Previa SC Braga - Rio Ave:  arsenalistas y verdiblancos quieren estar en la 'Final Four'

SC Braga quiere arrancar con buen pie en casa ante el complicado Rio Ave / Getty Images

El próximo jueves en el Estadio Municipal de Braga el cuadro de casa SC Braga recibirá al inspirado Rio Ave en partido correspondiente a la Taça da Liga. Jorge Simâo dirigirá su segundo partido fungiendo como DT arsenalista, mientras que Rio Ave viene de caer ante SL Benfica luego de lograr cuatro victorias al hilo desde la llegada de Luis Castro.

Ambos conjuntos se han visto las caras en 57 partidos oficiales en los distintos torneos lusos en los cuales el SC Braga ha vencido en 25 ocasiones por 16 triunfos del Rio Ave y han empatado 16 veces. Por la Taça de a Liga se han visto las caras en cuatro ocasiones con dos victorias del Rio Ave, un triunfo arsenalista y han empatado en una ocasión.

Hablan los entrenadores

Jorge Simâo, con pocos días al servicio del cuadro arsenalista tendrá por delante un importante reto. “Pienso que la perspectiva de abordar ésta competición no depende de aquello que aconteció en otras competiciones. El hecho de que entramos a este torneo en diciembre no quiere decir que los objetivos no estuviesen definidos en el comienzo. Un club como SC Braga por el estatuto que tiene va a todas las competiciones con el objetivo de llegar a las finales y ganar. Nuestro objetivo es claro y pasa por entrar al Final Four”.

SC Braga ya sabe lo que es celebrar en el arranque copero en casa / www.scbraga.pt

Si bien Simâo debutó con éxito, afrontará su segundo juego mostrando un poco más de su idea de juego. El estratega destaca que ya espera ver plasmados algunos trabajos que realizó previos al partido del Río Ave. “Es complicado entrar en un equipo en pleno período competitivo. No se trata de una excusa pero si de un obstáculo para el cual tenemos que encontrar soluciones. Tengo la convicción de que de aquí hasta allá ya he conseguido ver algún trazo de comportamiento que queremos impartir en éste equipo. No tengo la seguridad de decir que espero ver un equipo a mi imagen, pero si admito que espero ver algunos comportamientos ya trabajados”.

Por su parte, el estratega del Rio Ave Luis Castro destaca que jugarán ante un rival que dará un alto grado de dificultad. “Las expectativas creo que son comunes en los cuatro equipos que están en el grupo, que son las de llegar al Final Four. Todos ellos igual que nosotros estamos en eso y queremos seguir avanzando”.

Castro destaca que ambos conjuntos tienen como único objetivo poder vencer en su partido del próximo jueves. “El Braga va a querer lo mismo que nosotros que pasa por ganar el juego, por lo tanto va a ser un juego de gran dificultad. Nosotros nunca nos enfocamos en lo que pasó sino en lo que pasará. El juego vale lo que nosotros le demos de valor. Todos los entrenadores hablan del próximo juego para ganar, algunas veces con estrategias más defensivas en otras con estrategias más ofensivas, a veces arriesgas más o arriesgas menos, pero en sí ese es el único objetivo”.

Krovinovic y Heldon son dos de las piezas clave en el ataque del Rio Ave / www.rioave.pt

En cuanto al rival Castro destaca que será difícil afrontar un partido con una idea clara del contendor cuando éste tiene un estratega que acaba de llegar. “Tenemos conocimiento de que el SC Braga es un equipo desde que estaba Peseiro tenía muchas variaciones. Aunque es cierto que el equipo va intentar mostrar un poco de la idea del nuevo estratega, pero no se puede tener una señal clara de lo que mostrarán”.

El próximo jueves el Estadio Municipal de Braga será testigo de un duelo de alto impacto entre dos conjuntos que son amplios favoritos para hacerse con el primer lugar del Grupo C. Tras la primera jornada a disputarse el próximo 29 de diciembre ambos conjuntos tendrán por delante partidos ante dos rivales de la talla del CS Marítimo y del Sporting Covilha por el Grupo “C”.

Posibles alineaciones: