiento a los esfuerzos humanitarios de Hollingshead, MLS WORKS donará $5,000 a la organización caritativa que el jugador elija.

Los equipos de la MLS tuvieron la oportunidad de nominar a los candidatos para este premio, en el que votaron los cuerpos técnicos de los clubes, jugadores y medios de comunicación de la MLS.

Votaciones

JUGADORES CLUB MEDIOS TOTAL Ryan Hollingshead (FCD) 2,87% 24,36% 23,27% 16,83% Matt Lampson (CHI) 16,80% 3,85% 12,58% 11,08% Luis Robles (NY) 6,15% 15,38% 6,92% 9,48% Diego Valeri (POR) 10,66% 3,85% 8,81% 7,77% Jordan Morris (SEA) 6,97% 5,13% 10,38% 7,49% Kelyn Rowe (NER) 6,15% 8,97% 5,66% 6,93%

Historial Ganadores

2017: Ryan Hollingshead (FC Dallas)

2016: Matt Lampson (Chicago Fire)

2015: Kei Kamara (Columbus Crew SC)

2014: AJ DeLaGarza (LA Galaxy)

2013: Matt Reis (New England Revolution)

2012: Chris Seitz (FC Dallas)

2011: Zak Boggs (New England Revolution)

2010: Seth Stammler (New York Red Bulls)

2009: Jimmy Conrad (Kansas City Wizards), Logan Pause (Chicago Fire)

2008: Jose Burciaga Jr. (Colorado Rapids)

2007: Diego Gutiérrez (Chicago Fire)

2006: Michael Parkhurst (New England Revolution)

2005: Brian Kamler (Real Salt Lake)

2004: Chris Henderson (Colorado Rapids)

2003: Ben Olsen (D.C. United)

2002: Steve Jolley (MetroStars)

2001: Tim Howard (MetroStars)

2000: Abdul Thompson Conteh (San Jose Earthquakes)