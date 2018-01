Efraín Juárez refuerza a Vancouver Whitecaps

Google Plus

@WhitecapsFC

El Vancouver Whitecaps ha anunciado un nuevo e importante refuerzo para la próxima temporada. Se trata del mexicano Efraín Juárez, que llega procedente del CF Monterrey, firmando un contrato hasta 2019 y con posibilidad de ampliarlo un año más. Los canadienses han utilizado parte del Targeted Allocation Money (TAM) para afrontar este traspaso. Ocupará una de las plazas de jugador internacional y está pendiente de recibir el tránsfer y la visa de trabajo.

“Estoy muy feliz y emocionado por esta nueva etapa en mi carrera”, dijo Efraín Juárez. “Es una oportunidad para mí el poder seguir creciendo en una nueva liga y ser parte ed un club increíble como Vancouver. Desde el momento en el que me mostraron su interés, Carl Robinson y su staff técnico me hicieron sentir me importante. Prometo poner todos mis esfuerzos en este club y hacer todo lo posible para ayudarnos a lograr nuestros objetivos”.

Efraín Juárez, de 29 años, procede del Monterrey en donde ha jugador las cinco últimas temporadas. El mexicano se formó en las categorías inferiores de la UNAM, aunque sus últimos años los pasó en el juvenil del FC Barcelona. Tras abandonar el filial blaugrana volvió a su país para debutar como profesional con las Pumas hasta 2010.

En 2010, el mediocentro regresó al fútbol europeo para jugar con el Celtic de Glasgow, aunque durante dos temporadas sólo disputó 19 partidos. Esto le hizo volver de nuevo al fútbol español para jugar con el Real Zaragoza en calidad de cedido. Durante un año jugó para el conjunto ‘maño’, dejando una gran impresión. Estas actuaciones fueron las que le valieron para firmar por el Club América.

Su primera etapa en Monterrey la pasó a préstamo desde Club América

Con ‘Las Águilas’, Juárez apenas tuvo participación, con sólo seis encuentros en un año, lo que hizo que saliese a préstamo a CF Monterrey en busca de minutos. Tras una exitosa temporada en la que se convirtió en uno de los jugadores más resolutivo, firmó su contrato con el equipo en 2014. En total han sido casi un centenar de encuentros antes de llegar a la MLS.

“Estamos muy contentos de incorporar a Efraín a nuestra plantilla”, dijo el entrenador Carl Robinson. “Es un jugador extremadamente talentoso que tiene experiencia en el más alto nivel, pudiendo jugar en múltiples posiciones. Creemos firmemente en la capacidad, agallas y cualidades de Efraín y esperamos verlo con el grupo”.

A nivel internacional, Juárez ha sido convocado en 39 ocasiones con la Selección Nacional de México, incluyendo tres partidos en la Copa del Mundo de 2010. También participó en la Copa de Oro CONCACAF que el combinado azteca ganó en los años 2009 y 2011.