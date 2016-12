Porto derrotó a Chaves y cerró de buena forma su año

Porto cerró su año futbolístico en el estadio do Dragao con una victoria por 2 a 1 ante el conjunto de GD Chaves. Los dragones lograron dar vuelta un 0-1 en contra en menos de 5 minutos gracias a los goles de Depoitre en el minuto 72 y al de Danilo en el minuto 77 luego de que el delantero Rafael Lopes adelantara a la visita cuando sólo transcurría el minuto 12 de la primera parte.

De esta forma los portistas llegan a la Navidad con un total de 34 puntos los que le permiten quedar, al menos momentáneamente, a tan sólo un punto del líder de la Liga NOS, SL Benfica –las águilas tienen un partido menos-.

André Silva en disputa el balón. Foto: FC Porto.

El conjunto de Nuno Espírito Santo saltó a la primera parte del juego con el mismo once por cuarta vez consecutiva, algo que no se veía en muchos tiempos en tierra portista, un dato que habla de la estabilidad que ha logrado en este ultima tramo del año. Tanto FC Porto como GD Chaves dispusieron un 4-4-2 muy marcado, intentando ocupar el ancho del campo de juego y de esa manera ganar el medio campo. Sin embargo, en los primeros minutos fueron los dragones los que los que de la mano de Brahimi tuvieron las situaciones más peligrosas, obligando a Chaves a retroceder y replegarse en campo propio.

A pesar de ese arranque que dejó buenas sensaciones a los locales, llegó un baldazo de agua fría. Fue en el minuto 12 cuando el remate del número nueve Rafael Lopes se desvió en Danilo, traicionando a Casillas y poniendo el 1-0 a favor de un GD Chaves que llegaba golpeado luego de perder a su técnico, Jorge Simão, a manos de otro equipo de la liga lusa, SC Braga. A partir de ese momento fueron los visitantes los que comenzaron a imponer las condiciones del partido, principalmente gracias a que lograron controlar los tiempos en la mitad del campo, dejando casi sin efecto la intensidad futbolística de los dragones.

Danilo le dio la victoria a los dragones. Foto: FC Porto.

Desde el arranque de la segunda parte se volvió a ver aun Porto con mucha intensidad, algo que era de esperarse dado el 0-1 en contra. Los dragones comenzaron a generar problemas en las inmediaciones del arco defendido por António Filipe. Incluso, en el minuto 52 André Silva consiguió poner el balón en el fondo del arco, pero su gol fue anulado un fuera de juego muy discutible.

Al ver que el gol del empate no llegaba, Nuno Santo no dudó y movió su banco de sustitutos: adentro Depoitre, afuera Diogo Jota. El cambio no tardó en responderle al entrenador de los dragones. Fue al minuto 72 cuando el delantero belga puso con su cabeza el 1-1 tan ansiado, marcando su primer gol en lo que va de Liga NOS. El gol fue una inyección anímica para Porto, ya que cinco minutos después Danilo sacó de la galera un espectacular disparo desde fuera del área y adelantó a los locales en el marcador, colocando el 2-1 final.

De esta manera, FC Porto suma su decimosexto partido invicto, algo que no se registraba desde la temporada 2012/13. Además, con la victoria lograda ante GD Chaves, los dragones sumaron su quinta victoria consecutiva, algo que no se veía desde marzo de 2015. Sin embargo, estos no son los únicos números positivos en el equipo de la ciudad de Porto, ya que el conjunto de Nuno Espírito Santo no conoce la derrota en el estadio do Dragao, lugar que se ha transformado en una fortaleza a lo largo de los 13 partidos. Sin lugar a duda, los dragones cierran su años 2016 de una gran manera.