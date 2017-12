Valot promociona al Red Bulls

newyorkredbulls.com

New York Red Bulls continúa promocionado a jugadores desde su segundo equipo, continuando con su idea de rejuvenecer el equipo con futbolistas formados en la Academia. El último en incorporarse es el centrocampista Florian Valot. El futbolista ocupará una plaza de jugador internacional.

“Primero, me gustaría agradecer a los entrenadores y al personal por la oportunidad que me han brindado”, dijo Valot. “Esta organización me ha ayudado a crecer no sólo como jugador, sino como persona y me han preparado para el próximo paso en mi carrera. También me gustaría agradecer a mi familia, amigos y compañeros de equipo por el apoyo interminable durante toda la temporada. A pesar de ser un sueño hecho realidad, ha sido un largo viaje y este no es el final, sino el comienzo de uno nuevo. Continuaré trabajando duro, me esforzarme para poder contribuir el éxito de este equipo”.

Florian Valot, de 23 años, es originario de Pau (Francia). Se formó en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain y AS Monaco, antes de incorporarse a Rider University. En dos temporadas apareció en 34 partidos en los que anotó 13 goles y concedió seis asistencias.

En 2016 firmó con el New York Red Bulls II después de una prueba al inicio de temporada. Su conocimiento del club era anterior, ya que jugó para los Red Bulls U-23 en la PDL durante 2015. Su mejor temporada llegó en 2017, jugando 32 partidos en los que anotó diez goles y siete asistencias. En los dos años con los ‘taurinos’ fueron 53 partidos con 13 goles y el mismo número de asistencias.

“Florian ha sido muy paciente”, dijo el entrenador de los Red Bulls, Jesse Marsch. “Durante dos años, lo hemos visto jugar muy bien con el equipo de la USL y hemos sabido lo talentoso que es. Es hora de que lo incorporemos al primer equipo. Estamos muy emocionados de tenerlo en pretemporada, impulsarlo en el primer equipo y darle la oportunidad de establecerse en el club”.

“Nos complace incorporar a Florian nuestra primera plantilla”, dijo el Director Deportivo, Denis Hamlett. “Florian es otro jugador joven y prometedor que nos impresionó con su nivel en la USL y se ganó esta oportunidad. Fue identificado durante nuestra exploración universitaria, invitado a jugar con nuestros U-23 y firmó un contrato profesional. Sumarlo a la plantilla del primer equipo es un momento de orgullo para Florian, su familia y todos en el club”.