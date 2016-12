Iker Casillas, una leyenda que continúa escribiéndose

Iker Casillas | Fuente: FC Porto

Nunca ha sido fácil ser el mejor. El estar en la cima provoca que muchos quieran ocupar tu lugar y deseen fervientemente que caigas. Decía el incomparable Walt Disney: “Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, si no jamás dejar de subir”, aludiendo de la indudable dificultad que se les presenta a los verdaderamente grandes cuando demuestran que son los mejores para llegar a la cima y mantenerse en ella. Iker Casillas es uno de los mejores porteros que nos ha entregado este hermoso deporte desde su creación, y su nombre definitivamente está ya desde ahora bordado en letras de oro en la historia del fútbol. Leyenda con el Real Madrid, club que lo vio nacer y crecer hasta convertirse en el mejor, y leyenda también con la Roja protagonizando junto a una generación dorada lo mejor que nos ha entregado España en su historia, Eurocopa y Mundial de por medio.

Iker dejó al Madrid en 2015

Ese es Iker Casillas, el ídolo, el líder indiscutible, que por cuestiones que sobrepasan nuestro entendimiento (o no tanto) tuvo que dejar la “Casa Blanca”, su casa, de un modo un tanto indigno para la leyenda que representa, y para continuar forjando su historia eligió al FC Porto, club que recibió con brazos abiertos al “San Iker” merengue con la esperanza de que en Os Dragões la leyenda continuase. Parecía un excelente trato para ambos lados. El FC Porto recibía a un portento de la portería y a una figura reconocida internacionalmente, con todo lo que eso significa en términos deportivos y económicos, y por su parte Iker encontraba un club de fama internacional, siempre metido en competencias europeas, contendiente eterno al título de liga en Portugal y que además precisamente al ser Portugal su destino Iker estaría cerca de su natal Madrid y de sus seres queridos.

Iker Casillas | Fuente: Vavel

Primera temporada de terror

Casillas tuvo un pobre desempeño en su primera temporada

Lo que pintaba para ser un cuento de hadas fue en realidad una novela de terror. La primera temporada de Iker en el Porto distó muchísimo de lo que se esperaba del equipo en general y de Iker en particular. Los dirigidos entonces por el actual entrenador de la selección de España, Julen Lopetegui, nunca pudieron elaborar un juego sólido que permitiera al Porto competir contra el Benfica y el Sporting por el torneo liguero. En nada ayudó un muy pobre desempeño de Iker Casillas, que se convirtió lastimosamente en el portero más goleado del equipo Dragón en los últimos 15 años, llegando a colmar la paciencia de un público muy exigente y acostumbrado a ganar. De ser alabado como un héroe Iker pasó a ser silbado cual villano.

Definitivamente el cambio de equipo afectó en el ánimo y la concentración de Iker, ya que sus errores comenzaron a ser groseros, con salidas en falso más graves de lo acostumbrado (recordemos que ese ha sido uno de sus pocos defectos durante toda su carrera), con errores de concentración, balones sueltos y en general una baja considerable en sus extraordinarios reflejos, lo cual hasta cierto punto parecería normal en un portero veterano como él, pero que se veía agravado por una situación complicada en el equipo y con errores que costaron puntos a los del norte de Portugal.

Iker Casillas | Fuente: fcporto.pt

José Peseiro y aires de cambio

Se esperaba mejoría con Peseiro

El equipo no levantó como sus dirigentes y aficionados deseaban y eso orilló a que en enero del 2016 Nuno Pinto da Costa, mandamás Portista, despidiera a Lopetegui para contratar a José Peseiro, lo que trajo aires de cambio y la esperanza de que el equipo mejorara su rendimiento, y evidentemente con eso también se esperaba que Casillas individualmente pudiera mejorar su media de goles encajados y sobre todo recuperar la confianza perdida, algo que visiblemente le estaba afectando al de Móstoles.

Desafortunadamente para el equipo portista en general y para Iker en particular las cosas no mejoraron del todo, a pesar de que sí hubo cierta estabilidad y un mejor ambiente de trabajo el equipo no pudo reponerse a un inicio incierto y a una campaña muy competitiva por parte de sus dos grandes rivales, Benfica y Sporting, lo que dejó al Porto con las manos vacías de títulos, siendo su oportunidad más cercana la final de la Taça de Portugal donde de nuevo Iker no pudo ser factor decisivo para evitar que el FC Porto cayera en penales ante el SC Braga.

A pesar de que el rendimiento de Iker mejoró un poco a partir de la llegada de Peseiro al banquillo sus atajadas no pudieron evitar que fuera una temporada de fracaso, quedándose los de Porto sin títulos que festejar, y quedándose evidentemente también Iker sin trofeos al final de un año futbolístico, algo poco común en la carrera del gran cancerbero madrileño, cerrando además con unos números poco comunes en su historial, con un promedio de 0,97 goles por partido, pues recibió 39 goles en 40 juegos en todas las competencias.

Iker Casillas | Fuente: fcporto.pt

Eurocopa 2016

Vicente del Bosque optó por De Gea

Venía la Eurocopa 2016 en Francia, donde España llegaba como campeona del certamen y donde Casillas soñaba con levantar otro trofeo con La Roja, aunque Vicente del Bosque tenía otros planes en mente, pues el técnico español optó por un recambio generacional, poniendo al arquero del Manchester United David De Gea como titular, por lo que Iker tras 16 años y 167 partidos como titular de la Roja tendría que asumir su rol de portero suplente, cuestión que no cayó del todo bien en el arquero madrileño, ya que al terminar una discreta actuación de España en el certamen (cayó en octavos de final contra Italia) rompió relaciones con Vicente del Bosque y el cuerpo técnico español, alegando que no fue respetada su trayectoria. El 2016 hasta ahora ha significado el adiós de Casillas de la selección, pues su otrora técnico en el FC Porto Julen Lopetegui es el nuevo director técnico de España, y Casillas no ha vuelto a ser convocado para ocupar uno de los tres puestos de arquero que normalmente se convocan en los combinados nacionales.

Iker en la Eurocopa | Fuente: EFE EPA ARMANDO BABAN

La llegada de Nuno y el cerco defensivo

Después de su agitada participación con España en la Eurocopa el panorama no lucía muy alentador para Iker; comenzaba el año futbolístico con otro cambio de técnico, pues FC Porto decidió cesar a José Peseiro y en su lugar contrató al ex Valencia Nuno Espírito Santo, además que esta temporada arrancaría con mucha presión, pues en la primera época con el FC Porto había sido recibido como héroe, y ahora las cosas eran muy diferentes, pues una buena parte de los seguidores dragones ya no confiaban tanto en él, considerando que sus mejores años habían pasado, y que la muestra era el mal año anterior y su nula participación en la Eurocopa con su selección.

Al Porto de Nuno es muy difícil anotarle

FC Porto comenzó la temporada con resultados prometedores, pero sólo hasta la tercera jornada, donde perdió el clásico contra el Sporting, lo que comenzó a traer de nuevo pesimismo a los fanáticos del equipo ya que la primera prueba verdaderamente importante fue fallada. Sin embargo, al correr de las jornadas se comenzó a notar algo diferente a la temporada anterior; el FC Porto modelo 2016-2017 es un equipo al que es extremadamente difícil hacerle gol, y esto en gran medida se debe a un sorprendentemente recuperado Iker Casillas, que con la nueva disposición táctica tiene más confianza en su defensiva, y esto ha traído también confianza en sí mismo, por lo que ha tenido una destacada actuación en lo que va del torneo liguero y en la primera fase de la UEFA Champions League, donde el Porto se clasificó segunda de su grupo gracias en gran medida al cerrojo de Casillas, que tan sólo permitió tres goles en contra en los seis encuentros disputados en el certamen. En la Liga NOS también ha tenido una muy destacada actuación, ya que sólo ha permitido siete goles en 15 jornadas, lo que lo convierte en el mejor portero de la Liga hasta el momento.

El Iker Casillas de esta segunda mitad de año se ve más relajado, más confiado y más seguro, e incluso sus reflejos han vuelto a ser destacados, sobre todo para un arquero que pasa de 35 años de edad, y donde antes encontrábamos errores infantiles ahora encontramos la seguridad que es marca de la casa de uno de los mejores porteros de la historia del fútbol.

El futuro de Iker

Iker no parece pensar aún en el retiro

En múltiples ocasiones se le ha cuestionado acerca de su futuro, ya que se especula que esta podría ser su última campaña en Europa para emigrar a un fútbol más relajado como el de la MLS en Estados Unidos o al fútbol chino, donde varias estrellas han aterrizado para darle final a su carrera, sin embargo “San Iker” no parece estar pensando aún en el retiro, y su indudable profesionalismo le lleva a soñar con lograr títulos con el FC Porto y a regresar muy pronto a la selección española, pues ya se ha puesto a las órdenes de Julen Lopetegui, quien si Casillas sigue en el nivel de este segundo semestre no tendrá más remedio que llamar al eterno capitán para que colabore con sus atajadas y con toda su experiencia al servicio de su país.