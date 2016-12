Jorge Jesus: "No marcar el segundo gol ha complicado el partido"

Google Plus

Foto: Filipe Amorim/Global Imagens

El Sporting afianza su liderato en su correspondiente grupo de la Taça da Liga tras vencer al Varzim por 1-0 en un partido en el que sufrieron de más tras no aprovechar numerosas oportunidades para ampliar el resultado. Un solitario gol de Gelson Martins dejó los tres puntos en Lisboa.

“Debimos haber aprovechado nuestras oportunidades”

Al hacer una valoración del partido Jorge Jesús se mostraba satisfecho con el resultado, pues la victoria les sumaba 3 puntos en el casillero. Pero consideraba que deberían haber aprovechado todas sus ocasiones, pues al final el partido se complicó. Hablaba del partido diciendo: “No anotamos el segundo gol y ese gol habría dado mayor tranquilidad al equipo, entonces el partido se complicó. Suele pasar en el fútbol ese momento en el que no llega el segundo gol y tu rival te empata. Por suerte no ha sido así, me voy contento con nuestra actuación”.

Seguidamente habló de la importancia que le da a esta Taça y de su objetivo en ella. Dijo: “Trabajamos para ganar, solo tenemos ese objetivo. Ya pensamos en el partido del próximo miércoles. Nuestro objetivo es llegar a la final, lo daremos todo por llegar a ella”.

"Mañana se le van a realizar pruebas a Adrien para ver el alcance de la lesión"

Finalmente tuvo unas palabras para explicar a los medios y aficionados la situación de Adrien Silva tras haberse retirado del terreno de juego antes de tiempo por una dura entrada. Hablaba de la situación con cierta expectativa, pues ni él mismo sabía el alcance de la lesión. Terminaba la rueda de prensa diciendo: “Se ha llevado un fuerte golpe en la rodilla, pero no podemos saber el alcance de la lesión hasta que no se le realicen más pruebas mañana”.

Finalmente Jorge Jesus deseaba una buena entrada de año para la prensa. El próximo partido de los de Jorge Jesus será el próximo miércoles ante Vitória Setúbal.