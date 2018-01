Vuelve la Major League Soccer // Major League Soccer

Con Los Angeles Football Club finalmente entrando en la liga, y disputando su primer partido el 31 de marzo en el StubHub Center (3 pm ET | FOX), la Major League Soccer ha llegado a 23 equipos para una temporada regular que se inaugura el 3 de marzo.

Los desempates de la Copa MLS Audi 2018 comenzarán el miércoles 31 de octubre y se disputarán la Copa MLS el sábado 8 de diciembre.

Formato

Cada club jugará 34 juegos, incluyendo 17 juegos en casa y 17 juegos fuera. Los equipos se enfrentarán a cada uno de sus oponentes de la conferencia (diez en el Este, once en el Oeste) dos veces durante la temporada (uno en casa, uno de distancia).

Los equipos de la Conferencia Oeste jugarán un partido adicional dentro de la conferencia. Los equipos de la Conferencia Este jugarán dos. Todos los equipos se enfrentarán a cada oponente que no sea de conferencia una vez.

Fin de semana de apertura: 3 y 4 de marzo

Sábado: Toronto se enfrenta al contrincante del Eastern Conference Championship Columbus Crew SC (1 pm ET | TSN) junto con el advenedizo Houston Dynamo desafiando a Atlanta United (3:30 pm ET | Univision).

La lista del domingo incluye: Seattle es el anfitrión de LAFC (5 pm ET | ESPN). Un doble encabezado FS1 del Sporting Kansas City-New York City FC (7:30 pm ET) y luego LA Galaxy-Portland Timbers (10 pm ET). Vancouver Whitecaps FC recibe a sus rivales canadienses, el Montreal Impact (6 pm ET | TSN, TVAS).

Revancha de la Copa MLS

Si le gustan los sabores y el éxtasis de estas dos últimas finales de la copa MLS que enfrentaron a Toronto y Seattle, la revancha de la temporada regular se realizará el 9 de mayo en el BMO Field (7:30 p. M. ET | FS1, TSN).

Se abre las puertas del estadio

El primero de los dos nuevos estadios de la MLS en abrir en 2018 será el Banc of California Stadium de LAFC. El club de expansión jugará su primer partido en casa contra los Seattle Sounders el 29 de abril, un concurso televisado a nivel nacional en FS1, que comenzará a las 9 p. M. ET. DC United hará lo mismo cuando abran Audi Field contra los Vancouver Whitecaps el 14 de julio (7:30 p. M. ET, MLS LIVE).