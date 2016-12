Rui Vitória: "Hemos merecido la victoria"

Google Plus

Foto: Joao Paulo Trinidade/SL Benfica

Gracias al doblete de Mitroglou y al gol de Raúl Jiménez, el Benfica avanza otra ronda de la Taça y ya está en los cuartos de final. Cuando acabó el encuentro Rui Vitória atendió a los medios para hablar sobre su punto de vista del partido.

“Misión cumplida”

Para comenzar la rueda de prensa destacó el gran juego del equipo y calificó el encuentro como “Una exhibición que ha acabado con una victoria justa y merecida. El equipo tenía la responsabilidad de conseguir la victoria y el pase a cuartos y lo ha cumplido, hemos cumplido nuestra misión. En la primera mitad jugamos con un ritmo más bajo, pero en el segundo tiempo lo aumentamos y marcamos tres goles”.

“El Real nos lo puso bastante difícil al principio”

A continuación habló sobre su rival, el SC Real, diciendo “Quiero mostrar unas palabras de aprecio al SC Real, nos lo pusieron bastante complicado durante los primeros compases y tiene mucho mérito. Este tipo de encuentros sirven para demostrar que en las ligas inferiores de Portugal también hay un buen juego”.

“Hoy no era el día para que volviese Jonas”

Para finalizar la rueda de prensa se enfrentó a la pregunta que creó mayor revuelo y que era la más esperada por todos los presentes en la sala de prensa. Al ser preguntado por el motivo de la ausencia de Jonas respondió “El jugador no se encontraba en una condición óptima para afrontar el encuentro. La decisión de que vuelva a jugar no debe ser precipitada, su evolución va día a día y queremos que vuelva a jugar cuando esté en perfectas condiciones y hoy no lo estaba”.

El sorteo de los cuartos de final y las semifinales de la Taça se va a celebrar el día 20 de diciembre a las 15:00.