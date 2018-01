New England continúa su particular revolución Gabriel Somi se incorpora a la franquicia de Boston después de una dilatada trayectoria en el fútbol sueco.

New England continúa su particular revolución // Imagen: New England Revolution

Tras la decepción del pasado curso, en el que ni siquiera logró la clasificación para los PlayOffs por el título, New England ha dado comienzo a su revolución particular. Brian Bilello, presidente de la entidad, y Michael Burns, manager general, se han puesto manos a la obra para colocar los cimientos del que se espera sea un nuevo e ilusionante proyecto a la vera del río Charles. En este sentido, la primera decisión que tomó la junta directiva fue la de nombrar a Brad Friedel como nuevo técnico, y es que todo buen ejército necesita de un capitán que conduzca a sus tropas hacia la victoria, aunque, en este caso, no disponga de experiencia en un campo de batalla profesional. Hace apenas unos días, los Revs anunciaban una segunda incorporación a su plantel. El canterano Isaac Anking, de solo 17 años, después de cuatro largos cursos en la academia revolucionaria, se alistó por fin al primer equipo. Un entrenador sin experiencia en los banquillos de la Major League Soccer y un canterano, poca cosa que llevarse a la boca, ¿no crees?. "¿Dónde están los fichajes contrastados?", se preguntarán los aficionados. Calma, ¡ya están aquí! El pasado sábado, New England Revolution anunciaba, a través de un comunicado en su página web, la incorporación del defensor zurdo Gabriel Somi, procedente del Östersunds FK, de la Primera División sueca. Después de hacerse oficial la contratación, Michael Burns declaró sentirse "muy complacido por poder incorporar a nuestro equipo a un futbolista tan versátil como Gabriel". "Estamos deseando verle sobre el césped", concluyó. A sus 26 años, Somi cuenta con una dilatada trayectoria en el fútbol de su país. 130 partidos, más de 9.800 minutos de juego, seis goles y doce asistencias le avalan. No es mala carta de presentación, ahora bien, habrá que ver como se desenvuelve en una liga nueva para él como es la MLS.