Nuno Espírito Santo: "Tenemos todo para superar este desafío"

Google Plus

Foto: fcporto.pt

El primer partido de este nuevo año del Porto será este martes cuando visiten Moreira de Cónegos en la tercera jornada del grupo B de la Taça de la Liga. Previo al choque que definirá al primer semifinalista del torneo, Nuno tuvo algunas reacciones y reflexiones sobre su equipo.

El grupo B de la Taça de la liga se encuentra de la siguiente manera:

Foto: Transfermkt.es

El Porto requiere ganar y que el Belenenses no gane. Si ambos ganan, accederá el que gane por mayor diferencia de goles.

requiere ganar y que el no gane. Si ambos ganan, accederá el que gane por mayor diferencia de goles.

El Moreirense ganando accede a la semifinal. Si empate depende que el Belenenses no gane.

ganando accede a la semifinal. Si empate depende que el Belenenses no gane.

En la previa de este choque, Nuno Espírito Santo aseguró que su equipo estará "preparado y motivado" para "darlo todo" y superar a un oponente, que dice será "muy difícil" ya que llegan a este partido como líder de grupo.

Nuno tiene a su equipo en octavos de final de Liga de Campeones, son escoltas del Benfica en la Liga NOS pero cayeron eliminados en penales con Chaves por la Taça de Portugal, por lo que se presentan este martes con la obligación de acceder de ronda para no sumar otro fracaso. Sabe de lo difícil que será su rival, que no tiene mucho que perder.

"Estamos frente a un nuevo reto. En esta competición, como en todos los demás, tenemos que dar todo de nosotros para superarla. Estamos preparados y motivados. Sabemos que nos enfrentamos a un duro rival, que juega en su casa y por algo es el equipo que tiene más puntos en el grupo" comentó en exclusiva en la web oficial del club.

“Trataremos de mantener nuestra idea de juego y conseguir otra victoria" Nuno

A Nuno se le cuestionó sobre la rotación que hará al ser un juego de copa. El entrenador no dio pistas sobre todo porque solo le vale ganar y se remitió a comentar que en su plantilla hay "muchas soluciones para obtener el máximo provecho de ella."

José Sa el portero habitual en la copa sabe que tendrá que aprovechar estos juegos para seguir mostrándose y ser un buen alumno del gran Iker Casillas quién está teniendo una descomunal temporada en Liga NOS con menos de 0.5 goles recibidos por partido.

José Sa vs Feirense Taça de la liga. Foto: @FCporto

José Sa comentó "Mañana vamos a afrontar el partido como todos los demás. Siempre pensando en ganar, a pesar de que vamos a jugar contra un equipo fuerte, que jugará en su casa y, como dijo el entrenador, es el que tiene más puntos en el grupo. Me he estado sintiendo bien, el equipo me ha ayudado y es bueno saber que tengo su confianza”

Un juego interesante donde solo le vale la victoria a los dragones para no consumar una nueva caída copera. Por su parte, el Moreirense dirigido hace unas semanas por Augusto Inácio tiene ante sí una gran oportunidad de trascender en esta competición, dejando fuera a un grande, pero, sin perder de vista que su mayor objetivo este 2017 es la permanencia en la máxima categoría del fútbol luso, actualmente están en penúltimo lugar con tres derrotas consecutivas y en posición de descenso.