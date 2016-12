Anuario VAVEL 2016: Benfica, nada nuevo bajo el sol, las Águilas dominan Portugal

Google Plus

Benfica comenzó el año con pie derecho. En el primer semestre logró conquistar dos títulos: primero se hizo con la Liga NOS, la número 35 de su palmarés, coronándose campeón luego de haber ganado este título durante tres temporadas seguidas. El segundo trofeo fue la sexta Supercopa de Portugal, la cual ganaron tras vencer al Sporting de Braga 3-0 con goles de Franco Cervi, Jonas y Pizzi.

Champions League 2015/16: eliminados por el Bayern Múnich

En el primer semestre del año, el Benfica logró alcanzar la ronda de cuartos de final en la competición de mayor prestigio a nivel de clubes. Pasando como segundos, el sorteo les sonrió un poco ya que su destino fue enfrentar al Zenit de San Petersburgo. Fue una llave cerrada donde las águilas abrieron en casa y se impusieron 1-0 con gol de Jonas sobre la hora. En tierras rusas, el equipo portugués lucho con todo y pese a verse igualados en el marcador global, avanzaron dramáticamente con goles de Gaitán al 85’ y de la joven promesa Anderson Talisca al 90+6’, dos hombres que sin saberlo en ese momento, dirían adiós en el mercado de verano.

Cuando conocieron a su rival de cuartos de final, el Bayern Múnich, el mundo entero tenía que saber que a menos que se repitiera la historia de David contra Goliat, el equipo portugués sería eliminado de Europa. Abrieron en campo alemán y cayeron por la mínima con gol de vestidor del chileno, Arturo Vidal. En la vuelta, ante 63,235 espectadores, se despidieron siendo eliminados por un grande peleando también, como un grande. El mexicano Raúl Jiménez puso en ventaja a los lusos pero Vidal y Müller frenaron los sueños de los hombres dirigidos por Rui Vitória. Pese a que Talisca los volvió a meter a la pelea las acciones no dieron para más. Con un marcador global de 3-2 y un emocionante empate en casa Benfica cerró su participación en Europa con una palomita. Esto les supuso un ingreso de 11,5 millones de euros (5,5 por alcanzar los octavos y otros 6 millones por los cuartos) para seguir siendo el equipo más poderoso de Portugal, actual campeón de Europa a nivel de selecciones.

Champions League 2016/17: avanzando en Europa

Benfica estuvo ubicado en el Grupo B de la Champions League 2016/17 donde disputó partidos con Napoli, Besiktas y Dynamo Kiev a lo largo de este semestre. Dos empates con Besiktas, dos derrotas ante Napoli y dos victorias frente a Dinamo Kiev, hicieron que sumara ocho puntos en la tabla y se clasificara a la siguiente fase de la Liga de Campeones como segundo, por detrás del Napoli. Si bien, ahora tendrá que enfrentar al Borussia Dortmund en los octavos de final que se jugarán en febrero 14 y marzo 8 del 2017.

Liga NOS 2016/17: líderes

En la actual Primera División de Portugal, Benfica se encuentra primero con 38 puntos, a cuatro puntos por encima del FC Porto, que es segundo. Han transcurrido ya 15 jornadas, en las cuales el Benfica ha salido triunfador en 12 encuentros, incluyendo el 3-1 ante Sporting Braga que es tercero y el 2-1 ante Sporting Lisboa que es cuarto. También suma puntos de dos empates, 1-1 ante Vitória de Setúbal en la segunda jornada y el 1-1 con el FC Porto. Finalmente, el pasado 2 de diciembre tuvo su primera derrota ante Marítimo. Con este gran comienzo de temporada, el Benfica se perfila para repetir el título de campeón de Portugal en el 2017.

Fichajes: Buscando sangre nueva para As Águias

Hablar del mercado de pases es hablar del Benfica y su conocida fórmula que lo hace un equipo poderoso económicamente. Y es que este club es tanto formador como potenciador de jóvenes promesas del fútbol que vienen de equipos con pocos reflectores para partir a los clubes más prestigiosos del mundo. A comienzos del año 2016, incorporaron algunos elementos para aumentar la profundidad de la plantilla más que para hacer modificaciones en el once inicial. Llegaron al equipo el canterano del Barcelona Alex Grimaldo y Renato Sanches, quién provenía del Benfica B.

En cuanto a las salidas del equipo, varios jugadores que eran propiedad del club volvieron de sus préstamos pero en ese mismo mercado abandonaron el equipo con nuevos destinos. Destacan las cesiones del italo-canadiense Bryan Cristante y el serbio Filip Djuricic. Ambos partieron al fútbol italiano en calidad de préstamo y hasta la fecha ninguno forma parte del Benfica.

A diferencia de los escasos movimientos de la ventana de transferencias en el mes de enero, el mercado de verano tuvo dos bajas muy sensibles, varias incorporaciones, unas para suplir estas bajas y otras tantos elementos para pensar en el futuro. El fichaje estelar del Benfica fue Rafa Silva, una de las promesas más importantes del fútbol portugués con 23 años. Pagaron €16,40M al Braga por sus servicios. El peruano André Carrillo, quien ya ha demostrado sus condiciones y su desequilibrio en el fútbol portugués llegó como agente libre del acérrimo rival, el Sporting de Lisboa, algo que no se ve todos los días. Pese a ser un referente en su equipo anterior, en el Benfica aún no se hace de un puesto en el once inicial y ve la mayoría de los partidos desde la banca o entrando como relevo.

Otro fichaje, al menos administrativamente, fue la del delantero griego de 29 años, Konstantinos Mitroglou, de quien liquidaron el pago al Fulham inglés que tenía la carta de propiedad del jugador que ha demostrado que es capaz de tener rachas goleadoras muy interesantes. En el ataque, el club apostó por dos jóvenes argentinos que venían de la liga de su país Franco Cervi y Óscar Benítez; recuerden sus nombres ya que probablemente se conviertan en grandes futbolistas. Sin embargo, Benítez fue cedido al Braga para que tenga tiempo de juego en su periodo de adaptación al fútbol europeo. Otra incorporación pensando en el futuro es la de Guillermo Celis. El pivote colombiano llegó del Junior por una moderada cifra de 2,3 millones de euros.

Ventas: otro año de operaciones maestras

El Benfica siempre cuenta con futbolistas que están en el radar de los grandes de europa y en este mercado no fue la excepción pues el Bayern Múnich y el Atlético de Madrid fueron los destinos de dos pilares de la temporada pasada de este equipo.

El canterano Renato Sanches, quién causó sensación en todo el mundo por su manera de jugar al fútbol con una edad tan corta. La potencia, el disparo y la forma en la que era capaz de lanzarse al ataque y al mismo tiempo volver a defender y absorber balones como si de una aspiradora se tratase cautivó la atención del campeón de Alemania. El anuncio oficial se dio durante la Eurocopa de 2016, competición donde Renato tuvo una gran actuación coronándose campeón al final del certamen. Pese a que existió una polémica con su edad tras unas acusaciones que indican que el futbolista tenía en realidad 24 años, y no 18 como se pensaba, el Bayern había pagado ya 35 millones de euros. Finalmente se comprobó que sí tenía 18 años y actualmente es considerado como uno de los jóvenes más prometedores del fútbol mundial.

Por su parte, el pedido del Cholo Simeone fue Nico Gaitán. Al argentino lo vendieron en por 25 millones de euros, una gran cifra considerando que tenía 28 años y que había costado €8,40M cuando llegó de Boca Juniors. Se marchó tras 6 temporadas al máximo nivel. 251 partidos, 41 goles y 87 asistencias. Fue reconocido como el jugador revelación de la liga durante su estadía en el club. 16,60 millones de euros de ganancia por un jugador que ayudó durante 6 años al equipo a conquistar títulos y mantenerse en lo más alto del fútbol portugués, una operación sencillamente redonda.

El club también obtuvo más ingresos con la venta de jugadores ya no tan jóvenes, como Nelson Oliveira que fue a probar suerte con el Norwich a la segunda división inglesa. Mientras que el marroquí Carcela-González fue finalmente vendido al Granada por €4,0M, entre varias de sus operaciones

Además el Benfica nos regaló una de las imágenes más curiosas del año futbolístico. Los jugadores abandonando la cancha a través de un Check-In de Fly Emirates previo a su duelo contra el Sporting de Lisboa disputado este diciembre. Estaban cumpliendo con su patrocinio.

El 2016 fue un año de éxito y objetivos cumplidos, tanto deportivos como económicos para el Benfica, el equipo que cuenta con la mayor cantidad de socios en el fútbol (270.329).