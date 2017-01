Previa SL Benfica - Leixões SC: las águilas no quieren sorpresas

Google Plus

Las águilas de Rui Vitória no tienen tiempo de descansar ni una sola semana, y eso se debe a que es el único equipo portugués que se encuentra vivo en todas las competiciones disputadas en territorio luso (Liga NOS, Taça de Portugal y Taça de la Liga), además de ser parte del selecto grupo de dieciséis equipos que continúan en carrera en la Champions League. Es por esto que este día miércoles SL Benfica disputará un nuevo partido, esta vez en el marco de los cuartos de final de la Taça de Portugal en donde recibirá en el estadio da Luz al conjunto de Leixões Sport Club, equipo que milita en la Liga Pro.

Las águilas dueños del historial

El conjunto de Lisboa y el equipo del norte de Portugal se enfrentaron en un total de 58 partidos y como es de esperar el historial entre ellos es completamente disparejo. El Benfica logró la victoria en 45 oportunidades, mientras que Leixões sólo salió victorioso en tres ocasiones y empataron en las restantes diez.

Esta gran diferencia también se ve reflejada en la cantidad de goles marcados por uno y por otro a lo largo de los 58 enfrentamientos: las águilas marcaron 179 goles y los héroes del mar tan solo convirtieron 38 tantos. Los últimos encuentros no dan muchas esperanzas al conjunto dirigido por Daniel Kenedy ya que en los últimos tres enfrentamientos ante Benfica no lograron convertir y recibieron un total de once goles.

El último encuentro entre ambos los disputaron en 2014. Foto: SL Benfica.

Sin embargo, no todo está perdido para el equipo de la Liga Pro porque si buscamos la última victoria ante las águilas y en qué contexto se dio el mismo nos encontraremos con que los Leixões lograron dejar a fuera de la Taça de Portugal 08/09, en un partido que se definió desde el punto penalti luego de empatar en cero ¿La diferencia con de aquel partido jugado en 2008 y este jugado en 2017? Aquel encuentro se disputo en la casa de los Leixões en el estadio do Mar y fue por los octavos de final de aquella edición.

Palabra técnica

Como es costumbre, el entrenador de SL Benfica, Rui Vitória, habló con la prensa de cara al choque ante Leixões SC y anunció que será un partido difícil a pesar de que el conjunto de Matosinhos se encuentre en la 21° posición de la Ledman LigaPro: “El Leixões tiene un conjunto que tiene su valor, ganó el último partido fuera de casa y viene con el propósito de ganar aquí. Si preguntas a los jugadores de Leixoes, todos ellos creen que tienen algo que decir en esta ronda. Por lo tanto, espero un partido difícil contra un equipo con jóvenes y jugadores de calidad, organizados por Kennedy, con calidad y motivados”.

Rui Vitória. Foto: SL Benfica.

“Hemos pasado un mensaje muy claro. Independientemente de la competencia, el objetivo es siempre el mismo. Se trata de una competición que realmente queremos, queremos ganar este juego, y vamos con una muy alta ambición, los jugadores quieren jugar y ganar. Sin embargo, está claro que del otro lado hay un equipo que también tiene el sueño de llegar a la final y tenemos que prestar atención a las buenas prácticas de Leixões”, agregó el entrenador de las águilas.

Colegiados con vídeo

El árbitro designado para imponer justicia entres Sl Benfica y Leixões SC es Gonçalo Martins. El colegiado de 32 años de edad procedente de la asociación de Vila Real arbitrará el partido en el estadio da Luz, y será acompañado por Hugo Miguel, quien tendrá una función muy particular e innovadora: será el árbitro de vídeo, algo que se pondrá a prueba en el encuentro de este día miércoles.