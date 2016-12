Nuno: "El equipo ha sabido estar unido y reaccionar"

Google Plus

El Porto sigue en su buena dinámica y, en esta ocasión, obtuvo su quinta victoria consecutiva, la tercera en Liga, remontando al Chaves un partido que se complicó, y que pudo terminar del mismo modo que la eliminatoria de Copa. Sin embargo, los de Nuno demostraron carácter y lograron poner el 2-1 en el luminoso.

Tras el último partido de Liga NOS en este 2016, Nuno dijo sobre el juego de su equipo: “Ha sido una gran demostración de carácter del equipo, en un partido difícil, que se ha complicado todavía más con el gol del Desportivo de Chaves. El equipo ha sabido estar unido y reaccionar, consiguiendo una victoria difícil contra un adversario difícil y bien organizado, que ha cerrado casi todos los espacios. Hemos creído hasta el final y hemos tenido el control emocional necesario. Es la idea que nos lleva al éxito. Ha sido una victoria justa. Merecíamos un partido así y los aficionados también, puesto que ellos nos han empujado hacia la victoria".

Sobre el carácter ganador y que nunca se rinde de su equipo, Nuno se mostró orgulloso y dijo: “Esta victoria ha sido una señal del carácter y de que el equipo ha creído hasta el final. No nos hemos rendido y jamás lo haremos, independientemente del resultado. Hasta el final hay partido, es posible. La victoria ha llegado tarde, pero ha llegado. Lo importante eran los tres puntos".

También quiso hacer autocrítica, pues el de ayer no fue el mejor partido del Porto, pero volvió a valorar la unión de su equipo en estos términos: “No ha sido nuestro mejor partido, tenemos que reconocerlo. Es importante reflexionar y entender el porqué, pero al mismo tiempo ha sido una demostración de carácter y de persistencia de los jugadores, sin olvidar a nuestros aficionados, que nos han empujado a la victoria. A veces es necesario ganar así, pero lo más importante es ganar".

Preguntado sobre la mala primera mitad de su equipo, el técnico portista manifestó: "Al contrario de lo que se pueda decir o pensar, el equipo ha entrado bien, en mi opinión. Las primeras ocasiones han sido nuestras, pero el Desportivo de Chaves también ha tenido algunas salidas rápidas que nos han creado dificultades, y ha marcado el gol por mala suerte nuestra. El equipo ha perdido el control tras el gol, pero ha sabido rectificar y ha entrado con determinación para la segunda parte. Ha sido esa determinación la que nos ha llevado a la victoria".

Sobre el arbitraje del partido, Nuno dijo: “Hemos hecho más goles de aquellos que están reflejados en el resultado, esa es la realidad. Nuestras reacciones han sido simplemente lógicas. Cuando no se hace justicia, el FC Porto nunca se va a resignar. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Las cosas tienen que ser justas y hoy, una vez más, no lo han sido. Hemos llegado al gol en un momento difícil y nos han quitado ese gol, pero no han conseguido quitarnos la victoria".

Por último, sobre la presión que le mete esta nueva victoria al Benfica, que juega este miércoles ante un Rio Ave enrachado, Nuno no mostró preocupación y dijo: “En este momento, la tabla de clasificación no es determinante. Lo importante es estar más cerca del lugar en el que queremos estar".