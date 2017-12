Bonomo jugará con los 'Toros Rojos' mayores

Google Plus

Los New York Red Bulls siguen en su proceso de formar un equipo que pueda pelear por el título de la MLS, y en esta semana anunciaron la promoción de Stefano Bonomo, un delantero californiano que venía desempeñándose con el conjunto filial en la USL.

Con 53 partidos, 21 goles y siete asistencias, el atacante es uno de los cinco futblistas ascendidos al cuadro principal, con el objetivo de demostrar lo aprendido en estos años, especialmente para Bonomo, quien lleva con la institución desde 2015.

El director deportivo de los New York Red Bulls, Denis Hamlett, habló sobre la llegada del jugador: "Ha aprovechado al máximo su tiempo en la USL para desarrollar sus habilidades e integrarse en nuestro estilo de juego. Siempre nos complace promocionar jugadores que hayan trabajado duro y tuvieran oportunidades. Esta firma es un crédito para Stefano, John Wolyniec y todo el cuerpo técnico de la USL".

También se pronunció el técnico de los neoyorquinos, Jesse March, diciendo que Bonomo luchó por quedarse con ese lugar: "Se ha ganado esta oportunidad con su juego y con su actitud. Es un buen atacante y puede anotar de varias maneras. Si continúa trabajando como lo hizo, mejorará para sí mismo y nuestro equipo todos los días".

El californiano habló para la prensa sobre su promoción, afirmando que "en primer lugar, me gustaría agradecer al equipo de entrenadores del primer equipo por la creencia que han tenido en mí desde que me uní al club hace tres temporadas, estoy muy agradecido. La emoción que he tenido desde que descubrí que querían promocionarme al primer equipo son sentimientos que nunca había experimentado antes".

"Sé que este es otro paso adelante en mi carrera, pero aún hay mucho trabajo por hacer. Estoy entusiasmado y ansioso por la próxima temporada, y voy a bajar la cabeza y prepararme lo mejor posible para ayudar al equipo a tener éxito de cualquier manera que pueda", finalizó el atacante.