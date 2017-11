Swope Park Rangers repite final

Google Plus

Swope Park Rangers vuelve por segundo año consecutivo a disputar la USL Cup, después de que el pasado año cayese derrotado ante el NYRB II. El encuentro tuvo que decidirse desde los once metros, ya que ninguno de los equipos fue capaz de desequilibrar el partido a su favor. En la primera mitad, a pesar de que los locales tuvieron mayor control de la pelota, no pudo superar a la defensa de su rival. En los segundos 45 minutos el partido se abrió un poco más y las ocasiones comenzaron a llegar. Pero ninguno de los equipos fue capaz de llevarse al resultado, lo que hizo que los once metros dictasen el ganador.

Sin goles ni ocasiones

El equipo visitante tuvo un gran inicio de eliminatoria, ya que en los primeros minutos presionó la salida de balón de su rival, consiguiendo recuperar varios balones cerca del área y logrando algún disparo peligroso sobre portería.

Sin embargo esto cambió pronto, ya que el Swope Park comenzó a presentar el planteamiento de partido que quería, teniendo un control de la pelota y buscando crear espacios con una continua circulación de balón. Pero con el planteamiento defensivo de su rival, que acumulaba dos líneas de cuatro a pocos metros del área, provocó que apenas hubiese acercamientos. Sólo jugadas a balón parado fue la única manera en la que consiguieron acercarse.

El conjunto de Oklahoma estaba consiguiendo que realizar el partido que planteó. Mantener lejos de su portería al Rangers y buscar contraataques que les permitiesen dar la sorpresa. Esto les permitió gozar de una buena ocasión cerca de la primera media hora, pero el disparo se marchó ligeramente por encima del larguero.

Conforme se acercaba el final de la primera mitad, el equipo visitante fue poco a poco saliendo del dominio al que su rival le sometía, lo que le permitió poder descansar del intenso trabajo defensivo. Pero a pesar de este cambio en el desarrollo del partido, el Energy apenas tuvo presencia en el ataque.

Miedo a perder

La segunda mitad del partido comenzó bastante igualada, con ambos equipos disputándose el control del balón en el centro del campo. Esto hizo que se viesen acercamientos a las dos áreas, aunque apenas se llevara peligro. Sin embargo los locales aprovecharon un primer despiste de su rival y desde el borde del área, Moloto disparó a puerta, pero el balón fue repelido por el portero.

Conforme los minutos transcurría, el Swope Park fue adquiriendo de nuevo protagonismo con el balón, ayudado por el equipo rival que fue retrocediendo varios metros sus líneas de presión. Esto no significó que las ocasiones llegasen, ya que la defensa del Oklahoma continuaba demostrando porque había sido una de las más fiables durante toda la temporada regular.

En el ecuador del partido, el Oklahoma City Energy sorprendió con un juego más elaborado, volviendo a tener protagonismo en el partido. Sin embargo el que se aprovechó de esta circunstancia fue el equipo local, que aprovechando la velocidad de los jugadores que introdujo de refresco, tuvo varias contras peligrosas. En una de ellas, Selbol, estuvo muy lento en el momento de definir, ya que tuvo el mejor mano a mano contra el portero hasta el momento. El defensor del Energy llegó a tiempo para anticiparse al disparo.

uslsoccer.com

Comenzó de nuevo un período de alternancia en las llegadas a portería, aunque eran las de los locales las más peligrosas. Pero la cercanía de la prórroga hizo que ninguno de los dos equipos quisiese arriesgar, llevando el resultado de empate a cero goles inicial, hasta los minutos finales.

Los minutos pasan

La prórroga estuvo bastante igualada, que os cambios que el equipo local fue realizando, le dieron una mayor frescura y aumento el ritmo de su juego. Esto permitió que se viesen llegadas en ambas porterías, aunque la más clara fuer para los neoyorkinos. En un libre directo desde la frontal del área, el portero local tuvo que estirarse para salvar un balón que De manera inexorable, se introducía en el interior de la portería.

En la segunda mitad de la prórroga, con la cercanía de la lotería de los penaltis, ninguno de los dos equipos quiso arriesgar para tratar de favorecer el resultado antes de que el tiempo finalizase. Esto provocó que el juego se desarrollase casi en su totalidad en el centro del campo y sin apenas llegadas de peligro a las porterías.

Fue finalmente desde los 11 metros, donde el Louisville City consiguió el pase a su primera final de la USL Cup, tomándose la revancha del pasado años, en donde cayeron en esta eliminatoria ante el mismo rival.

Miedo a perder

La primera parte de la prórroga estuvo muy disputada, con constantes cambios en la posesión del balón en el centro del campo. Esto generó que sólo se viesen un par de disparos sobre alguna de las porterías, y siempre desde fuera del área. Parecía que el miedo a recibir un gol, superaba a las ganas de anotarlo.

La segunda parte fue el Swope Park Rangers el equipo que tuvo mayor protagonismo con el balón. Insistió durante 15 minutos en encontrar un gol que les llevase a evadir los 11 metros, pero el guardameta visitante estuvo muy acertado para atajar las ocasiones.

Esto dejó el partido para que se decidiese en la tanda de penales. Una extensa serie en la que cada equipo disparó en 11 ocasiones. Fueron los porteros los protagonistas finales, ya que Zendejas anotó su pena máxima, mientras que Cochran erró. Esto hizo que los Rangers lograsen su segunda final consecutiva.

Penaltis