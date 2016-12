Previa FC Porto - Feirense: aquí no se descansa ni en Navidad

Google Plus

Portugal es, junto con Inglaterra, la única federación de las punteras de UEFA que no descansa ni en Navidad. Si en el caso inglés, el 'Boxing Day' copa la mayor expectación, en tierras lusas, es la Taça da Liga, que goza de bastante menor importancia, la que deleitará a los aficionados de los dieciséis equipos clasificados para la fase de grupos.

Sin embargo, aunque es totalmente cierto que la Copa de la Liga no tiene una gran importancia, los precios populares que suelen ofrecer los equipos grandes y la gran masa de turistas que hay por las principales ciudades del país, ayudan a que do Dragão presente este jueves una gran entrada, puesto que quedan menos de 5.000 billetes por venderse.

Entrando en materia, Porto y Feirense presentan una situación parecida en la clasificación del grupo, aunque, lógicamente, la presión a la que se enfrenta cada equipo es bastante diferente. Los de Nuno, con un punto obtenido en la primera jornada, necesitan imperiosamente la victoria, si puede ser con un gran número de goles, mejor, para acercarse al liderato del grupo, única posición que da acceso a las semifinales y que actualmente ostenta Moreirense. Por su parte, los de Santa María da Feira cayeron derrotados por los de Moreira y solamente el milagro de la victoria ante el Porto, y en do Dragão, les daría alguna mínima opción de pase.

Mantenerse invictos un partido más en busca del primer puesto

16 partidos suma ya el Porto como invicto. Diez victorias y seis empates es el balance que tienen en estos momentos los jugadores de Nuno Espírito Santo. Son sobre todo las cinco victorias consecutivas acumuladas por la entidad portista las que vuelven a llamar al optimismo. En Liga, solo son cuatro los puntos que separan al Porto del líder, el Benfica de Rui Vitória. En Liga de Campeones, aunque el rival será duro, la Juventus, el equipo de Nuno supo asegurar su pase a octavos goleando por 5-0 al Leicester City.

El último partido del Porto fue el pasado lunes, 19 de diciembre, ante el GD Chaves en la jornada 14 de la Liga NOS. Los de Nuno lograron en este su quinta victoria consecutiva y consumaron su venganza ante los de Chaves por la eliminación infligida en los dieciseisavos de la Taça de Portugal, donde cayeron en penaltis. Depoitre y Danilo fueron los encargados de remontar el tanto inicial de Rafael Lopes para el Chaves y lograron poner el 2-1 definitivo en el marcador para llegar a los 34 puntos.

Asaltar do Dragão para seguir vivos

No será fácil para el Feirense salir triunfante de Porto. Solamente una victoria sería un buen resultado si los de Santa María da Feira quieren seguir teniendo opciones para lograr la clasificación, pues ni siquiera el empate les daría una sola posibilidad de ser primero de grupo y pasar a semifinales. Por otra parte, la racha de los recién ascendidos en la Liga NOS no es nada halagüeña. En 15 partidos han conseguido 14 puntos, lo cual no es un mal dato para un equipo recién llegado de Segunda División. Sin embargo, en las últimas diez jornadas solo han obtenido cinco puntos, lo que les ha acercado peligrosamente a los puestos de descenso tras un buen comienzo de competición.

Hace una semana llegó la primera victoria desde la quinta jornada, allá por el mes de septiembre. Los de Santa María da Feira vencieron en casa al Paços por 2-0, con goles de Fabinho y Platiny para sumar la cuarta victoria de la temporada y alejarse un poco del descenso.

Antecedentes favorables al Porto

En solamente quince ocasiones se han visto las caras Porto y Feirense, con clara superioridad de los Dragones, que han vencido doce partidos, empatado dos y perdido solamente uno. Precisamente, el único partido que perdieron los portistas ante Feirense fue en la anterior Taça da Liga, la 2015/16, cuando el equipo local le endosó un 2-0.

João Pinheiro dirigirá el encuentro

El colegiado portugués, de la Asociación de Fútbol de Braga, ha dirigido esta temporada 12 partidos en el fútbol profesional luso, ocho de Liga NOS y cuatro de Liga Pro. Pinheiro le ha arbitrado un partido a cada equipo. Al Feirense le pitó en la derrota contra Moreirense (0-0) durante el pasado mes de agosto, en la segunda jornada de competición. Al Porto, por su parte, le arbitró el empate sin goles frente al Vitória de Setúbal, por lo que a ninguno de los dos equipos le ha traído demasiada suerte este colegiado.

Pinheiro no ha sido esta temporada un árbitro muy tarjetero. Ha enseñado 52 cartulinas en 12 partidos, a una media de 4,33 tarjetas amarillas por encuentro. Además, ha mostrado dos tarjetas rojas directas.

