Anuario VAVEL 2016: Rio Ave, búsqueda constante de los puestos europeos | Fotomontaje: Gerard Faiges

No ha sido un mal año para los intereses de los de Vila do Conde. El equipo portugués logró finalizar la temporada 2015/16 en una buena sexta posición, que le dio acceso a la fase previa de la Europa League. Además, Rio Ave logró llegar hasta las semifinales de la Taça de Portugal, donde fue eliminado por el a la postre campeón, el Sporting de Braga, por un ajustado 1-0 en el global que privó a Rio Ave de una final histórica.

Por otro lado, esta temporada comenzó con la eliminación de Europa League en la primera eliminatoria a manos del Slavia Praga, por un global de 1-1 y con un polémico partido de vuelta en Vila do Conde, en el que los locales acabaron con un jugador menos y donde el valor doble de los goles fuera de casa le condenaron. Además, la primera parte de la presente campaña 2016/17 se ha caracterizado por un buen juego desde la llegada al banquillo de Luís Castro, que les ha vuelto a llevar a la sexta plaza a final de año tras el despido de Nuno Capucho. Ahora, la fase de grupos de la Taça da Liga será el próximo objetivo del club de Vila do Conde.

Flojo comienzo de año para Rio Ave

No comenzó demasiado bien el presente ejercicio para el Rio Ave, que sumó solamente cuatro puntos en los primeros cinco partidos de Liga NOS, tras caer derrotado ante Tondela, Belenenses y Sporting de Braga; empatar ante Porto y conseguir su primera victoria del año frente al a la postre descendido União Madeira. Tras el pase a semifinales de la Taça de Portugal y la eliminación de Taça da Liga, el Rio Ave finalizó un enero muy ajetreado con una victoria ante el Vitória de Setúbal.

Durante este mismo mes, los de Vila do Conde lograron un importante pase a las semifinales de la Taça de Portugal tras deshacese en cuartos del Estoril por un claro 3-0.

La nota negativa la puso la eliminación en la Taça da Liga. Con una victoria ante Leixões, un empate ante Belenenses y una derrota ante Braga, los de Vila do Conde no lograron el pase a semifinales y dijeron adiós a la competición.

La regularidad como base para mantenerse en puestos europeos

Febrero puso de manifiesto que el Rio Ave también sabía mantenerse invicto durante un tiempo. Un buen empate ante el Sporting de Portugal en el Alvalade dio inicio a un mes que terminó con victorias sobre Académica y Boavista y un empate frente a Paços.

Marzo, sin embargo, no pudo empezar peor para el equipo de Vila do Conde, pues se consumó su eliminación de la Taça de Portugal ante el Sporting de Braga por un marcador global de 1-0 para los arsenalistas.

A pesar de esto, Rio Ave no se rindió y siguió manteniendo una regularidad que le acabó llevando a mantener la sexta posición, sumando 50 puntos, uno más que Paços que, con 49, fue séptimo. Esto, unido a la victoria del Braga en la Taça de Portugal, le dio a los de Vila do Conde el pase a las fases previas de la Europa League. Si el Rio Ave lograba superar dos eliminatorias, estaría en la fase de grupos de la segunda máxima competición continental.

Tranquilo mercado estival en Vila do Conde

No hubo muchos cambios en la plantilla del Rio Ave que, pensando en la fase previa de la Europa League, trató de manterner el bloque, por lo que las altas y bajas no fueron tremendamente significativas para la plantilla, cuya dirección seguiría a cargo de Nuno Capucho.

Altas y bajas Rio Ave 2016/17 ALTAS BAJAS Eliseu Casamá (Reus Deportiu) Edimar Fraga (Chievo Verona) Gil Dias (AS Mónaco) José Postiga (Académico Viseu) Leandrinho (Santos) Kuca (Karabükspor) Rafa (Porto) Renan (APOEL) Chérif (AS Mónaco) Silvério (Leixões) Ukra (Al Fateh) Jebor (Wydad Casablanca) Del Valle (Bursaspor) José Paulo (Corinthians) Pedro Paulo (Académico Viseu)

Exigente pretemporada sin premio europeo

Capucho lo tuvo claro, si la primera eliminatoria europea era a finales de julio, el equipo tenía que llegar rodado a esa fecha. Y en principio llegó. Los partidos amistosos fueron exigentes ante Porto (1-1), Desportivo Aves (0-2 para Rio Ave), y con otras dos victorias ante Varzim y Sporting de Gijón. El siguiente paso era viajar a Praga.

El de ida fue un encuentro muy cerrado en el que ninguno de los dos equipos logró ponerse con ventaja de cara al partido de vuelta en Portugal. Ese 0-0 ante el Slavia de Praga puso de manifiesto que todo se jugaría en Vila do Conde una semana después. No pudo ser. Pese a que Rio Ave le puso todo el corazón posible, el gol de Husbauer en el 22' de juego para el Slavia y la expulsión de Cassamá en el 45' pusieron las cosas muy difíciles, a pesar de lo cual los de Nuno Capucho empataron con gol de Ribeiro en el 57', aunque no pudieron llegar al 2-1 que les habría dado el pase.

Desastroso comienzo en Liga, eliminación en Copa y cese de Capucho

Muy malo fue el comienzo de la Liga NOS para el Rio Ave. El momento más complicado del año llegaría en la jornada 10 de competición, cuando los de Capucho sumaban solamente ocho puntos y coqueteaban con los puestos bajos de la clasificación. Dos victorias (Feirense y Sporting de Portugal), dos empates (Braga y Moreirense) y seis derrotas (Porto, Marítimo, Paços, Estoril, Vitória de Guimarães y Boavista), además de la eliminación a las primeras de cambio de la Taça de Portugal a manos del Santa Clara, de la Segunda Liga, supusieron el cese de Nuno Capucho y la llegada de Luís Castro al banquillo de Vila do Conde.

La única nota positiva, aunque sufrida, fue el pase a la fase de grupos de la Taça da Liga tras la victoria ante el Chaves en los penaltis.

Remontada en las últimas jornadas y esperanza para el 2017

Con la tercera victoria de la temporada, ante el Vitória Setúbal, empezó la dirección de Luís Castro en el banquillo de Rio Ave. Desde ahí, otras tres victorias, contra Tondela, Arouca y Nacional, metieron a los de Vila do Conde en la sexta posición antes de la última jornada del año ante el Benfica. El líder ganó de manera más o menos sencilla, pero el cambio de tendencia de cara a la fase de grupos de la Taça da Liga y al 2017 es claro.

Sporting de Braga, Marítimo y Covilhã, por este orden, serán los adversarios del Rio Ave de cara a llegar a las semifinales de la competición eliminatoria. El primer partido ante el Braga se presenta como una final para las aspiraciones dentro del grupo de Rio Ave.

La Liga NOS volverá a Vila do Conde el día 8 de enero, con la visita del Desportivo de Chaves al feudo del Rio Ave en una clara lucha por el sexto puesto al que, tras un difícil comienzo de temporada, vuelve a aspirar el conjunto de Luís Castro.