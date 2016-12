Google Plus

Abel Ferreira: "Vamos a pelear por los tres puntos" | Foto: SC Braga

Abel Ferreira, ha tomado la dirección del Sporting Clube de Braga mientras se hace la transición entre José Peseiro y Jorge Simão. El entrenador provisional habló en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Sporting Lisboa y declaró que van a defender con uñas y dientes mientras no tengan el balón, y cuando lo tengan van a disfrutar.

"Mi trabajo es entrenar. Cuando el presidente me llamó para dirigir al equipo para ganar, me dispuse a hacerlo", comenzó diciendo. "No vale la pena hablar de las otras competiciones, el Braga está muy bien en el camponato. Si continuamos así podemos sobrepasar a los demás adversarios", añadió, además de recordar que el equipo viajará al Estádio José Alvalade a solo un punto del Sporting.

Sobre la preparación del juego, Ferreira dice que apeló al orgullo de los futbolistas. "Los jugadores saben la responsabilidad que tienen. Apelé a su carácter y su orgullo. El club tienen su propia filosofía, con una cultura de victoria muy grande y el mero trabajo se centra en responsabilizar a los jugadores para que perseveren en cuanto a la dimensión del club y así mismo tengan tiempo de disfrutar y tener pasión por el juego. Yo tengo la certeza de que vamos a tener un Braga determinado y vamos a luchar por la victoria", afirmó emocionado.

Abel es de los que piensa que hay que ser más astutos que el oponente para conseguir un buen resultado: "Vamos a afrontar un equipo que tiene de los mejores entrenadores portugueses. Es un desafio muy difícil, pero tenemos nuestras posibilidades. Queremos ser un equipo organizado, con carácter, vamos a pelear por los tres puntos".

"El desafio extra es que podemos pasar al adversario en la tabla de posiciones. Vamos a tener que ser más astutos y usar los recursos que tenemos para engañar a nuestro rival", explicó Ferreira.

Finalmente, cuestionado sobre el mensaje dado por António Salvador a los futbolistas, Abel encaró las palabras del presidente como una alerta. Después de elogiar la progesión del club, el entrenador dijo que "los jugadores y los entrenadores también necesitan advertencias".

"Esa llamada de antención fue para ponernos en alerta. Es como un padre que a veces tiene que tirara de las orejas del niño, pero no deja de amarlo", concluyó.