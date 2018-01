Refuerzo defensivo para los ‘citizens’

@NYCFC

La defensa del New York City FC ha sido el mayor quebradero de cabeza del entrenador, desde que cogiese al equipo hace dos temporadas. Poco a poco ha conseguido unir piezas para fortalecer esta importantísima zona del terreno de juego, pero todavía le quedan mimbres que completar.

En la búsqueda de este objetivo, el conjunto neoyorkino ha firmado a un exótico jugador. Se trata del central internacional por Benin, Cedric Hountondji, que llega procedente del Gazélec Ajaccio de la segunda división francesa. El futbolista llega con la carta de libertad bajo el brazo, después de que finalizara el contrato con su anterior equipo.

“Es un honor estar aquí. Estoy realmente feliz y lleno de motivación para dar todo lo que tengo por el club”, dijo el jugador a la web del NYCFC. “Cuando me enteré del interés, me emocioné. Conocía al NYCFC y a la MLS, no sólo por oídas, sino también de algunos partidos que he visto. Cuando tengo tiempo veo encuentros completos y si no estoy atento a los highlights. Seguí su progreso y sé que el club está progresando año tras año y es realmente importante. Creo que este año el objetivo será de nuevo el título de la MLS y será también el mio. Quiero ayudar al equipo tanto sea posible”.

Cedric Hountondji, de 23 años, se formó en las categorías inferiores del Rennes con quienes debutó en la Ligue 1, jugando 20 partidos. A partir de ese momento, comenzó una carrera en diferentes equipos de la Ligue 2 (segunda división), hasta llegar a la MLS. En la 2014-15 comenzó una serie de traspasos que le llevaron a jugar al LB Châteauroux. En una temporada con el equipo disputó un total de 33 partidos. Sus buenas actuaciones le hicieron que volviese a salir a préstamo al Auxerre, también en esta competición.

En 2016 firmó por el Gazélec Ajaccio en donde ha jugado hasta ahora más de 30 partidos. La gran mayoría de ellos fueron en la pasada temporada, anotando dos goles.

“Cedric es un jugador muy fuerte y dominante dentro del área, además de un excelente defensor en el uno contra uno”, dijo Patrick Vieira. “Estábamos buscando fortalecer las cuatro posiciones de la defensa y Cedric es un jugador al que llevamos siguiendo los últimos años. Es un joven defensor con sus mejores años por delante. Creo que dice mucho que un jugador europeo quiera venir aquí, que crea en nuestro proyecto y en las ambiciones de nuestro club”.

A pesar de crecer en Francia y representar a los equipos nacionales en categorías U-16, U-17 y U-21, el central decidió aprovechar su doble nacionalidad para debutar con el combinado absoluto de Benin, con quienes ha jugado ya cinco partidos.