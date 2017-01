Crónica SC Braga vs. CD Tondela: los bracarenses se estacionan en el podio

Se disputó la totalidad de la jornada 17 de la Primeira Liga, fecha en la cual el cuadro de SC Braga dirigido por Jorge Simão venció dos goles por cero al necesitado CD Tondela dirigido en la actualidad por el nuevo estratega Pepa quien entró en sustitución del saliente Petit. Dos goles marcados por Rui Fonte fueron suficientes para que el cuadro arsenalista diera cuenta de un cuadro que sumerge en el foso de la tabla, mientras que los bracarenses se estacionan en el tercer lugar de la tabla de forma cómoda.

Si bien el partido fue muy disputado, SC Braga se hizo dueño y señor del juego, tendría por delante a un cuadro que si bien vive horas bajas en la competición, se mostraba muy bien organizado en defensa y buscaba generar peligro por medio de rápidas transiciones y de contragolpe. Incluso las primeras jugadas de peligro claras estarían del lado de los tondelenses.

De ahí en adelante el cuadro del SC Braga propuso con poca claridad pero con la firme premisa de hacer valer la localía. Propusieron ante los rivales en todo momento y con un cabezazo de Rodrigo Pinho estuvieron cerca de irse por delante en el marcador poco antes del cierre del primer tiempo.

En el complemento llegaron los goles

En el segundo tiempo el SC Braga comenzó con más garra y ambición de buscar la victoria y tan sólo cinco minutos tardarían en conseguir el primer tanto. Rui Fonte se echó el equipo al hombro y destrabó la férrea defensiva del CD Tondela. Luego de marcar el SC Braga se soltó y desplegó lo mejor de su juego y fue el responsable de las jugadas más claras de cara al marco contrario.

CD Tondela con la necesidad de su lado para buscar el empate dejaba algunos espacios libres y eso fue claramente aprovechado por el cuadro de casa que por intermedio de Ricardo Horta y Wilson Eduardo generaba mucho peligro, pero sin mayor suerte. El gran dominio bracarense daría sus frutos al minuto 82 cuando tras un cobro de esquina preciso de Wilson Eduardo fue cabeceado por el jugador más destacado del encuentro Rui Fonte, para darle cifras definitivas a un partido que fue dominado de principio a fin pero que tan sólo pudo descifrar en el complemento.

Jorge Simão contento

El estratega del cuadro bracarense Jorge Simão se mostró satisfecho con el desempeño de los suyos ante el CDT. “El espíritu de los Guerreros es lo que tenemos que solidificar porque es la imagen del club. No marcamos en la primera parte pero me deja tranquilo que la dominamos. En la segunda parte entramos con todo para ganar. Tenemos muchos juegos consecutivos sin posibilidades de entrenar, lo que dificulta la asimilación de los procesos. Hay fases del juego en que estamos fuertes y dinámicos y otras que no tanto. Eso sólo se consigue con el entrenamiento. Porque solo hablar no vale, es necesario entrenar y hacerlo fuerte. Quedé feliz por no haber sufrido goles y por haber sumado una victoria, esto fuera del lugar que ocupamos en la tabla”.

Con la victoria SC Braga llega a 36 unidades a tan solo seis del líder SL Benfica y a dos del segundo clasificado FC Porto. De igual forma se encuentra a dos puntos de su más cercano perseguidor el Sporting CP. Con dos frentes aún por disputar el SC Braga se afianza como uno de los claros animadores tanto en la liga doméstica como en la Taça CTT, mientras que el Tondela tendrá que empezar a reaccionar desde ya si no quiere caer a la Segunda Liga.