Previa Estoril - Benfica: hay que ganar

Complicada visita a Estoril para los de Rui Vitória que, tras pasar a los cuartos de la Taça, ya tienen la mente puesta en su rival del sábado y en distanciar, aunque sea por unas horas, en cuatro puntos a su más inmediato perseguidor en la liga. El Estoril recibe al Benfica con la necesidad de ganar para situarse en una zona cómoda de la clasificación.

Una victoria les deja a cuatro puntos del Porto

Esa debe ser la frase que debe estar pasando por la cabeza de jugadores y aficionados, ya que obtener la victoria el sábado haría que se alejasen a cuatro puntos del Porto tras su victoria en el partido adelantado de la jornada 15, dejándolo sin margen de error y añadiéndoles presión para su encuentro de esta jornada. Benfica parte como claro favorito y conserva una estadística que añade un mayor favoritismo a las Águilas, pues nunca han obtenido un resultado diferente a la victoria de sus visitas a Estoril en la Liga NOS. Aunque se puede tener por seguro que los de Pedro Gómez Carmona –recién estrenado como técnico del Estoril­– van a pelear por el partido, solo hace falta recordar anterior partido la temporada pasada y ver como Benfica tuvo que remontar un 1-0.

Estoril, a intentar hacer bueno el tópico del entrenador nuevo

Los locales llegan al encuentro tras una semana algo convulsa al haber cambiado de entrenador esta misma semana, además llegan a la cita tras perder por 2-0 en su visita a Setúbal y tras avanzar de ronda en la Taça mediante la victoria por 4-2 ante Sanjoanense. Su máximo goleador esta temporada es el centrocampista Matheus con tres goles, pese a que son un equipo poco goleador (11 goles en 13 partidos), su problema se encuentra en defensa con una media de más de 1 gol encajado por partido (16 en 13 encuentros). Por lo que podemos suponer que intentarán afrontar el encuentro de una forma bastante defensiva para intentar evitar goles en errores de los defensas.

Benfica quiere distanciarse del Porto

Los de Rui Vitória llegan pletóricos al encuentro tras encadenar de forma consecutiva el pase a octavos de la Champions League, la victoria en el derbi ante Sporting y la clasificación para los cuartos de la Taça tras vencer a Real entre semana. Sigue siendo una duda, como ha ido diciendo durante la semana Rui Vitória, si el ariete brasileño Jonas jugará el encuentro o lo verá desde el banquillo. Por otro lado, Benfica espera no sumar su segunda derrota de la temporada en Liga NOS y quieren confiar en su buen olfato goleador en el arranque de esta campaña sumando 29 goles en 13 encuentros y en su gran efectividad en defensa con tan solo 8 goles encajados en 13 encuentros de liga.

Antecedentes

Benfica, si nos ceñimos a los resultados a nivel histórico, es un equipo al que se le suelen dar bien las visitas a Estoril, en las que de 23 partidos disputados solo ha perdido en uno de ellos y fue en 1947, por lo que podemos afirmar que Benfica le tiene tomada la medida a su rival, pese a que tal y como dice el tópico: cada partido es un mundo.

Posibles alineaciones

Un partido que va a ser emocionante de principio a fin y en el que los dos equipos van a pelear por llevarse la ansiada victoria, pues si el Benfica no lograse la victoria y Porto ganase el próximo lunes perderían el liderato de la liga con una jornada menos. Si el Estoril no se llevase los tres puntos vería como no se acaba de distanciar de la zona baja de la tabla y cualquier paso en falso les podría hacer caer en ella.