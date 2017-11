Eric Wynalda: "Me estoy postulando para el fútbol"

FOTO: sbisoccer.com

Son momentos de mucha tensión en las toldas de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, donde ya se vienen avistando nombres que desean estampar su firma como los salvadores del deporte en la tierra de la libertad, y ahí es donde aparece Eric Wynalda, quien quiere tomar la presidencia de la entidad.

El ex jugador del seleccionado nacional, viejo ídolo en las Copas del Mundo y que tiene en mente varios cambios, los cuales podrían beneficiar de tal manera a la Major League Soccer.

"Me he quedado sentado y observado durante demasiados años y me he preguntado por qué. Recientemente me he tomado el tiempo para descubrir realmente por qué. ¿Por qué es así? Y lo voy a arreglar", dijo el ex futbolista a un programa de la cadena deportiva ESPN.

Sobre el campeonato local, Wynalda se refirió a la posibilidad de jugar en el calendario europeo de agosto a mayo: "Si vamos a crear una firma final, por ejemplo, no podemos tener una Copa MLS en diciembre frente al inicio del baloncesto, el fútbol americano universitario y la NFL. Tenemos que imaginar dónde está esa pequeña ventana para que la gente preste atención".

"Comenzamos en marzo con mal tiempo y terminamos en diciembre con un clima peor. Así que el clima va a ser un desafío, pero es tonto de nosotros para jugar nuestros juegos de relevancia y nuestros playoffs en esas condiciones", afirmó el ex deportista.

Otro de los temas que tocó Wynalda fue el sistema de ascensos y descensos, el cual nunca se ha aplicado en la MLS ni en ninguna de las ligas deportivas de Estados Unidos: "En este momento, todo lo que puedo decir es que sí. Soy un firme defensor de la promoción y descenso. ¿Cabe dentro de nuestra estructura en este momento?, No. Estas son conversaciones que deben tenerse".

Mientras se define el camino del fútbol norteamericano al futuro, cuyo presente muestra una selección sin mundial y una liga debilitada, pero con nuevas ideas de un hombre que supo jugar allí, hay alguien con referencias y experiencia para el trabajo.