Nuno: "Tenemos que ser nosotros mismos, imponer nuestra idea y ganar"

Google Plus

Nuno Espírito Santo | Foto: FC Porto

Con el encuentro de la jornada 15 ya disputado el pasado jueves, al no tener compromiso de Taça de Portugal, el Porto quiere acabar el año en la Liga NOS manteniendo la buena dinámica que le ha llevado a sumar cuatro triunfos consecutivos con unos grandes números goleadores. Será precisamente este lunes frente al Chaves, verdugo de los portistas en dieciseisavos de la Taça de Portugal, por lo que los de Nuno querrán vengarse.

En primer lugar, Nuno fue preguntado por la vuelta al Dragão ante su público por segunda jornada consecutiva, además de por la dificultad del rival de este lunes: “Es un adversario tradicionalmente difícil, como lo son todos. El Desportivo de Chaves tiene un equipo que está haciendo un buen campeonato. Es otro partido en el Dragão, muy importante para nosotros, porque jugamos ante nuestros aficionados. Queremos conquistar los tres puntos y continuar sumando".

Por otro lado, la situación en el Chaves no es la misma que la vivida en la eliminatoria de Copa. Ahora, Jorge Simão ha hecho las maletas para sustituir al descabezado José Peseiro en el Braga: "Eso es algo que no nos crea ninguna duda, ya que conocemos bien al adversario y creemos que la idea de juego no va a cambiar hasta mañana. Tenemos que ser nosotros mismos, imponer nuestra idea y ganar. El Desportivo de Chaves es un equipo organizado y fuerte en el contraataque, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que encontrar los caminos para desbloquear esa organización y procurar movimientos y combinaciones que nos permitan llegar al gol y a la victoria".

"Tenemos que ser nosotros mismos, imponer nuestra idea y ganar"

Sobre ese sentimiento de venganza por la eliminación a manos de Chaves de la Copa de Portugal, Nuno dijo: "No es un sentimiento de venganza el que nos mueve, incluso porque ese partido ya hace parte del pasado y el pasado no lo podemos cambiar. Hay, eso sí, un sentimiento de ganar, de crecer y de mejorar".

Preguntado por cómo jugarle a estos equipos que se cierran atrás para evitar la buena dinámica del Porto de cara a portería en las últimas jornadas, después, eso sí, de más de 500 minutos sin ver puerta, Nuno dijo: "Cada vez más nuestros adversarios se organizan mejor y juntan más las líneas, puesto que la dinámica ofensiva del FC Porto es buena. Creo que vamos a encontrar soluciones para contrariar esa organización y veo a los jugadores con confianza y determinación para hacer bien las cosas, entre otras, buscar el gol, que es esencial".

Hablando sobre la evolución del equipo desde su llegada a Oporto, Nuno se mostró contento: "Desde el primer día, nuestro proceso es de evolución. El crecimiento del equipo es muy importante. Los jugadores han sabido salir de una situación difícil y dar un paso adelante en la dinámica del equipo. Han sabido creer, persistir y nunca desistir. Las cosas ahora surgen más naturalmente y las victorias reflejan eso. Este crecimiento tiene que ser sostenido en el tiempo y en las victorias. Todavía no estamos en el lugar que queremos, pero no tiene sentido ninguno hablar de presión".

Parece mentira que no se le hubiera preguntado por esto, pero Nuno al fin comentó el importante gol de Rui Pedro ante el Sporting de Braga que rompía la fatídica racha de 520 minutos sin ver puerta: “Fue un momento importante en un partido muy difícil, en el que creamos muchas oportunidades que no conseguíamos concretar. No creo que haya sido el momento decisivo, pues el fútbol tiene muchos momentos. Tenemos que ser persistentes en la idea y trabajarla, eso es muy importante. Cada día es un día importante en nuestro crecimiento. El partido de mañana también será importante en ese crecimiento. Mañana tenemos una nueva oportunidad para ser cada vez más equipo. Nos mueve un afán de ganar y de crecer".

Hablando sobre diversos jugadores como Brahimi y Corona, Nuno manifestó: “Brahimi y Corona han trabajado muy bien, pero un equipo no se hace de 11 jugadores sino de una plantilla. Todos tienen que creer en la idea y trabajar en ella. No son más ni menos de lo que eran antes".

Por último, Nuno valoró el estado de forma de Danilo Pereira y de Layún: “Danilo es un jugador más que está en un buen momento. Trabaja bien y dentro del campo es muy importante para el equipo. Es fundamental para el equipo y hace un trabajo que muchas veces pasa desapercibido. En cuanto a Layún, es un jugador que está permanentemente en el equipo y en las convocatorias, pero no es recuperable para este partido. Será opción en cuanto esté disponible. Hemos tenido muchos partidos, momentos difíciles y el descanso será bueno para todos. Volveremos más fuertes y unidos para conseguir lo que queremos", finalizó.