Miguel Almirón: la camiseta más vendida de la temporada

Foto: atlutd.com

Los compañeros de futbolMLS.com informaron acerca de la venta de camisetas en la Major League Soccer durante la presente temporada que aún no culmina, y la más vendida a través de la plataforma de MLSstore.com ha resultado toda una sorpresa: Miguel Almirón.

El internacional paraguayo, de gran rendimiento durante su primer año en la liga norteamericana de fútbol con el Atlanta United, llegó en diciembre pasado al equipo oriundo de Georgia, que disputó por primera vez la MLS por 13,000,000 USD desde Lanús de Argentina. Almirón llegó a sumar 2.515 minutos en el año, sumando además nueve goles y siendo un pilar ofensivo de su equipo.

La lista publicada enumeró a los 25 futbolistas cuyas camisetas generaron más ventas, y Almirón no fue el único jugador que se hizo presente dentro del plantel de Atlanta. El venezolano Josef Martínez, los argentinos Héctor Villalba y Yamil Asad, además del estadounidense Greg Garza (que fue uno de los siete futbolistas que se anotaron en la lista de la liga de su país natal) también la integran.

Almirón fue una de las figuras de la temporada | Foto: mlssoccer.com

Al paraguayo le siguieron figuras de la talla de Bastian Schweinsteiger, volante de Chicago Fire que hace tan solo tres años era campeón del mundo con Alemania, el venezolano Josef Martínez, el delantero de Seattle Sounders, Jordan Morris, y el astro español David Villa, del New York City. Otras estrellas mediáticas del torneo como Kaká, de Orlando City, o Andrea Pirlo, que se retiró del fútbol tras disputar el torneo de este año con el New York City, también integraron la lista, ubicándose ambos dentro de los diez primeros.

El equipo con más jugadores en el ranking de ventas fue el Seattle Sounders, que metió hasta a seis futbolistas. Y el equipo de Almirón, a pesar de no llegar a clasificarse a la final de la Conferencia Este, se dio el lujo de tener a cinco jugadores en el listado. El Atlanta United también tuvo varios récords de asistencia y fue el segundo equipo más goleador de la temporada regular.

Lista de las 25 camisetas más vendidas de la MLS

Posición / Jugador / Club

1 / Miguel Almirón / Atlanta United FC

2 / Bastian Schweinsteiger / Chicago Fire

3 / Josef Martínez / Atlanta United FC

4 / Jordan Morris / Seattle Sounders FC

5 / David Villa / New York City FC

6 / Clint Dempsey / Seattle Sounders FC

7 / Sebastian Giovinco / Toronto FC

8 / Kaká / Orlando City SC

9 / Andrea Pirlo / New York City FC

10 / Nicolas Lodeiro / Seattle Sounders FC

11 / Osvaldo Alonso / Seattle Sounders FC

12 / Diego Valeri / Portland Timbers

13 / Jack Harrison / New York City FC

14 /Dom Dwyer / Sporting Kansas City y Orlando City SC

15 / Hector Villalba / Atlanta United FC

16 / Darlington Nagbe / Portland Timbers

17 / Christian Ramírez / Minnesota United FC

18 / Greg Garza / Atlanta United FC

19 / Giovani dos Santos / LA Galaxy

20 / Román Torres / Seattle Sounders FC

21 / Diego Chará / Portland Timbers

22 / Cristian Roldán / Seattle Sounders FC

23 / Chris Wondolowski / San Jose Earthquakes

24 / Yamil Asad / Atlanta United FC

25 / Graham Zusi / Sporting Kansas City