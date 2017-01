Bruno de Carvalho: "Tirar la toalla al suelo no es opción"

Bruno de Carvalho | Fuente: Facebook Bruno de Carvalho

Bruno de Carvalho compartió en su página de Facebook un comunicado dirigido a los aficionados del Sporting y al público en general, donde aclara algunos puntos y deja en claro que no va a rendirse, además de reafirmar a Jorge Jesús en el cargo de director técnico del cuadro leonino, a pesar de los magros resultados obtenidos últimamente, con las eliminaciones de competencias europeas y de la Taça de Portugal y de la Taça da Liga, además de terminar la primera vuelta del torneo de liga a 8 puntos del líder Benfica, lo cual deja muy complicado el conseguir el ansiado título para la feligresía del Sporting.

El comunicado dice lo siguiente:

“Como ya he dicho, la reflexión continua es parte del proceso del liderazgo.

Sin rodeos, esta temporada al nivel del fútbol ha sido una decepción. Sólo nos queda luchar por el campeonato. Tirar la toalla al suelo no es una opción.

Todos tenemos una opinión, y las opiniones son más pronunciadas cuando la frustración se apodera de nosotros. Es en estos momentos que el liderazgo tiene que ser firme. Tenemos un proyecto, un rumbo cierto, y no es una mala temporada lo que nos deba permitir echar a perder todo lo que se ha construido, más cuando fue hecho con tanto esfuerzo y amor.

Estoy triste, desolado, pero los estados de ánimo no son compatibles ni pueden confundirse con las funciones que asumí y que he tenido el honor y el privilegio de ejercer.

No voy a dar un paso atrás para apaciguar a algunas “almas Sportinguistas", ni tampoco por darle gusto a quien, fuera y dentro de nuestro club, quiere sangre por sangre.

La política de exigencia se mantendrá. Pero estos ciclos negativos surgen en el fútbol con tal fuerza que fácilmente todo y todos son cuestionados.

Voy, con el entrenador Jorge Jesús, a hacer lo que nos compete, esto es, mantener la cohesión de un grupo que necesita elevar sus niveles de entrega y acierto técnico y táctico, pero para esto, su auto-confianza y autoestima tienen que ser trabajadas.

Yo soy el responsable máximo, y después el entrenador. Necesitamos de su apoyo para mantener este equipo, que sigue teniendo un objetivo que, aunque difícil, no es imposible: el campeonato.

Al mismo tiempo, y sin quitar el enfoque en el campeonato por el que luchamos, vamos a empezar desde ya a preparar y planificar la próxima temporada deportiva.

No estoy pidiendo que no se sientan frustrados ni que no critiquen. Esta presión hace parte de los grandes clubes y quiero que exista. Sólo pido que, incluso si tenemos el corazón partido, no dejemos a nuestro gran Amor abandonado, pues no podemos olvidar que, en última instancia, son y serán los jugadores los artistas dentro de las 4 líneas.

El plantel sufrirá una merma en este mercado de invierno, lo que fortalecerá al grupo. Necesitamos a los más enfocados, y determinar una vez más, la línea de exigencia extrema que existe en este club.

Cuando cerró el último mercado, los medios de comunicación y los Sportinguistas fueron casi unánimes en declarar que se había construido uno de los mejores planteles de la historia del club. Nunca concordé con ese discurso porque la humildad y el trabajo es lo que para mí determina eso, el resto son meros ejercicios de opinión. Pero es verdad que de repente pasaron de ser “bestiales” a ser “bestias” y es lo que me incomoda.

Tener altas expectativas tiene que ser el sello distintivo de este club, pero no podemos oscilar tanto en nuestros puntos de vista. Hay refuerzos que no resultaron, eso es un hecho indiscutible, pero tampoco deben generalizar o pasar de 80 para 8.

Entiendo bien la frustración y la tristeza que todos sentimos, pero aquí estamos para asumir nuestras responsabilidades y hacer las tres cosas que son la receta para superar estos ciclos negativos ¡Trabajar, trabajar y trabajar!

Tenemos que seguir contando con los más de 3,5 millones de Sportinguistas ya que sin su apoyo, cariño y, por supuesto, máxima exigencia, la recuperación será mucho más difícil, si no es que imposible.

Termino como empecé: asumo, en su totalidad, la decepción que ha sido esta temporada al nivel de fútbol, ​​pero ésta aún no ha terminado. Y hasta terminar ¡Tenemos que mantenernos juntos!

¡Porque el Sporting Clube de Portugal es nuestro gran amor!

Bruno de Carvalho".