Nuno: "Es una victoria muy importante para nosotros" | Foto: FC Porto

Después de la mala racha goleadora del Porto, el equipo de Nuno Espírito Santo ha vuelto a un gran momento de forma. Nueva victoria ante el Marítimo gracias a los goles de Brahimi y André Silva. Al final llegó el primer gol sufrido tras 744 sin encajar. Djousse ha anotado el 2-1 con un zapatazo que se ha colado en la meta de Iker Casillas.

Nuno empezó hablando sobre la importancia de la victoria: “Es una victoria muy importante para nosotros, ya que nos permite sumar tres puntos más. Todavía no estamos en la posición que queremos estar, pero es importante continuar sumando. Hemos dominado el partido y la victoria es justa. En la parte final, el Marítimo ha comenzado a despejar balones y a hacer juego directo, pero también es necesario saber defender cuando el momento así lo exige. En líneas generales, hemos hecho un buen partido".

Preguntado por la defensiva alineación mostrada por el Marítimo, el entrenador de los Dragones dijo: “El Marítimo ha presentado una línea de cinco defensas y nos ha quitado espacio, pero deberíamos haber sido más rápidos en la circulación del balón, a pesar de que hemos creado oportunidades para marcar. El gol ha llegado en un momento importante, antes del descanso, y eso nos ha permitido rectificar algunas cosas en la segunda parte. Desde ahí, hemos intentado aumentar el resultado y continuar dominando. Los equipos se preocupan más por contrariar nuestro juego que propiamente en jugar. El Marítimo prácticamente no ha existido en términos ofensivos y el único remate encuadrado ha hecho un gran gol".

Hablando precisamente acerca del gol, el primero en contra en 744 minutos, Nuno manifestó: “Incluso con el gol que hemos sufrido, la nota sigue siendo positiva, porque hemos conquistado los tres puntos. El gol tenía que aparecer más pronto o más tarde, y la verdad es que ha sido un golazo. Si teníamos que sufrir, que haya sido así. No individualizamos la prestación defensiva. El equipo está hecho de complicidades, entre todos. Existe un trabajo defensivo muy importante por parte de todos. Cumplir la tarea es fundamental para la consolidación y construcción de un equipo".

Hablando sobre la presión que esta victoria puede significar para el Benfica, Nuno echó balones fuera diciendo que la presión seguía siendo del Porto: “Presión tenemos nosotros, que estamos detrás. La clave es ser persistente y trabajar, pero la presión es para quien va detrás. Esperaba ganar este partido y sumar los tres puntos, porque era lo que queríamos. No todos los partidos serán goleadas, pero esta victoria no deja ninguna duda. La diferencia puntual no significa nada en este momento de la competición. Queremos vencer, sumar puntos y acercarnos a la cima de la tabla, que es donde queremos estar".

Esto no para para el Porto, y este mismo lunes el equipo de Nuno se medirá al Chaves en la jornada 14, una vez disputada la 15 ante Marítimo: “Ha sido el 11 del FC Porto que hemos entendido para este partido. El lunes, vamos a ver. Ahora hay que trabajar y preparar con determinación el partido con el Desportivo de Chaves".

Por otra parte, el buen momento de forma de Brahimi se nota cada vez más, así se refirió Nuno a su buen hacer en el partido de ayer: “Brahimi ha hecho un buen partido. Ha hecho un gol, una asistencia y un gran trabajo para el equipo. Estamos felices con él y con todos los jugadores que conforman esta plantilla. No hay ningún problema con ningún jugador. El equipo técnico intenta estar siempre al lado de todos los jugadores para saber en qué momento serán útiles para el equipo".

Para terminar, y como ya viene siendo habitual, Nuno volvió a agradecer a la afición su desplazamiento al Dragão en un día de diario y con lluvia en Oporto: “Aprovecho para agradecerles a todos los aficionados que han venido al Estadio do Dragão, un día con mal tiempo y en una época del año en la que las prioridades son otras. Humildemente, pedimos que vuelvan a estar con nosotros el lunes para ayudarnos a conquistar otra victoria", finalizó.