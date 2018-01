Experiencia para el Galaxy

Google Plus

La remodelación de Los Angeles Galaxy está en su última etapa, y ya quedan pocos jugadores para conformar una plantilla con la que buscarán volver a ser importantes. El último jugador en llegar ha sido el experimentado Chris Pontius. El futbolista llega desde el Philadelphia Union, después de nueve años de experiencia en la Major League Soccer.

“Chris es un jugador experimentado en nuestra liga que puede reforzar nuestra plantilla de inmediato”, dijo el entrenador del LA Galaxy, Sigi Schmid. “Él es nativo del sur de California y será una valiosa incorporación a nuestra plantilla tanto en el campo como en el vestuario. Esperamos que se una al equipo al comenzar el entrenamiento de pretemporada”.

Chris Pontius, de 30 años, fue seleccionado en la séptima posición del MLS SuperDraft 2009 por DC United, después de una sobresaliente carrera en University of California Santa Barbara. Representó al equipo capitalino hasta la temporada 2015, siendo parte de equipo que logró en 2013 la Lamar Hunt U.S. Open Cup, venciendo a Real Salt Lake. En 2012 tomó parte del MLS All-Star para enfrentarse al Chelsea, siendo nombrado MVP del evento. Durante esta etapa, Pontius disputó más de 150 partidos en los que anotó 31 goles. Ese mismo año también fue seleccionado para el MLS Mejor Once.

En 2016 fue traspasado al Philadelphia Union, volviendo a sentirse un jugador importante y anotando 12 goles y seis asistencias. Esto le permitió obtener el reconocimiento a MLS Regreso del Año 2016. Durante sus dos temporadas con los ‘Zolos’, Pontius jugó 63 partidos en los que logró marcar 15 goles y conceder 12 asistencias.

Durante su etapa universitaria en le UCSB, logró ser semifinalista del MAC Hermann Trophy en 2008. Pero fue a nivel grupal en donde consiguió el mayor reconocimiento, ya que el equipo se proclamó campeón del la NCAA Division I Championship.

A nivel de selecciones, Pontius ha sido internacional con Estados Unidos en cinco ocasiones. Sin embargo, su mejor etapa con las ‘barras y estrellas’ fue el pasado verano, cuando participó en el combinado que ganó la CONCACAF Copa de Oro. Pontius disputó un total de tres partidos en ese torneo.