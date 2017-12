Jesús Medina es nuevo jugador de NYCFC

@NYCFC

El New York City FC ha anunciado el primer fichaje de 2018. Si, lo es. Se trata de la llegada del futbolista paraguayo Jesús Medina, que llega procedente del Club Libertad. El centrocampista llega con un contrato de Designated Player o Jugador Franquicia, ocupando así la vacante que dejó Andrea Pirlo con su retirada.

En un principio se creía que el acuerdo se firmaría con el Manchester City, pero han sido los neoyorkinos los que se han hecho con el pase del jugador, aunque su afiliación a los ingleses hará que estos estén muy pendientes de sus progresos.

thefutboltimes.com

“Es una sensación única, siempre he querido jugar en un gran club como el New York City FC, que está haciendo grandes cosas”, dijo Jesús Medina. “Lo primero que pensé cuando me enteré del interés, fue que era un gran club en Estados Unidos. Claudio Reyna me dijo cosas maravillosas sobre el club y la liga. Luego tomé la decisión de ir allí para seguir creciendo como jugador y como persona”.

Jesús Medina, de 20 años, tiene una corta carrera como profesional, pero a pesar de ellos destaca por una madurez sorprendente. Se formó en las categorías inferiores del Club Libertad de Paraguay, equipo con el que debutó a los 15 años. En total ha jugado 74 partidos con la camiseta de los ‘Repolleros’ en los que anotó 17 goles. Aunque ha sido en este año que termina en el que el jugador explotó. Ayudó a su equipo a lograr el título liguero y a tener un gran último año.

“Estamos realmente encantados de haber logrado traer a Jesús al club porque creemos que es un jugador talentoso. No vemos la edad en la que identificamos a los jugadores que queremos traer, sólo miramos su talento”, dijo el entrenador Patrik Vieira. “Obviamente, cualquier joven jugador necesita tiempo para adaptarse al juego del NYCFC. Jesús tiene talento, tiene ritmo, es un buen regateador y es alguien que puede ayudar y marcar goles. Para ser un jugador tan joven, tiene un carácter muy fuerte y creo que será una gran incorporación”.

A nivel de selecciones, Medina ha pasado por todas las categorías inferiores hasta llegar a la absoluta de Paraguay. En este año disputó la Copa Sudamericana U-20 en el que jugó cuatro partidos y anotó más de un gol. Este año también se dio su debut con el combinado absoluto.