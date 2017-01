Rui Vitória: "No permitiré que se le quiten méritos a mis jugadores"

Fotografía: Gualter Fatia | Getty Images

Sin duda, la rueda de prensa de Rui Vitória previa al partido contra el Vitória de Guimarães ha sido una de las noticias más destacadas de Portugal en todos los ámbitos. Tras las polémicas, denuncias, comunicados y demás que han causado las actuaciones arbitrales en el país vecino, el técnico del Benfica protagonizó una sesión con los medios marcada por la tensión y su continua defensa a sus jugadores.

"Por norma general no hablo nunca de los árbitros y menos aún cuando hay un partido muy importante a la vista", advertía Rui Vitória. "Sin embargo, me gustaría saltarme esta regla por una razón: no aceptaré y no admitiré ningún comentario que ponga en tela de juicio la honestidad del club y de sus jugadores. Todo lo que hemos conseguido en el terreno de juego han sido por nuestros propios méritos", afirmaba el entrenador encarnado.

Además, Rui Vitória insinuó que estas acusaciones son intencionadas ahora que el Benfica está en su mejor momento de la temporada: "Mis jugadores han hecho un trabajo fantástico, se han dejado el alma en el campo. No pienso permitir que todo eso se manche por lo acontecido en los últimos días", volvía a advertir el técnico luso.

"Todo lo que hemos conseguido en el campo ha sido por méritos nuestros" Sobre el partido en Guimarães, Rui Vitória afirmó que el partido será "extremamente difícil, en la línea de las últimas semanas". Reconoció que el Vitória "ha mejorado bastante desde la llegada de Pedro Martins" y aseguró que lo único garantizado del partido será "el espectáculo y el buen fútbol".

Otro de los nombres del día ha sido el de Moussa Marega. El delantero de Malí, máximo artillero de la Liga Portuguesa, no podrá estar en Guimarães debido a su participación en la Copa África. Sin embargo, Rui Vitória reconoció que su rival no se limita sólo a Marega "Tendremos enfrente a jugadores muy peligrosos como Hernâni, Tiquinho Soares, Hurtado...todos ellos de muchísima calidad y con un gran olfato de gol", afirmó.

La rueda de prensa finalizó con la misma tensión con la que comenzó, volviendo al tema arbitral: "No hay que olvidar que esta temporada hubo un penalti en Estoril que no se nos señaló y contra Rio Ave nos pitaron otro que claramente no era. En las líneas generales me gustan las actuaciones arbitrales, pero no sólo dos equipos tienen motivos para quejarse", dijo para concluir"