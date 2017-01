Google Plus

Nuno: "No nos rendimos nunca" | Foto: FC Porto

No fue solo un empate. Fue la pérdida de la posibilidad de sumar la quinta victoria consecutiva en liga, fueron dos puntos perdidos y sobre todo, lo que significó ver como el Benfica se aleja con seis puntos de diferencia. Sin embargo, Nuno Espírito Santo no solo lamentó la falta de eficacia, sino que también sostuvo que el FC Porto no se va a rendir.

Respecto al partido, el entrenador expuso: "Es difícil explicar el empate. Hemos entrado muy bien y hemos tenido muchas ocasiones claras. Sabemos que en el partido hay momentos determinantes y uno de ellos es la eficacia. Si hubiésemos conseguido concretizar las oportunidades que hemos tenido en la primera parte, todo habría cambiado y la ansiedad dejaría de existir".

"Hemos hecho más de 20 remates, por lo que tenemos que trabajar bastante en ese aspecto para que no volvamos a tener el problema por el que ya hemos pasado anteriormente y que seamos un equipo que consiga ganar", añadió.



También resaltó el buen primer tiempo que tuvo el FC Porto y la solidez defensiva que esta exhibiendo el equipo. "En la primera parte el equipo ha estado centrado en el partido, con un plan bien definido, dando respuestas ordenadas a lo que el partido pedía. Ha sido una buena primera parte en la cual solo ha faltado el gol. Destaco además como muy positiva la solidez defensiva, un buen equipo como el Paços de Ferreira no ha tenido una única oportunidad de llegar a nuestra portería", comentó.

Por parte del cambio de Jesús Manuel Corona, Nuno explicó: "Corona no estaba muy bien físicamente, teníamos dos delanteros, necesitábamos amplitud y Varela tiene esas características. Lo hemos puesto en campo, para ganar amplitud y conseguir llegar al gol".

Asimismo, reafirmó la confianza que tiene en el equipo y en los proyectos a futuro. "Sabemos que tenemos que construir un equipo capaz de romper un ciclo muy difícil para el club y todo eso pesa. Si mantenemos esta intensidad y calidad de juego, vamos a ganar muchos partidos. Tenemos que trabajar más y mejor para que los jugadores estén a su mejor nivel y para que así el FC Porto venza", aseguró

En relación a sus declaraciones anteriores respecto al tema arbitral, calificó al colegiado Artur Soares Dias como "un buen árbitro". Así lo describió: "Ha hecho un buen trabajo. Cuando los jugadores sienten que el partido está bien pitado y hay diálogo por parte del árbitro, es más fácil. Los grandes árbitros tienen que pitar a los grandes equipos".



Ahora bien, el tema más preocupante que fue el hecho de alejarse del Benfica en la tabla de posiciones, el técnico portugués manifestó: "La distancia para el primer lugar le influye naturalmente al equipo. Estamos dos puntos más lejos del líder y eso naturalmente nos afecta, pero somos conscientes del trabajo que tenemos por delante, que es mucho. Tenemos que levantarnos rápidamente".

Y finalmente, agradeció a la afición por el apoyo incondicional al equipo: "Una vez más les agradezco a todos nuestros aficionados que nos han hecho sentir como si estuviésemos jugando en el Estadio do Dragão, pena no haberles brindado con una victoria. No nos rendimos nunca, vamos a levantarnos rápido, conscientes de lo que tenemos que mejorar y partir para la próxima semana más centrados, más eficaces para conseguir los tres puntos en el próximo partido".