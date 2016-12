Porto no pasó del empate ante Feirense en la Taça da Liga

Google Plus

INCIDENCIAS: Encuentro por la segunda fecha de la fase de grupos de la Taça da Liga disputado en el estadio do Dragão, Porto. 41305 espectadores.

El Porto de Nuno Espírito Santo recibió en el do Dragão a CD Feirense por la segunda fecha del grupo B de la Taça da Liga y no puedo salir de un empate 1-1. El resultado, que no reflejó la superioridad de los dragones sobre los fogaceiros, complica la clasificación de los portistas, ya que deberán definir su clasificación a semifinales en la última fecha de la fase de grupos contra el ahora puntero del grupo, Moreirense.

La primera parte del encuentro comenzó con un Porto muy dominador, parándose en campo contrario, tomando el control del balón, realizando una presión muy intensa cada vez que perdía la tenencia del mismo y acopando inteligentemente los espacios a la hora de defender, una de las características principales en el conjunto de Nuno Santos, principalmente en los últimos partidos. Mientras que Feirense se dispuso replegarse en propio campo, apostando al contragolpe y a los balones largos en búsqueda de su referencia en el ataque.

La primera posibilidad del partido llego del lado de los dragones y de la mano de Brahimi. El argelino entró por que costado izquierdo –junto con Telles hicieron mucho daño por allí- y luego de una gran jugada individual, en la que Depoitre hizo de pivot, sacó un gran remate pero el larguero le negó lo que pudo haber sido la apertura del marcador. Minutos más tarde, ya sobre el cuarto de hora, Platiny observó que el arquero de Porto estaba adelantado y al recibir sacó un remate desde mitad de cancha que hizo sudar a los portistas pero que terminó saliendo lejos de la portería.

Alex Telles en busca del balón. Foto: Getty Images.

A medida que fueron pasando los minutos el ritmo disminuyó pero a pesar de ello llegaron las mejores oportunidades. El Herrera sacó a relucir su cita de capitán e hizo trabajar al arquero Vaná por duplicado; en la primera su disparo se fue a centímetros de travesaño y en la segunda el portero tuvo que recurrir a sus reflejos para evitar el gol. Pero el mexicano no fue el único que pudo abrir el marcador para los dragones, ya que sobre el minuto 25, João Teixeira quedó bien posicionado y sacó con potente remate desde fuera del área pero nuevamente el arquero de Feirense evitó que la pelota terminara en el fondo de la red.

Luego de aquellas primeras chances el partido entro en un suerte de limbo, Porto sólo se acercó con balones aéreos y Feirense sólo se dedicó a defender. Ya sobre el final de la primera mitad, los dragones volvieron a tener una oportunidad muy clara pero como a los largo de todo el primer tiempo el arquero Vaná –figura indiscutida de los primeros 45 minutos- respondió de gran manera tras dos remates consecutivos de Rúben Neves y Marcano.

El segundo tiempo mostró un arranque completamente portista. La primera aproximación llegó a dos minutos del arranque de la mano de Rúben Neves –manejó los hilos de la mitad del campo- desde larga distancia pero su disparo se fue a un par de metros de la portería. Dos minutos más tarde, sobre los 49, llegó el tan ansiado gol. Herrera, esta vez por el costado izquierdo del ataque, sacó un gran centro al área que encontró a Iván Marcano en posición de nueve, el defensor aprovechó la soledad y con un gran cabezazo puso el 1-0 a favor de Porto, marcando de esa forma su tercer gol de la temporada.

Herrera tuvo una buena primera parte. Foto: Getty Images.

Una vez abierto el marcador Feirense tuvo que ir en la búsqueda del empate, dejando la comodidad defensiva y dejando más espacios para que los de Nuno Santo. Sin embargo, el ritmo futbolístico disminuyó por unos minutos y recién en el minuto 63 llegó la primera oportunidad clara para los visitantes. Fue luego de una pelota parada y un potente cabezazo pero José Sá –de poca actividad durante todo el partido- reaccionó y mandó el balón al córner. Diez minutos más tarde llegó una nueva chance para Feirense, y nuevamente fue desde pelota parada pero esta vez las alturas le pagaron con oro. Luego de un gran centro, Boly y Marcaron perdieron la marca de Flávio Ramos y el defensor aprovechó para poner de cabeza el 1-1 a los 73 minutos de juego.

A falta de diez minutos Nuno Espírito Santo movió el banco con la intención de volver a estar arriba en el marcador: adentro Óliver Torres y Rui Pedro, afuera Herrera y Teixeira. Pero los cambios no tuvieron el impacto deseado por el entrenador portista. Inclusive, Porto pudo hasta perder el encuentro luego de un gran tiro libre de Etebo pero José Sá pudo reaccionar y evitar lo que hubiera sido un golpe muy duro para los locales de cara al futuro. Un futuro que, con este empate, se torna complicado para Porto ya que deberá definir su clasificación en la última fecha en donde sólo le servirá la victoria.