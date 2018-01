Jon Bakero gana el MAC Hermann Trophy

@ACCMSoccer

A nadie le sorprende ya que el soccer estadounidense va creciendo y una mejoría está comenzando a verse en las categorías inferiores. La formación que las jóvenes promesas están recibiendo ayuda a que un deporte minoritario adquiera importancia.

El soccer continúa siendo una ‘esponja’ y absorbiendo conceptos futbolísticos de las mejores canteras del Viejo Continente, y España sigue siendo una de las más requeridas. Fruto de ello es la gran cantidad de futbolistas españoles que aprovechando sus estudios en universidades estadounidenses, desarrollan una carrera como jugador, que en ocasiones se llena de éxitos.

Este fútbol universitario tuvo un protagonista como el delantero Albert Ruiz, que destrozó en unaño los registros goleadores de la competición, llevándole a ser finalista para el trofeo individual más importante. El MAC Hermann Trophy reconoce al mejor jugador de la temporada en la NCAA. Finalmente el delantero no logró proclamarse campeón, pero este deporte le debía una al fútbol español.

Y esa deuda ha tardado un año en cobrarse. De nuevo un futbolista español, formado en canteras europeas, volvía a sentarse entre los candidatos a llevarse el Hermann Trophy. En esta ocasión, Jon Bakero, ha sido el ganador de este importantísimo reconocimiento. Un trofeo que levantaron jugadores como Claudio Reyna, Brad Friedel, Tony Meola o Alexi Lalas. Otros nombres más actuales son los del delantero de Seattle Sounders, Jordan Morris, o el centrocampista de Atlanta United, Darlington Nagbe.

“Quiero darle las gracias al entrenador Muuss y a mi madre por estar aquí y a mi padre y hermana por verlo desde casa, y a mi pareja Ally por estar aquí”, dijo Jon “Estoy muy agradecido a toda la gente que me ayudó a llegar aquí”.

Bakero acaparó una gran cantidad de títulos individuales

Esta temporada fue una de las mejores a nivel individual, con 23 partidos en los que consiguió anotar 16 goles y dar 14 asistencias. A pesar de no lograr unos buenos resultados a nivel grupal, los reconocimientos no le dejaron de caer. Los más importantes fueron el Senior CLASS Award, al que le siguen el ACC Offensive Player of the Year, First team All-American y en el mejor once de TopDrawerSoccer.com. A estos hay que unirles el Hermann Trophy.

“No puedo estar más contento de que Jon haya ganado el MAC Hermann Trophy”, dijo su entrenador en Wake Forest, Bobby Muuss. “Es el reconocimiento más prestigioso en el soccer universitario, demostrando que ha sido el mejor del país. Él es un jugador modelo para Wake Forest tanto dentro como fuera del terreno de juego y estos absolutamente entusiasmado por él y su familia”.

En los próximos días, el jugador disputará junto a más compañeros (tres más españoles), el adidas MLS Player Combine 2018, en donde los entrenadores de la MLS podrán comprobar las habilidades y la destreza de las nuevas promesas del soccer universitario. El día 19 de enero estos tendrán la oportunidad de ser seleccionado por uno de los equipos para continuar su carrera al máximo nivel futbolístico en Estados Unidos.