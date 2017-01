Bas Dost brinda al Sporting su primera victoria del año

Google Plus

Desde la marcha de Islam Slimani a tierras inglesas, muy pocos en el José Alvalade depositaban su fe en Bas Dost. La sombra del delantero argelino era muy alargada y la mayoría de la opinión pública coincidía en que el holandés no estaría a la altura. Casi seis meses después de su fichaje, Bas Dost está siendo el hombre que está evitando la caída en picado del Sporting de Portugal. Cuartos en Liga, eliminados de las competiciones europeas y de la Taça CTT, el punta neerlandés ha vuelto a echarse al equipo a la espalda para conseguir tres puntos ante un recién ascendido como Feirense.

Con Jorge Jesus en el punto de mira desde hace varias semanas, el Sporting salió a comerse al cuadro azulón desde el pitido inicial. Feirense no dudó en estar replegado, con las líneas muy juntas para evitar que los leones crearan juego. Aún así, el cuadro de Santa Maria da Feira no pudo evitar que Bas Dost anotara el primer tanto del partido cuando aún no se había llegado al minuto cinco de partido.

El tanto que abrió la lata fue la jugada marca de la casa de esta temporada en el José Alvalade. La conexión entre Joel Campbell y Bas Dost está siendo de las más letales en el país vecino y esta jornada quedó patente una vez más. Gran pared en el pico del área entre Campbell y Bruno César, el costarricense llega a línea de fondo y pone el famoso pase de la muerte. Bas Dost, llegando desde atrás libre de marca, remata a placer y daba a Jorge Jesus esa dosis de tranquilidad que tanto necesitaba.

Fotografía: NurPhoto | Getty Images

Otro de los protagonistas de la noche fue el argentino Alan Ruiz. Jorge Jesus apostó por el nueve en lugar de Bryan Ruiz y fue una de las gratas sorpresas del partido. Pese a que sigue teniendo poca fortuna de cara a portería, Alan se sacó de la chistera una gran jugada personal en la acción del segundo gol sportinguista. Bajó con el pecho un balón que tenía gran altura, se zafó de un defensor en el pico del área y dio una magistral asistencia a Bast Dost, dejándolo solo en el mano a mano con Vaná Alves. La gran especialidad del holandés es el uno contra una con el portero, así que no es de extrañar que el tanto subiera al marcador.

Tenía tintes de goleada el partido cuando se llegó a la primera media hora de juego. El Sporting tenía el control del choque, disponía de las mejores ocasiones y Feirense parecía por momentos desbordado. Todo cambió con la lesión de Adrien Silva. El alma de este equipo tuvo que retirarse al borde del descanso y en su lugar entraba el brasileño Elias. Ya se sabe que cuando el capitán no está a bordo, el riesgo de hundimiento es bastante grande. Y el Sporting estuvo a muy poco de naufragar en la segunda parte.

Sin Adrien en el rectángulo de juego se vio a un Sporting con menos chispa en ataque y sobre todo menos intenso en defensa. Feirense se aprovechó de eso y a la hora de partido Platiny recortaba distancias. Centro medido desde la derecha de Vítor Bruno y el nueve azulón le coge a la perfección la espalda a Paulo Oliveira para fusilar a Beto.

Fotografía: NurPhoto | Getty Images

Pese a que el marcador no se movió, hubo algunos pitos con el final del partido. La afición del Sporting, siempre exigente, no concebía cómo un recién ascendido que lucha por la permanencia es capaz de plantar cara en el José Alvalade. Otra vez los dedos apuntan a Jorge Jesus, que no supo recomponer al equipo con la lesión de Adrien Silva. Sea como sea, bocanada de aire fresco para el técnico luso, que necesitaba más que nunca los tres puntos.

Las claves del Sporting de Portugal 2-1 CD Feirense

1. Segunda victoria consecutiva del Sporting en la Liga Portuguesa. Parece algo natural, ya que el objetivo primordial del equipo es el título. Sin embargo, los verdiblancos no ganaban dos partidos seguidos en la competición doméstica desde noviembre.

2. Con su doblete esta jornada, Bas Dost adelanta a Moussa Marega y André Silva y ya es el máximo goleador de la Liga Portuguesa con once tantos. En total suma trece goles esta temporada entre todas las competiciones.

3. Con esta victoria, el Sporting alcanza los 33 puntos y empata en el tercer puesto con el Sporting de Braga, aunque los bracanenses tienen el golaveraje a su favor. El Porto queda a dos puntos y el Benfica continúa a ocho.

4. Tras esta derrota, Feirense se queda con sus catorce puntos y está sólo tres por encima de los puestos de descenso. La próxima jornada reciben en Santa Maria da Feira al Vitória de Guimarães.