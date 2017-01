El Sporting cancela la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante el Chaves

Jorge Jesús, en una rueda de prensa ante los medios | Fuente: LUSA



En una decisión institucional tomada en el seno del club lisboeta se decidió cancelar la conferencia de prensa previa habitual de Jorge Jesús para dar sus opiniones, teniendo esta medida como resultado el silencio tanto del técnico portugués como de los demás integrantes de la plantilla leonina previo a juego de este sábado contra el CD Chaves.

El comunicado de prensa dice lo siguiente:

"El Sporting Club de Portugal informa que no va a realizar ningún tipo de actividad de los medios de su equipo principal de fútbol profesional, además de lo que se establezca reglamentariamente, volviendo a hacerlo antes del partido con el Club Sport Marítimo.

La decisión tiene efecto inmediato y se aplica ya a la habitual rueda de prensa previa de los juegos, por lo general celebrada en el auditorio Artur Agostinho, en el Estadio José Alvalade y que, en condiciones normales, debería tener lugar esta tarde. Esta decisión es consecuencia de lo que el Sporting Club de Portugal considera una falta de respeto hacia la institución y hacia sus socios y simpatizantes, por parte de algunas autoridades que regulan el fútbol portugués.

El Sporting Club de Portugal manifiesta su pleno respeto por el trabajo de todos los periodistas y medios de comunicación que han sido y continuarán siendo el principal vehículo de contacto con nuestros socios y simpatizantes.

Esta decisión no constituye ningún tipo de "apagón".

Firma: El Departamento del Sporting de Lisboa Comunicaciones"

Ricardo Soares: "No hablo del arbitraje"

Ricardo Soares | Fuente: José Ponteira

Quien sí habló fue el técnico del CD Chaves, Ricardo Soares, aceptando el deseo personal y de su equipo de salir con puntos del duelo frente al Sporting, y que no está preocupado por el arbitraje "Lo importante es tener confianza en el trabajo que hemos desarrollado con los jugadores. Cada día que pasa los siento más comprometidos con la idea que queremos implementar. Lo fundamental es conseguir puntos para lograr los 40 que nos propusimos" destacó el estratega portugués, recién incorporado al equipo proveniente del Vizela.