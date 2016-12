El campeón cae eliminado en casa ante Sp. de Covilhã

La sorpresa de los octavos de final de la Taça de saltó en el Estadio Municipal de Braga. El Sporting de Covilhã dio la campanada y se llevó la victoria y el pase a los cuartos de final de la Taça de Portugal apeando al actual campeón, con remontada incluida, ya que el Sporting de Braga se adelantó nada más comenzar el choque, a los tres minutos. Djavan, una de las cinco novedades en el once miñoto (algunas obligadas como Rosic o Stojiljkovic), llegaba con el balón a la frontal del área serrana y era derribado en falta. Sp. de Covilha no se derrumbó y remontó el tanto inicial de Wilson Eduardo Wilson Eduardo la lanzó lejos de Hugo Marques, que no pudo hacer nada, poniendo el marcador uno a cero para el vigente campeón. Los apenas dos mil valientes que se acercaron al estadio se las prometían muy felices. El camino parecía despejado hacia Jamor, pero nada más lejos de la realidad. Los leones de la sierra, lejos de derrumbarse, siguieron con su plan marcado. Bien posicionados atrás, se dedicaron a esperar a un Braga que en vez de ir a buscar el segundo se dedicaron a dormitar. Toques y más toques sin intención ninguna, más allá de que transcurrieran los minutos, en una apatía generalizada que no contagió a los de Filipe Gouveia, que siguieron concentrados en su partido, sin pasar demasiados apuros y ganando terreno poco a poco en busca de su oportunidad. Oportunidad que llegó en el minuto 28. Davidson recuperó el balón bola tras un mal control de Djavan y se la puso al maliense Diarra para que éste batiera a Marafona. Uno a uno en el marcador y el estadio miñoto se tornaba más gélido aun. Atónitos tras el golpe, los locales no supieron contrarrestar el tanto serrano, al tiempo que Covilhá se encontraba cada vez más cómodo y no perdía la compostura. Justo empate al intermedio.

Braga, incapaz de reaccionar

En la segunda parte, Jose Peseiro introdujo un doble cambio buscando la reacción de su equipo. Ricardo Horta y Hassan saltaron al campo sustituyendo a Benítez y Coutinho pero el partido continuó por la misma senda. Un Braga inoperante y sin ideas seguía dormitando por el césped, sin apenas crear ocasiones frente a un rival que se mantenia firme en defensa y no concedía error alguno.

Davidson celebra el segundo gol Foto: Sp. Covilhã

Y llegó el minuto 65. Gilberto recibe en la derecha, centra para la llegada de Davidson que remata, y, tras rechazar Marafona, el propio Davidson recoge el rechace para poner el uno a dos. Al campeón se le iba la posibilidad de renovar título y los veinticinco minutos restantes intentó igualar el choque, más por inercia que con ideas y argumentos. El Sporting de Covilha consiguió resistir incorruptible y se llevó la victoria y el pase a cuartos de final de forma merecida, escribiendo una brillante página de su historia y siendo el tercer equipo de la Liga Ledman Pro junto, a Leixoes y Académica de Coimbra, que estará en el sorteo de cuartos de final.