La MLS ya tiene fechas de inicio

mlssoccer.com

La Major League Soccer anunció la que será la primera semana de la próxima temporada, en la que un nuevo equipo en expansión comenzará a disputarla. Los Angeles FC se unirán a los otros 22 equipos ya en competición.

El actual campeón, Toronto FC, abrirá la temporada 2018 recibiendo al Columbus Crew SC, en lo que será una reedición de la final de la Conferencia Este de esta temporada, el 3 de marzo. Ese mismo día se jugarán otros seis partidos, incluyendo el primero de todos, que será el que enfrente al Houston Dynamo con el Atlanta United FC en el BBVA Compass Stadium.

tvmax-9.com

Los cuatro siguientes partidos se disputarán el domingo 4 de marzo, en el que será el primer partido del LAFC, que visitará el CenturyLink Field para enfrentarse a Seattle Sounders FC. El estreno de los californianos en el Banc of California Stadium el 29 de abril,ante el mismo rival. El último partido de temporada regular de los angelinos también será como local.

La segunda jornada tendrá el estreno de algunos de los estadios más importantes de la competición, como es el Mercedes-Benz Stadium. Atlanta United FC recibirá al DC United el domingo 11 de marzo. La siguiente semana, Montreal Impact disputará su primer partido como local ante su eterno rival, Toronto FC, en el Olympic Stadium, el sábado 17 de marzo.

Hasta que finalice la construcción del Audi Field, el DC United jugará sus dos primeros partidos como visitante. Así mismo, las renovaciones que se realizarán en Providence Park, hará que Portland Timbers no se estrene como local hasta el 14 de abril.

Durante la temporada regular de la MLS 2018, cada equipo disputará 34 partidos, incluyendo 17 como local y 17 como visitante. Cada equipo se enfrentará a cada uno de sus rivales de conferencia (10 en el Este, 11 en el Oeste) dos veces a lo lardo de la temporada. Los equipos de la Conferencia Oeste jugarán un partido adicional ante un rival de su conferencia, mientras que los equipos de la Conferencia Este jugarán dos. Todos los equipos se enfrentarán a cada equipo de la conferencia rival en una ocasión.

El calendario completo de la temporada regular se anunciará en el mes de enero.

Semana 1

Sábado, 3 de marzo, 2018

19:00 - Toronto FC vs. Columbus Crew SC (BMO Field)

21:30 - Houston Dynamo vs. Atlanta United (BBVA Compass Stadium)

1:30 - Orlando City SC vs. D.C. United (Orlando City Stadium)

2:00 - FC Dallas vs. Real Salt Lake (Toyota Stadium)

3:00 - Colorado Rapids vs. Chicago Fire (Dick’s Sporting Goods Park)

4:30 - San Jose Earthquakes vs. Minnesota United FC (Avaya Stadium)

Hora por confirmar – Philadelphia Union vs. New England Revolution (Talen Energy Stadium)



Domingo, 4 de marzo, 2018

23:00 - Seattle Sounders FC vs. Los Angeles Football Club (CenturyLink Field)

00:00 - Vancouver Whitecaps FC vs. Montreal Impact (BC Place)

1:30 - Sporting Kansas City vs. New York City FC (Children’s Mercy Park)

4:00 - LA Galaxy vs. Portland Timbers (StubHub Center)



Semana 2

Sábado, 10 de marzo, 2018

19:00 - Columbus Crew SC vs. Montreal Impact (MAPFRE Stadium)

19:30 - New England Revolution vs. Colorado Rapids (Gillette Stadium)

21:30 - Real Salt Lake vs. Los Angeles Football Club (Rio Tinto Stadium)

1:00 - New York Red Bulls vs. Portland Timbers (Red Bull Arena)

Hora por confirmar – Chicago Fire vs. Sporting Kansas City (Toyota Park)



Domingo, 11 de marzo, 2018

21:00 - Atlanta United vs. D.C. United (Mercedes-Benz Stadium)

23:00 - New York City FC vs. LA Galaxy (Yankee Stadium)

Semana 3

Sábado, 17 de marzo, 2018

21:00 - Montreal Impact vs. Toronto FC (Olympic Stadium)

Hora por confirmar – D.C. United vs. Houston Dynamo (desconocido)

Hora por confirmar – Minnesota United FC vs. Chicago Fire (TCF Bank Stadium)

Partidos adicionales en casa

Sábado, 14 de abril, 2018

4:30 - Portland Timbers vs. Minnesota United FC (Providence Park)



Domingo, 29 de abril, 2018

3:00 - Los Angeles Football Club vs. Seattle Sounders FC (Banc of California Stadium)