Anuario VAVEL MLS 207: una Conferencia Este con color escarlata

Con el termino del año natural hay ciertas competiciones que bajan sus persianas hasta el año próximo, es el caso de la Major League Soccer, la liga de fútbol norteamericana, que sigue manteniendo su calendario de competición en años naturales, diferenciado de las grandes ligas, y que nos ayuda en este caso, para hacer repaso del año 2017 sin separarnos de la temporada que acaba de terminar.

Toronto celebra el título. // Imagen: Toronto FC

Vamos pues ha hacer un pequeño resumen de cada una de los equipos de la conferencia este, que empezaremos de atrás a adelante, es decir, de los peores equipos a los mejores, donde destaca con gran contundencia Toronto FC.

No ha sido una buena temporada para el "soccer" en Washington, su equipo de la Major League Soccer ha sido el peor de la conferencia este e igualado a puntos con LA Galaxy como peores equipos de la competición.

Por si fuese poco ha conseguido su peor clasificación histórica, nunca habían sido los peores de la conferencia, sin embargo, esta situación solo puede ir a mejor para temporadas posteriores, haciendo un equipo desde abajo para volver a las posiciones que en un pasado ocuparon.

El futuro cercano se empieza con un estreno de estadio para el inicio de la temporada del 2018, y con la confirmación ya de varios fichajes como el delantero Darren Matocks.

La temporada 2017 se presentaba mucho más favorable para un equipo que tiene en sus filas a todo un balón de oro como es Kaka, el fichaje del brasileño en 2014 parecía que haría de este nuevo club uno de los más grandes de la liga norteamericana, sin embargo no ha alcanzado las metas buscadas, y mucho menos durante este año en que no solo no han estado en los puestos de arriba, sino que han quedado en la penúltima posición de la clasificación del este.

Kaka el día de su despedida. // Imagen: Orlando City

A pesar de no ser la mejor temporada, la estrella sudamericana se retira siendo uno de los mejores del equipo durante este año, siendo el máximo asistente y el segundo máximo goleador tras Larin, a pesar de todo ello no han podido ir más allá de la décima posición clasificatoria, teniendo que recomponer el equipo tras la retirada del hombre franquicia.

El conjunto canadiense ha tenido una temporada aciaga, a pesar de tener dos de los mejores medio centros de la competición, Blerim Dzemaili e Ignacio Piatti han terminado con diecisiete goles y diez asistencias respectivamente, lo que no ha servido para poder alcanzar posiciones de playoff, no solo eso, sino que se ha quedado muy alejado de las mismas sin apenas poder luchar por nada más que no quedar en la última posición durante todo el año.

Durante el verano tuvo un pequeño momento de esperanza al conseguir cuatro victorias consecutivas, siendo todo un espejismo, ya que desde esa buena racha solo pudo ganar una vez más en todo el año, cuando ya era demasiado tarde para aspirar a nada.

Un caso similar a Montreal lo encontramos con Philadelphia, ha tenido momentos fugaces en los que parecía que alcanzarían posiciones de privilegio en el este, sin embargo y a pesar de un par de buenas actuaciones individuales el equipo nunca mostró la solidez suficiente para poder ser uno de los mejores.

Mendunjanin lanzando una falta. // Imagen: Philadelphia Union

Los más destacados del equipo han sido Sapong en lo goleador, hasta diecisiete dianas del atacantes, y desde el punto de vista de las asistencias no podría ser otro que Haris Mendunjanin, el virtuoso medio centro bosnio volvió a dar muestras de su calidad, pero si como de un retrato del equipo se tratase, muchas intermitencias en el juego y en sus actuaciones han llevado al Union a una posición intrascendente entre medias de los mejores y los peores.

Se ha quedado cerca de entrar entre los seis primeros, los últimos tres partidos consiguió dos victorias y un empate, un empujón final que no fue suficiente para tocar puestos de playoff, quedándose a cinco puntos de New York Red Bulls.

Sin duda que aspectos como ser el equipo más goleado de toda la conferencia no les ha ayudado a dar el salto necesario, hasta sesenta y un goles han recibido los de Massachusetts, y que, tan solo gracias al acierto goleador se entiende el poder ocupar posiciones medias de la tabla, de otra manera sin duda que no hubiera sido posible.

El equipo encabezado por el delantero estrella Wright-Phillips partía, casi como cada año como uno de los favoritos de la conferencia, por momentos fue cumpliendo los pronósticos y estuvo en la parte alta de la clasificación, el verano fue muy bueno, y varias victorias encadenadas les hicieron estar compitiendo por los primeros puestos, sin embargo el otoño no trajo tan buenos resultados, consiguiendo una entrada en playoff en la última plaza que daba derecho a ello, la sexta.

Si bien, dio su mejor versión en la posttemporada, eliminó a Chicago Fire, y en semifinales de conferencia se encontró con el coco, Toronto, pero compitió, hasta tal punto que fue eliminado por el doble valor de los goles fuera de casa, sin duda que las grandes actuaciones de sus mejores jugadores, como el mencionado delantero Wright-Philips o el medio atacante Sacha Kljestan llevaron al conjunto de la bebida energética a casi poder hacer la proeza.

Quintos en temporada regular, pero mucho mejor en los playoffs, llego en gran forma a los mismos, hasta diez partidos consecutivos sin perder, con seis victorias y cinco empates, a solo tres puntos de haber podido ser incluso terceros, seguramente si hubiera habido un par de partidos más hubiesen quedado más arriba.

Higuain celebrando un gol. // Imagen: Columbus Crew

Pero en MLS cuentan con la fortuna que no acaba la liga con la temporada regular, y esa gran forma les llevó hasta la final de conferencia, primero eliminando a Atlanta, luego al potente New York City, con victoria en ambos partidos, uno de ellos con un abultado cuatro a uno, si bien, la final se encontraría con Toronto, que aunque poniéndole contra las cuerdas no fue suficiente para poder llegar a la final de la MLS.

Grandísima temporada un año más de Federico Higuain, que ha guiado a los suyos hasta donde han llegado, siendo líder en asistencias y segundo máximo goleador.

Buena temporada para el equipo del ex técnico del FC Barcelona, 'Tata' Martino, que le conseguido dejar en la cuarta plaza de la conferencia este, sin embargo en el partido más importante de la temporada, el partido de playoff, jugado en su propia casa, no dio el do de pecho y sucumbió ante Columbus Crew en los penaltis tras empatar a cero al termino de los ciento veinte minutos.

Más aún si tenemos en cuenta que esta era la primera temporada de este conjunto en la competición, y que arranca con altura de miras para próximos años, y que, con la igualdad existente será difícil de superar.

Sin duda sus mejores jugadores han sido Josef Martinez y Miguel Almiron, liderando al equipo tanto en goles como en asistencias para llevarle hasta donde han llegado.

La franquicia de Chicago pasaba por malas épocas, último en las dos temporadas anteriores y penúltimo en la anterior, sin sumar mucho más allá de treinta puntos por temporada, y, sin que hubiese mucha esperanza en ello, ha conseguido plantarse en el tercer puesto del este, entrando en playoff por sorpresa, donde, no rindieron al nivel necesario y perdieron en su propia casa el partido más importante de la temporada para ellos contra New York Red Bulls.

Schweinsteiger junto con los compañeros celebran un gol. // Imagen: Chigaco Fire

A pesar de esta derrota prematura en postemporada no se puede calificar el 2017 como mal año para el equipo teniendo en cuenta los precedentes. La incorporación de Bastian Schweinsteiger a sus 33 años ha dado un salto de calidad y competitividad a este conjunto, y que podrá servir de base para los próximos años.

El jugador alemán se ha visto acompañado de muy buenas actuaciones personales, como la del delantero Nemanja Nikolić, que ha terminado la temporada con ni más ni menos que veinticuatro tantos en su casillero, uno de los máximos artilleros de la competición.

Segundo por segunda temporada consecutiva del joven conjunto neoyorquino, que crece a pasos agigantados y que parece condenado a hacerse con el título tarde o temprano.

Pirlo se despide. // Imagen: New York City

Con Patrick Viera a los mandos y con ilustres como David Villa o Andrea Pirlo sobre el terreno de juego consiguieron terminar la temporada regular en una posición excepcional para afrontar la postemporada, sin embargo llegó el primer partido y no estuvieron a la altura, cuatro a uno fueron derrotados por Columbus Crew, que fue muy superior a los citizens, apartando a las primeras de cambio a estos de la lucha por el campeonato.

Sin duda la parte positiva es el mantenimiento de nivel, estando cerca del éxito casi desde su mismísima creación, ahora veremos a ver como con la retirada de Pirlo se reinventan para poder afrontar en el próximo año el asalto al trono.

Sin duda el mejor equipo de la competición, la ha dominado de arriba abajo y de principio a fin, llego en primer lugar a la finalización de la temporada regular, consiguiendo ilustres records como la mayor puntuación de un equipo en la historia de la MLS y que tras estar a punto la temporada pasada todo apuntaba a que se haría con el título fácilmente en playoffs.

Giovinco en pleno extasis. // Imagen: Toronto FC

Si bien, el fútbol a veces te da sorpresas, y Toronto no tuvo la superioridad esperada en las eliminatorias por el título, casi cae eliminado tanto contra Columbus como contra New York Red Bulls, pero consiguieron salvarlo y por segundo año consecutivo tenían la oportunidad en su propio estadio de conquistar el trono contra Seattle. Esta vez no lo dejaron escapar y se alzaron con su primer campeonato, en el que sin duda ha sido, la mejor temporada de un equipo de Major League Soccer.

Grandes jugadores se han juntado para poder conseguir estos éxitos, sin duda futbolistas como Victor Vazquez o Jozy Altidore han conseguido dar esta diferencia competitiva respecto al resto, y que por si fuera poco se ha visto aumentada por la grandísima actuación de probablemente el mejor jugador de la liga, un extraordinario Sebastian Giovinco.