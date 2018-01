MLS Player Combine 2018. Conocemos a Jon Bakero

MLS Player Combine2018. Conocemos a Jon Bakero || journalnow.com

Con el inicio de este 2018, la Major League Soccer ha dado comienzo a la que será su vigesimotercera temporada. Un año que se espera continúe superando récords en cuanto a seguimiento, pero sobre todo, en la aparición de jóvenes promesas que permitan ayudar a crecer a este deporte.

Uno de los primeros eventos de la competición será justamente ese en el que los jugadores del fútbol universitario, deberán demostrar sus aptitudes para llegar a la Major League Soccer. Se trata del adidas MLS Player Combine 2018.

Este evento abre una semana grande para el soccer estadounidense, ya que todos los jugadores que participen en este Combine, podrán ser seleccionados en el MLS SuperDraft, donde sabrán en que equipo continuarán su cerrera deportiva.

lagalaxy.com

Esta prueba que se disputará entre los días 11 y 17 de enero, reunirá a todos los jugadores universitarios seleccionados por un comité de entrenadores de la MLS y entrenadores de la Division I de la NCAA de cada Conferencia. Deberán pasar una serie de pruebas tanto deportivas como de madurez, junto con una serie de partidos en el que realmente podrán demostrar cómo se desenvuelven en un terreno de juego a ritmo competitivo.

Durante esos días, los entrenadores de la Major League Soccer y sus cuerpos técnicos estarán muy atentos a como se desarrolle el evento, y evaluando que futbolistas se ajustarían a sus plantillas.

Primera ocasión con cuatro españoles en el Combine

En esta temporada, el Combine superará un récord en el fútbol español, ya que será la primera vez que cuatro jugadores participen en este evento y varios tengan posibilidades de ser seleccionado con un pick alto. Uno de estos jugadores es el centrocampista Jon Bakero, que tras cuatro magníficas temporadas con los Demon Deacons, afronta esta oportunidad con esperanza.

Jon Bakero, de 21 años, podría considerarse como un futbolista que posee gran conocimiento de este deporte, ya que a lo largo de su etapa de formación perteneció a muchos equipos, lo que le permitió aprender diferentes estilos y conceptos. Formó parte de los filiales del Gavá, Lengokoak, Valencia CF o Lech Poznan. Pero en donde realmente tuvo mayor impacto fue con el CF Blanca Subur.

Fue desde este equipo en donde dio el salto definitivo al soccer universitario, tras ser becado por la Universidad de Wake Forest para una Licenciatura en Comunicaciones. En total han sido cuatro temporadas las que Jon ha defendido la camiseta de los Demon Deacons, con una gran cantidad de éxitos tanto individuales como colectivos.

En sus dos primeros años en la universidad como Freshman (2014) y Sophomore (2015), tuvo una buena participación en el equipo, adquiriendo una experiencia que le serviría para el futuro. Fueron un total de 40 partidos en los que anotó 14 goles y concedió ocho asistencias, poniendo las bases de un futuro prometedor.

wakeforestsports.com

Sería 2016 el año en el que el jugador viviría su mejor etapa hasta el momento. Durante el verano realizó la pretemporada con el FC Barcelona B, pero finalmente decidió volver con los Demon Deacons. En el ámbito individual mantuvo sus números de temporadas pasadas, pero fue a nivel de club en donde consiguió obtener buenos resultados. Se proclamaron campeones de la ACC Championship, un torneo que a la universidad de Carolina de Norte le era esquivo desde 1989. Este título llegó días después de proclamarse campeones de liga en su conferencia.

En su último año de su etapa en la NCAA puede considerarse como la mejor a nivel individual. En 23 partidos durante la temporada, el delantero consiguió anotar 14 goles y dar 16 asistencias que le permitieron ser reconocido con varios premios. El más importante de ellos fue el Senior CLASS Award, al que le siguen el ACC Offensive Player of the Year, First team All-American y en el mejor once de TopDrawerSoccer.com.

Sin embargo en los últimos días, el futbolista español recibió aún mayor cantidad de reconocimientos. Primero consiguió un Senior Contract con la MLS que le permitirá jugar en la liga a partir de la próxima temporada. Pero el más importante lo logró ese mismo día, unas horas después. Jon Bakero era reconocido con el MAC Hermann Trophy 2017, que premia al mejor jugador de soccer en la liga universitaria. De esta manera se convertía en el primer jugador español en lograrlo.

equalizersoccer.com

Jon tuvo unos minutos para charlar con VAVEL para contarnos su experiencia en el fútbol universitario y sus expectativas de cara a un posible futuro en la MLS.

Desde VAVEL España queremos agradecerle la oportunidad de concedernos una pequeña entrevista y darte la enhorabuena por la selección para la adidas MLS Player Cmbine:

Pregunta. ¿Quién es Jon Bakero, el jugador?

Respuesta. Comencé siendo un mediocentro defensivo pero poco a poco me subieron a la posición de delantero. Eso hace que tenga muchas de las características de ambos puestos. Un jugador técnico que se ha tenido que adaptar a jugar de delantero.

P. ¿Cómo le surgió la oportunidad de cambiar de España por Estados Unidos?

R. Era mi segundo año de juvenil y estaba valorado la posibilidad de ir a Estados Unidos, porque las oportunidades en España eran pocas. Lo hablé con mi familia, salió la oportunidad de ir a Wake Forest y creímos que era la mejor oportunidad para seguir también con los estudios. Además una vez allí me di cuenta de lo buena universidad y lo prestigiosa que era.

P. En España jugaba como centrocampista ofensivo, pero desde su llegada a Estados Unidos, cambió su posición a la de delantero, con unos buenos resultados, ¿en cuál de las dos posiciones se siente más cómodo?

R. Lo de mediocentro defensivo ya ha quedado atrás. Pero me siento cómodo jugando en el centro del campo, de mediapunta o como delantero. Ha sido en esta posición en la que he jugado en los últimos años y claramente es en la que me siento más cómodo.

P. Tras estos años en Wake Forest, ¿qué diferencia ve entre el fútbol de España y el soccer de Estados Unidos?

R. Es un fútbol más físico que yo creo que aún le quedan un par de años para llegar al nivel europeo. Es un fútbol que cada año va mejor. Que cada año vengan mejores jugadores tanto a la liga universitaria como al fútbol profesional está ayudando mucho.

P. Mucho se habla del crecimiento del soccer estadounidense en las categorías inferiores, ¿ha visto usted esta mejora de la que se habla durante sus cuatro años?

R. Sí, totalmente. Yo creo que cada año que pasa la liga universitaria es más competitiva. Cada vez hay jugadores de mayor nivel tanto americanos como aquellos que vienen del extranjero. Esto hace que la mejora se haya notados considerablemente.

P. Esta mejoría se ha visto también en las academias de los conjuntos de la MLS.

R. Si. Cada vez los filiales mejoran su nivel. Cada vez más jugadores de estas academias se incorporar al fútbol universitario para seguir su formación unos años y prepararse para el salto a profesionales.

P. En comparación a lo aprendido en el fútbol base de España, ¿le ha aportado algo diferente su estancia en los Demon Deacons?

R. Yo creo que el hecho de poder sacarme la carrera y prepararme para el futuro profesional ha sido muy importante. En el ámbito futbolístico ha sido más una evolución en muchos sentidos. La experiencia de jugar en la universidad, cada año te sientes más cómodo, es parte de un proceso. En España por ejemplo es muy difícil ya que si con 16 o 17 años no estás jugando como profesional, es muy difícil encontrar un sitio para desarrollarte.

P. ¿Cómo valoras tu experiencia en el soccer universitario con los Demon Deacons?

R. Para mí ha sido una experiencia inolvidable. Creo que no podría haber llegado a mejor sitio. Echando la vista hacia atrás, caí en el mejor sitio y estoy muy agradecido a todo el mundo que me dio esta oportunidad y a la gente que me ayudó a llegar a donde estoy hoy.

@JonBakero

P. Senior CLASS Award, MAC Hermann Trophy y Senior Contract, ¿cómo se siente al haber sido el primer jugador español en lograr estos reconociientos?

R. Estoy muy contento. Ha habido muy buenos jugadores en la NCAA durante los últimos años y tener la suerte de ser yo. Posiblemente esto pueda llamar la atención a jóvenes jugadores en España que vean que aquí pueden sacarse una carrera y además tener la oportunidad de llegar a ser un futbolista profesional.

P. Hablemos de lo importante, ¿qué significa para usted su selección para la adidas MLS Player Combine 2018?

R. Tengo muchas ganas de ir ahí, disfrutar jugando al fútbol. Es una oportunidad de hacer lo que me gusta. Creo que hay que ir sin presión, a disfrutar y seguro que con este planteamiento, algo bueno ocurrirá.

P. Con el Senior Contract bajo el brazo, ¿cómo afronta su futuro en la MLS?

R. Ahora sólo falta esperar a un equipo que me quiera dar una oportunidad, que confíe en mí y que busque un proyecto a largo plazo en el que pueda continuar mi carrera.

P. De su experiencia tanto futbolística como académica, ¿animaría a más jóvenes españoles a dar el paso de llegar a Estados Unidos?

R. Sin ninguna duda. Para mi hace cuatro años, el hecho de poder ser futbolista profesional hubiese sido imposible y mucha gente igual te dice que si vas a Estados Unidos tiras la toalla… pero es al revés. Yo creo que hay que salir, experimentar nuevas cosas y eso igual te abre las puertas a llegar a cumplir tus sueños.