Anuario VAVEL USL 2017: una segunda con sabor a primera

La United Soccer League (USL) ha vivido sin lugar a duda la mejor temporada bajo el actual formato. Desde que comenzase el año, la liga recibió buenas noticias, ya que logró un importante reconocimiento por parte de la Federación Estadounidense de Fútbol. Consiguió ser reconocida como la segunda competición más importante del país, después de una serie de litigios, buscando este reconocimiento.

Le ganó el partido a una North American Soccer League, que desde el final de la temporada 2016, fue perdiendo importancia, además de equipos. Muchos de estos, cambiaron de competición y se incorporaron a una USL que iba creciendo de manera exponencial, ganándose este reconocimiento.

Con 30 equipos comenzó la segunda división con más equipos de cualquier deporte estadounidense. Una competición en la que tras casi 400 partidos de temporada regular, el Real Monarchs consiguió levantar el título de campeón, tras el que llegaron unos Playoff´s muy complicados.

Conferencia Este

La Conferencia Este fue la más disputada que se recuerda en los últimos años, incluso en comparación con la del Oeste, en esta misma temporada. Muchos equipos pasaron por el primer puesto, aunque fue finalmente el Louisville City el equipo que logró finalizar en este puesto al finalizar los 32 partidos. Durante gran parte de la temporada se mantuvieron en los puestos de cabeza, aunque no fue hasta las últimas semanas cuando logró afianzar su primera posición en la conferencia.

El otro ‘gallo’ del Este, Charlestton Battery, comenzó el año de manera subliminal, consiguiendo sumar puntos de tres en tres y creando una ventaja que parecía insalvable. Pero conforme pasaban las semanas, el cansancio se notó en los jugadores, lo que hizo que su rendimiento bajase, y con él, la caída desde el primer puesto de la competición.

A partir de aquí, muchos de los equipos que finalmente consiguieron clasificar para los PlayOff´s, estuvieron desde las primeras semanas hasta la última, peleando por estos puestos. Algunos como Tampa Bay Rowdies o Rochester Rhinos, tuvieron una regularidad que les permitió asegurarse una plaza para la post temporada, a falta de algunas semanas para el final de la liga regular.

Otros equipos como Charlotte Independence, Bethlehem Steel o New York Red Bulls, estuvieron coqueteando con quedarse fuera de la parte final de la temporada, pero los buenos resultados les permitieron asegurar su puesto. Muchos de ellos estuvieron durante el año haciendo el ‘ascensor’, sin conseguir formar un bloque que les permitiese asegurar más de tres resultados positivos de manera consecutiva.

Entre los equipos que se quedaron fuera de los PlayOff´s, sólo el Orlando City SC fue el equipo que tuvo opciones reales durante el año de clasificación, pero sólo los malos resultados finales, le privaron de la posibilidad. Los Ottawa Furry, Richmond Kickers o Saint Louis FC, no estuvieron a la altura, y de ahí que en ningún momento se les considerase como equipos con posibilidades de hacer un gran papel en la competición.

El colista del Este, Toronto FC II, se lo ganó a pulso. En los 32 partidos que disputó, sólo consiguió llevarse la victoria en seis ocasiones, lo que origina un contrapunto con lo que logró el primer equipo de la franquicia canadiense, que consiguió proclamarse campeón de la MLS Cup.

Conferencia Oeste

Por primera vez en mucho tiempo, la zona del Oeste no se la está empezando a considerar como la dominadora del soccer. Lejos quedan ya los años en los una gran variedad de equipos se disputaban el primer puesto, fuese al división que fuese. En esta ocasión, la Conferencia Oeste tuvo un claro dominador de principio a fin, el Real Monarchs SLC. El inicio de temporada del filial fue de los mejores vistos hasta el momento ya que consiguió sumar una gran cantidad de victorias seguidas, que le auparon al primer puesto de la clasificación, de donde ya no bajaron. Esto les permitió proclamarse campeones de la liga regular.

Tras ellos, una serie de equipos como Reno 1868, San Antonio FC Y Swope Park Rangers tuvieron una temporada no tan exitosa, aunque si algo más regular, en la que apenas bajaron de los puestos altos de la Conferencia. Los primeros, comenzaron la temporada algo irregular, pero poco a poco fueron mejorando su juego, y en su primer año clasificaron para la post temporada. Los otros dos equipos demostraron ser firmes candidatos para estar entre los mejores, incluso para pelear por la USL Cup.

Los siguientes puestos estuvieron más disputados desde el inicio hasta el final, ya que fueron cinco equipos los que trataron de hacerse con tres de ellos. Finalmente Tulsa Roughnecks, Oklahoma City Energy y Sacramento Republic los equipos que lograron un puesto en los codiciados PlayOff´s.

Los últimos puestos de la Conferencia Oeste, fueron para los equipos filiales de franquicias ‘emeleseras’, dejando mucho que desear sobre el nivel de las academias. Tanto Los Angeles Galaxy II, Seattle Sounders 2, Vancouver Whitecaps FC 2 no lograron sumar más de diez victorias; algo que les lastró para toda la temporada. Caso especial fue el de Portland Timbers 2, que acabó como el peor equipo de la competición con sólo tres victorias y 23 derrotas.

Unos PlayOff´s Vibrantes

Los cuartos de final de la USL dejaron muchas sorpresas desde el primer encuentro. Como suele pasar en este tipo de fases, algunos de los que parecen favoritos caen a las primeras de cambio, y la disputa de la USL Cup no iba a ser menos. Lo actuales campeones de la temporada regular fueron derrotados por los penaltis ante un Sacramento Republic que continúa en la disputa de estos PlayOff’s. También se vieron varias goleadas como fueron las de Ne Yok Red Bulls II y Louisville City, que ganaron con cuatro goles de diferencia y Tampa Bay Rowdies, que lo hicieron por tres.

En las semifinales de conferencia, todos los favoritos consiguieron solventar sus partidos con victoria menos el San Antonio FC. Los texanos cayeron derrotados en los penaltis ante la sorpresa de la de estos PlayOff´s, OKC Energy. Mientras que Louisville City y Swope Park Rangers ganaron sus partidos por la mínima, el New York Red Bulls II tuvo que llegar a la prórroga para obtener el pase.

Las finales de Conferencia tuvieron que resolverse ambas de la misma manera, desde los once metros.

Louisville City se tomó la revancha del pasado año

El primer finalista de la USL Cup necesitó algo más de 120 minutos para llevarse la eliminatoria en esta final de Conferencia. Tras haber caído el pasado año en esta ronda y ante el mismo rival, Louisville logró tomarse la revancha en un partido en el que fueron muy superiores. Durante la primera mitad, un tempranero gol de los locales les puso en ventaja, dándoles el control del juego, aunque apenas consiguió crear ocasiones claras de peligro. En la segunda parte, un gol de los neoyorkinos apenas cambió el planteamiento de los locales que continuaron gozando de las mejores ocasiones, aunque sin acierto.

Swope Park Rangers volvió por segundo año consecutivo a disputar la USL Cup, después de que el pasado año cayese derrotado ante el NYRB II. El encuentro tuvo que decidirse desde los once metros, ya que ninguno de los equipos fue capaz de desequilibrar el partido a su favor. En la primera mitad, a pesar de que los locales tuvieron mayor control de la pelota, no pudo superar a la defensa de su rival. En los segundos 45 minutos el partido se abrió un poco más y las ocasiones comenzaron a llegar. Pero ninguno de los equipos fue capaz de llevarse al resultado, lo que hizo que los once metros dictasen el ganador.

Llegó así la final de la USL Cup en la que Louisville City llegaba por primera ocasión, y el Swope Park Rangers repetía tras la derrota sufrida el pasado año.

Con la victoria del Louisville City FC hubo un nuevo campeón en la USL, aunque este tuviese que llegar a los minutos finales para lograr el gol de la victoria. En la primera mitad, los locales tuvieron mayor control sobre la pelota y las mejores ocasiones, frente a un rival que en ningún momento se encontró cómodo. En la segunda mitad se vio mucha igualdad entre ambos equipos, lo que generó que los porteros pasasen a tener un papel secundario. No fue hasta los minutos finales cuando el partido acabó declinándose hacia los locales.

Armada Española

En esta USL 2017, ha habido tres jugadores españoles, que han corrido diferente suerte a lo largo de la temporada. Los primeros en llegar fueron Santi Moar (Bethlehem Steel FC) y Jaime Siaj (Charlotte Independence).

Ambos jugadores fueron seleccionados en las últimas rondas del MLS SuperDraft 2017 por Philadelphia Union y Colorado Rapids, respectivamente. Ninguno de los dos consiguió hacerse un hueco en la plantilla de los conjuntos ‘emeleseros’ lo que les llevó a formar parte de los equipos filiales. El otro jugador fue Josu Prieto, que con la temporada iniciada firmó por FC Cincinnati, tras dejar el conjunto del Extremadura.

Santi Moar fue el jugador que contó con mejor suerte de los tres, ya que fue el que contó con más partidos disputados. El gallego jugó 30 partidos durante la temporada en los que anotó seis goles. Estas actuaciones le permitieron ser nominado al final de la temporada para el USL Rookie del Año, que finalmente se llevó Chris Wehan.

Jaime Siaj no corrió tanta suerte como su compañero de equipo (ambos jugaron para Pfeiffer Falcons). A pesar de jugar 18 partidos, muchos de ellos fueron como suplente, tardando varias semanas en entrar en la dinámica de equipo. Cuando el extremo gozó de la confianza necesaria, respondió con goles, demostrando su calidad.

El tercer jugador, Josu, fue el que contó con menos suerte de los tres. Sólo logró disputar 15 partidos, ya que sufrió una grave lesión que le hizo perderse el resto de la temporada. A mediados de la misma, el club anunció la renovación del futbolista por un año más.

Más y más equipos

La USL, al igual que su hermana mayor, la MLS, tampoco está exenta en el ámbito del crecimiento. Cada vez son más franquicias las que se unen a la segunda división del soccer, viendo lo complicado que es llegar a la máxima competición. En este año han sido muchos los equipos que anunciaron su incorporación para las próximas temporadas.

Uno de los primeros en anunciar su incorporación fue Nashville SC, que la pasada temporada presentó un proyecto que tenía como objetivo final, incorporarse a la MLS. Y finalmente lo lograron, ya que hace unas semanas se anunció la incorporación de la franquicia de Tenessee a la MLS.

A estos se les unieron en su objetivo de llegar a la USL, los equipos de Fresno FC, Las Vegas Lights FC y North Carolina FC. Otro de los conjuntos que se unirá a la segunda división del soccer estadounidense es el filial del Atlanta United FC.