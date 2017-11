Previa Louisville City FC – Swope Park Rangers: un campeón inédito

Google Plus

Final USL Cup 2017 || Adrián Cobo (VAVEL.com)

La USL 2017 llega a su final tras una temporada regular muy intensa en la que hasta las últimas semanas no se supo que equipos serían los que se clasificasen para los PlayOff´s. En esta ronda eliminatoria hubo muchas sorpresas en las primeras rondas, pero finalmente los favoritos fueron los que llegan a la final.

Los locales afrontan su primera final con la ilusión y la esperanza de alzarse con un título que el pasado año les fue esquivo. El ambicioso proyecto de los de Kentucky está ante la mejor oportunidad de lograr algo a lo que muchos aspiran, en los escasos tres años que la franquicia lleva disputando la competición.

El equipo visitante esta ante su segunda oportunidad consecutiva para proclamarse campeón de la USL, después de que el pasado año cayese derrotado. Son conscientes de los errores que no pueden cometer y en qué aspectos del juego mejorar. Tras una buena temporada regular esperan poder coronarse también como la mejor academia de un equipo ‘emelesero’.

Confirmación de un proyecto

El Louisville City esta a un partido de cumplir con las máximas expectativas que se pusieron hace tres temporadas, cuando se creó el equipo. Cuando se formó la franquicia esperaban estar disputando año tras año un campeonato que poco a poco crecía en importancia. Y en este 2017 están ante su mejor oportunidad, después de haber tomado venganza de la derrota antes New York Red Bulls II el pasado año.

Los PlayOff´s para los ‘The Boys in Purple’ no fueron sencillos salvo la primera ronda. En esta golearon a un Bethlehem Steel por un marcador de cuatro goles a cero, después de un partido en el que no tuvieron rival y que dominaron de principio a fin. La siguiente ronda fue algo más complicada. La igualdad que se vio frente al Rochester Rhinos sólo fue desequilibrada con un gol de Brian Onwy en el ecuador de la segunda mitad. Tras esto, los visitantes trataron de igualar el resultado que se quedó finalmente con la victoria del Louisville.

uslsoccer.com

Llegó entonces la final de conferencia, y con ella, la búsqueda de la revancha del año anterior. Durante la primera mitad del partido, un tempranero gol de los locales les puso en ventaja, dándoles el control del juego aunque apenas consiguió crear ocasiones claras de peligro. En la segunda parte, un gol de los neoyorkinos apenas cambió el planteamiento de los locales que continuaron gozando de las mejores ocasiones, aunque sin acierto. Finlamente, tras una prórroga infructuosa, la eliminatoria llegó a los once metros, en donde los locales estuvieron más acertados.

En esta final, el jugador más importante del equipo será Brian Ownby. El mediapunta está realizando unos PlayOff´s muy buenos en los que se ha erigido como máximo goleador del equipo y salvador de varias eliminatorias. Con tres goles en tres partidos, es necesario que continúe con esa racha para poder ayudar a su equipo a ser campeón. El buen estado de forma en el que llega, permite ser optimistas.

‘Second Round’

El Swope Park Rangers está logrando escribir su historia en las primeras páginas de la actual USL, y quieren que esta se haga con letras de oro. El filial del conjunto ‘emelesero’ del Sporting Kansas City ha llegado a su segunda final de la USL Cup en dos años, algo muy difícil de ver en el soccer estadounidense. Un equipo que con sólo dos años de experiencia, ya tenga en su haber dos finales, es algo para elogiar.

Pero al Swope no le vale sólo con acudir a una final, también quiere ganarla. Después de que el pasado año cayese derrotado por el New York Red Bulls II, en esta temporada han buscado el objetivo de redimirse. Pero la tarea no será sencilla, ya que enfrente tendrá al que posiblemente haya sido uno de los equipos más fuertes durante la todo el año.

Pero gran parte del mérito de haber conseguido este hito está en hacerlo con diferentes jugadores. Hasta cuatro de los jugadores que el año pasado jugaron la final, se mantienen como fijos en el sistema del equipo, algo que habla muy bien de la prolífica academia de Kansas.

deportetotalusa.com

Los PlayOff´s del equipo entrenado por Popovic fueron muy complicados, ya que hasta en dos ocasiones tuvo que llegar a los once metros para llevarse la victoria. En la primera ronda se enfrentó a un equipo como el Phoenix Rising, que está llamado a ser un grande en el futuro. Tras empatar a un gol, tuvo que llegar a la tanda de penales para lograr el pase. En la siguiente ronda tuvo un partido complicado ante el Sacramento Republic al que superó con un solitario gol del Kharlton Blemar.

Tuvieron que tirarse once penaltis por equipo para decidir el ganador

En la final de conferencia, fue el Oklahoma City Energy su rival. El encuentro tuvo que decidirse desde los once metros, ya que ninguno de los equipos fue capaz de desequilibrar el partido a su favor. En la primera mitad, a pesar de que los locales tuvieron mayor control de la pelota, no pudo superar a la defensa de su rival. En los segundos 45 minutos el partido se abrió un poco más y las ocasiones comenzaron a llegar. Pero ninguno de los equipos fue capaz de llevarse al resultado, lo que hizo que los penales dictasen el ganador.

Si hay un jugador este año que puede ayudar al Swope Park a llevarse la USL Cup, ese es Kharlton Belmar. El delantero estadounidense se ha convertido en el máximo goleador del equipo en esta temporada con 14 goles. Sus buenos números le permitieron durante la temporada, entrenar con el primer equipo, incluso jugar un partido. Esto demuestra el gran nivel que el jugador atesora, lo que será importante para este último partido de la temporada.

Final Inédita

Esta será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en un partido. Si tenemos en cuenta la estadística a lo largo de la temporada en ambos equipos, jugando como local y visitante, el Louisville City tiene un claro favoritismo. Los de morado han conseguido ganar 11 de los 15 partidos que jugador en su estadio durante la temporada regular. Mientras tanto su rival sólo ha logrado llevarse los tres puntos como visitante en seis ocasiones.

El Slugger Field dictará sentencia

Esta final de la USL Cup se disputará en el Louisville Slugger Field. Este es el estadio en el que el Louisville City FC juega sus partidos de local, aunque la titularidad del mismo es del Louisville Bats de la International League de beisbol. Este estadio se levantó en el año 2000 con una capacidad para más de 13.000 espectadores. Aunque para los partidos de fútbol, el aforo del mismo se disminuye hasta los 8.000 asientos.

Posibles Onces