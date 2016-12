Rui Vitória: "El equipo que más mereció ganar fuimos nosotros"

Foto: Benfica

Rui Vitória compareció ante los medios tras la victoria de su equipo en el último partido del año fuera de casa. Benfica se llevó los tres puntos del estadio Antonio Coimbra da Mota de Estoril con gol de Raúl Jiménez de penalti, lo que supone para el equipo encarnado acabar el año como campeón de invierno. Líder en solitario a cuatro puntos del segundo, Porto, y clasificado para octavos de final de Liga de Campeones y para cuartos de final de La Copa, los de Rui Vitoria se encuentran en la mejor posición posible para comenzar la segunda parte de la temporada. El técnico encarnado quiso restar importancia a este hecho, mostrándose cauto: "Eso tiene una importancia relativa. Lo que nos gusta es ganar, sumar tres puntos de forma consecutiva, pero no imaginamos posibles escenarios mas allá de eso. ¿Campeones de invierno? Eso no nos interesa. Lo que importa es sumar victorias, trabajar sobre esas victorias, y es lo que estamos haciendo".

Respecto al partido frente a Estoril Praia, consideró justa la victoria de su equipo, no sin dejar de reconocer el buen trabajo hecho por sus rivales: "Es una victoria totalmente justa frente a un equipo que peleó muy bien. El equipo que más mereció ganar fuimos nosotros, y acabamos por conseguirlo. Entramos fuertes, y quisimos desde el principio imponer un ritmo fuerte en el partido. Podíamos haber hecho gol y no lo hicimos, pero no dejamos a Estoril salir de su zona defensiva. Después, en la segunda parte, continuamos y el gol es consecuencia de aquello que ya se venía adivinado. Hasta el final quedó todo un poco mas abierto, algo que va contra aquello que los entrenadores gustamos. El balón de un lado a otro y el juego en esas circunstancia es siempre incierto. Ganó el mejor equipo, el que mas hizo por ganar, pero no dejo de reconocer que Estoril hizo un bonito partido".

También quiso hablar sobre el ansiado regreso, tras permanecer en el dique seco más tiempo de lo previsto inicialmente, del último pichichi de la Liga Nos , el brasileño Jonas Gonçalves, que saltó al campo en el minuto 79 sustituyendo a Raúl Jiménez: "Es un gran jugador más que va a venir a ayudar. Una de las cosas que queremos es tener a todos los jugadores disponibles, cosa que no ha sucedido desde principio de temporada. Y teniendo a todos trabajando con regularidad nuestro equipo es aun mas fuerte. Es un jugador que llega tras tres meses parado, es un refuerzo muy bueno paa nosotros", concluyó el técnico benfiquista.