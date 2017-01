Previa FC Porto vs. Moreirense: en el fortín del Dragão será la lucha

Se espera un partido muy disputado en la casa del FC Porto / www.fcporto.pt

El próximo domingo se disputará la Jornada 17 de la Liga NOS con un duelo de alto calibre entre el FC Porto y el Moreirense, dos cuadros que buscarán por todos los medios la consecución de un triunfo que les permita salir de sus situaciones dispares en la competición. La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue en la tercera jornada de la fase de grupos de la Taça CTT donde Moreirense dio la estocada de muerte a los Dragones, eliminándolos del Final Four.

FC Porto viene de empatar ante el cuadro pacense sin goles. Ésta jornada, con el empate logrado por su vecino Boavista en el Estadio Da Luz ante el Benfica, buscará acortar distancias y colocarse tan sólo a cuatro puntos de la cima. Por su parte, Moreirense buscará alejarse de los puestos del descenso que ocupa Nacional de Madeira e intentará marcar distancia ya que tan sólo dos puntos los separan de la zona peligrosa de la tabla.

Opiniones encontradas

Pese a que en el Liga el cuadro de Nuno Espirito Santo muestra una gran forma en los últimos cinco encuentros donde ha ganado 4 y tan solo ha empatado uno, tras las eliminaciones coperas deberá enfocarse de lleno en su único objetivo liguero. “Volvemos a jugar en el Dragão, con el objetivo de continuar siendo fuertes en casa, de hacer del Dragão nuestra fortaleza. Seguramente que el Moreirense no va a ponérnoslo fácil, al contrario, intentará dificultar nuestro trabajo, pero nuestro objetivo es claro: en la competición en la que estamos no podemos volver a fallar. Tenemos, por tanto, que sumar tres puntos para continuar nuestra lucha”.

En cuanto al rival que tienen por delante Santo destacó que FC Porto no puede confiarse y sobre todo no puede volver a fallar. “Estos dos partidos consecutivos (Moreirense y Rio Ave) son importantes para el equipo. Digo desde el principio que el Dragão es nuestra fortaleza, nos ha apoyado muchísimo y nosotros tenemos que ser merecedores de ese apoyo. El equipo en el Dragão ha sido fuerte, consistente y en este partido queremos demostrar que unidos somos más fuertes y que el Dragão será un campo muy difícil para nuestros adversarios”.

Moreirense ya sabe los que es ganarle al FC Porto en 2017 / www.moreirensefc.pt

Augusto Ígnacio destaca que si bien su equipo no es favorito para lograr la victoria irán al Estadio Do Dragâo a sumar. “Tengo que concentrarme en lo que tengo. Si vemos al FC Porto cualquier once que coloque va a ser favorito. Quiero que nuestro equipo sea desinhibido, juegue simple y fácil. No tenemos capacidad de inventar. Ya veremos si el FC Porto propone y deja jugar y nosotros intentarlo con un poco de suerte, aunque iremos a Porto a jugar sin ver el peso de las camisetas. Si nos dejan jugar, estaremos encantados y propondremos, si no, tendremos que saber sufrir”.

El estratega del cuadro verdiblanco también destacó que los más complicado del encuentro será intentar contrarrestar a un equipo con el poderío de los Dragões. “Lo más fuerte de este partido será el FC Porto en sí, pero si todo fuera tan temático como lo es en el papel no hubiésemos logrado la victoria en el partido anterior de Taça CTT. Si jugamos el partido como la segunda parte de ése juego, podemos discutir el resultado con confianza. Si jugamos como disputamos el primer tiempo de ése día en la que no nos encontramos, ahí si vamos a tener enormes dificultades”.

Moreirense irá al Estadio Do Dragâo sin complejos ante un FC Porto que quiere asaltar la punta de la Liga NOS luego del traspié casero del SL Benfica ante Boavista FC. Para los de Nuno Espirito Santo no vale otra cosa que la victoria para poder seguir de lleno en su único frente en las competiciones lusas, mientras que los dirigidos por Augusto Ígnacio jugarán sin presión al no ser favoritos.

Posibles alineaciones: