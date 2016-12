Rui Vitória "No hay juegos fáciles, pero fue una victoria justa"

Rui Vitória. | Fuente: slbenfica.pt

"Enfrentamos a un buen equipo" El director técnico del Benfica Rui Vitória destacó a su equipo tras la victoria, destacando que aunque fue un partido complicado la victoria fue justa: “No hay juegos fáciles, pero fue una victoria justa. Entramos fuertes y resolvimos el juego con dos goles. Enfrentamos a un buen equipo que venía de cuatro triunfos y está estable. Controlamos el partido. Queríamos ganar para darle un regalo a la familia Benfiquista y para irnos a la Navidad en el liderato más cómodamente”, comenzó por decir el estratega portugués.

"Lo importante es que el Benfica gane" Acerca de la titularidad de Mitroglu en lugar del mexicano Raúl Jiménez, que venía de una racha de cuatro juegos anotando Rui Vitória comentó: “Los delanteros están disponibles, les gusta marcar goles y eso fue lo que sucedió. Lo importante, sin embargo, es que el Benfica gane", destacó el tecnico lusitano.

"Me agradó la entrada de Jonas" Del tema de la entrada de Jonas por unos minutos Rui Vitória destacó que le agradó su entrada ya que el brasileño ha sido pieza clave del equipo, y necesita minutos para comenzar a tener ritmo de juego: “Jonas entró porque necesitábamos de alguien que trabajase bien entre líneas, aunque también entró para ganar ritmo de juego. Me agradó su entrada”, dijo Vitória.